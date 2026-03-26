Η ιταλική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Leonardo SpA προσφέρει βελτιωμένη εικόνα αποτίμησης, μετά την παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης. Η Deutsche Bank αναβάθμισε τη μετοχή σε «buy» από «hold» και αύξησε την τιμή - στόχο στα 70€ από 57€.

Ο οίκος ανέφερε ότι οι επικαιροποιημένοι στόχοι της Leonardo για την περίοδο 2025-2030 (αύξηση πωλήσεων 9% και σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης EBITA 15,5%) θεωρούνται εφικτοί, με βασικό μοχλό τις αναμενόμενες βελτιώσεις αποδοτικότητας σε επίπεδο EBITA. «Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις αναμένεται να στηρίξουν την εισροή παραγγελιών και τις πωλήσεις», δήλωσε ο αναλυτής Κριστόφ Μέναρντ.

Η Deutsche Bank εκτιμά επίσης ότι οι αρχικά συντηρητικές προβλέψεις της Leonardo για ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές την περίοδο 2026-2027 είναι πλέον δικαιολογημένες, προσθέτοντας ότι συνολικά οι προβλέψεις ενσωματώνουν έναν βαθμό συντηρητικότητας.

Παράλληλα, ο χρηματιστηριακός οίκος σημείωσε ότι μονάδες όπως η Leonardo DRS και ο τομέας Ελικοπτέρων ενδέχεται να ξεπεράσουν τις προσδοκίες, λόγω της έκθεσής τους σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία ισχυρής αντιαεροπορικής άμυνας, επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενισχύει το επιχείρημα υπέρ του στόχου της Leonardo για παραγγελίες ύψους 6 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030 για τον «θόλο Michelangelo».