Η Cosmos Business Systems υλοποίησε το έργο Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Business Intelligence της Ε.Ε.Ε.Π.

Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας της Ε.Ε.Ε.Π. για την Εποπτεία και τον Έλεγχο των Κατόχων Άδειας Παροχής Υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου», συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Το έργο σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τις δυνατότητες της Ε.Ε.Ε.Π. στη συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση μεγάλου όγκου δεδομένων, που προέρχονται από τους κατόχους άδειας παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης, αναπτύχθηκε μια σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που περιλαμβάνει:

Κεντρική Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse)

Πληροφοριακό Σύστημα Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI / Dashboards)

Υποδομή αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων

Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της Ε.Ε.Ε.Π.

Μέσα από το έργο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π. αποκτά ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης κρίσιμων δεδομένων, που ενισχύει την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την ικανότητά της να ασκεί με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το αντικείμενο του έργου κάλυπτε ακριβώς αυτές τις τέσσερις βασικές περιοχές: αναβάθμιση υποδομών, ανάπτυξη data warehouse, ανάπτυξη BI/reporting και υποδομή backup/recovery.

Η υλοποίηση του έργου επιβεβαιώνει την ικανότητα της Cosmos Business Systems να σχεδιάζει και να παραδίδει σύνθετα πληροφοριακά έργα υψηλών απαιτήσεων για κρίσιμους φορείς του Δημοσίου, αξιοποιώντας τεχνογνωσία σε υποδομές, λογισμικό, δεδομένα και επιχειρηματική ευφυΐα.

Ο κ. Λεωνίδας Δόγκας, Deputy Director (OPS) του τμήματος Consulting & Software της Cosmos Business Systems, δήλωσε:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του έργου για την Ε.Ε.Ε.Π. αποτελεί για εμάς ακόμη μία σημαντική απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για έναν πιο αποτελεσματικό, διαφανή και σύγχρονο δημόσιο τομέα. Στην Cosmos Business Systems επενδύουμε διαρκώς σε λύσεις που μετατρέπουν τα δεδομένα σε χρήσιμη πληροφορία και τη γνώση σε επιχειρησιακή αξία. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλαμε σε ένα έργο με τόσο κρίσιμο ρόλο για την εποπτεία και τον έλεγχο μιας σύνθετης και δυναμικά εξελισσόμενης αγοράς.»