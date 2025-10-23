Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει την υλοποίηση του νέου υπερυπολογιστικού συστήματος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Η Cosmos Business Systems, κορυφαίος integrator τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Υπολογιστικής Ισχύος, ανακοινώνει την κατακύρωση του έργου για την απόκτηση του υπερυπολογιστικού συστήματος NOA-AEGIS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 / RRF.

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός υπερυπολογιστικού συγκροτήματος αιχμής, βασισμένου σε τεχνολογία NVIDIA GPU clusters, το οποίο θα αξιοποιηθεί για Αστροφυσική, Κλιματική Έρευνα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Cosmos, επίσημος αντιπρόσωπος της NVIDIA για Ελλάδα και Κύπρο, έχει υλοποιήσει πάνω από 10 έργα HPC και AI Data Centers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το ARIS του ΕΔΥΤΕ – τον μεγαλύτερο υπερυπολογιστή της Ελλάδας – και το HPC του Cyprus Institute, που αποτελεί τον κεντρικό επιστημονικό κόμβο υπολογιστικής ισχύος της Κύπρου.

«Το NOA-AEGIS είναι ένα έργο-σταθμός για την ελληνική επιστήμη. Δεν πρόκειται απλώς για έναν υπερυπολογιστή, αλλά για ένα οικοσύστημα γνώσης που ενώνει δεδομένα, έρευνα και τεχνητή νοημοσύνη. Η Cosmos Business Systems φέρνει την εμπειρία της σε AI και HPC για να το μετατρέψει σε μοχλό εθνικής καινοτομίας», δήλωσε ο κ. Σταύρος Ιντακίδης, Chief HPC Engineer της Cosmos Business Systems.

Παράλληλα, η Cosmos παρακολουθεί στενά τις νέες ευρωπαϊκές επενδύσεις στον τομέα των υπερυπολογιστών και της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του προγράμματος EUROHPC, το οποίο προωθεί τη δημιουργία νέων εθνικών και περιφερειακών HPC υποδομών. Η εταιρεία διεκδικεί ενεργό ρόλο στα επόμενα έργα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος υπολογιστικής ισχύος και καινοτομίας, ενώ μέσω της θυγατρικής της Novelcosmos AI, αναπτύσσει Ελληνικά μοντέλα LLMS, που τρέχουν στο νέο ιδιόκτητο AI - HPC Data Center της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη.

