Η Amita FUN επιστρέφει ανανεωμένη και γεμάτη ενέργεια!

Η Amita FUN της Coca-Cola Τρία Έψιλον, ο πρώτος παιδικός χυμός που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά ήδη από το 1998 και έχει κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη μικρών και μεγάλων, επανασυστήνεται στο κοινό με νέα συνταγή, νέους ήρωες και νέα εικαστική ταυτότητα! Πιο συγκεκριμένα, εκτός από την ανανεωμένη της συσκευασία στην οποία πρωταγωνιστούν τρεις νέοι ήρωες, η μάρκα έχει προχωρήσει σε αλλαγή στη συνταγή της Amita FUN Red, η οποία πλέον είναι 100% φυσικός χυμός, ενώ έχει προστεθεί και μία τρίτη, συναρπαστική γευστική επιλογή, η Amita FUN Yellow.

Οι παιδικοί χυμοί Αmita FUN ξεχωρίζουν για τους απολαυστικούς συνδυασμούς φρούτων που συναρπάζουν τα παιδιά, προσφέρουν θρεπτικά στοιχεία και καλύπτουν το 50% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμινών Β6, Β12, C, Ε και Α. Επιπλέον, οι χυμοί δεν περιέχουν συντηρητικά και χρωστικές, αποτελώντας ιδανική λύση για το σνακ στο σχολείο, τα σπορ και το παιχνίδι.

Οι τρεις μοναδικές γεύσεις Amita FUN είναι:

Η Amita FUN Red , 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς 3 φρούτων: μήλο, σταφύλι και φράουλα. Ζωντανεύει μέσα από τη Niki, η οποία λατρεύει τη μουσική, καθώς την κάνει να ονειρεύεται και να αισθάνεται ελεύθερη. Παίρνει έμπνευση παίζοντας με τους φίλους της και απολαμβάνοντας την αγαπημένη της Amita.

, 100% φυσικός χυμός, εν μέρει από συμπυκνωμένους χυμούς 4 φρούτων: μήλο, πορτοκάλι, βερίκοκο και αχλάδι. Συστήνει τον Alex που έχει πάθος με τα ομαδικά αθλήματα. Αγαπά το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ και το πόλο και δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό. Η νέα Amita FUN Yellow, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς 4 φρούτων: μήλο, μπανάνα, σταφύλι και αχλάδι, εκφράζει τον Billie, ο οποίος ενθουσιάζεται με την τεχνολογία, είναι δημιουργικός και αγαπά τις προκλήσεις.

Η προϊόντική γκάμα της Amita: Amita, Amita Free, Amita FUN και Amita Lemonades, μας υπενθυμίζει ότι το αγαπημένο μας brand μας συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας και σε κάθε περίσταση. Με συνεχή ανανέωση και εξέλιξη, η Amita ανταποκρίνεται τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών για μία πιο ισορροπημένη διατροφή και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

