Η adidas παρουσιάζει την «TRIONDA», την Επίσημη Μπάλα Αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο ξεκινάει με τα αποκαλυπτήρια της TRIONDA, της Επίσημης Μπάλας Αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™, που παρουσιάζεται από την adidas.

Η TRIONDA είναι ένας φόρος τιμής στα τρία έθνη που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση – τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ονομασία εμπνευσμένη από τις λέξεις «Tri» (τρία) και «Onda» (κύματα), η σχεδίασή της σε κόκκινο, πράσινο και μπλε αποτυπώνει τις σημαίες των τριών χωρών. Το νέο, τετραπλό πάνελ αναπαριστά κυματιστές γεωμετρίες που συμβολίζουν την ενότητα, σχηματίζοντας στο κέντρο κάθε πάνελ ένα τρίγωνο – σύμβολο της συνύπαρξης των τριών διοργανωτριών χωρών.

Το κάθε έθνος εκπροσωπείται επίσης με εμβληματικά σύμβολα: ένα αστέρι για τις ΗΠΑ, ένα φύλλο σφενδάμου για τον Καναδά και έναν αετό για το Μεξικό. Τα σύμβολα αυτά εμφανίζονται τόσο με έντονες γραφικές παραστάσεις όσο και ως διακριτικά ανάγλυφα στο ματ φινίρισμα της μπάλας, προσφέροντας μια μοναδική υφή που γίνεται ορατή από κοντά.

Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με χρυσές λεπτομέρειες – φόρος τιμής στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA – αναδεικνύοντας το «χρώμα» του πρωταθλητή σε μια μπάλα που προορίζεται για τους κορυφαίους.

Λίγα λόγια:

Η νέα κατασκευή με τέσσερα πάνελ, σε συνδυασμό με βαθιές ραφές και στρατηγικά τοποθετημένες ανάγλυφες γραμμές πλάι στα εθνικά σύμβολα, ενισχύει τη σταθερότητα της μπάλας στον αέρα. Επιπλέον, τα ανάγλυφα σημεία ενισχύουν την πρόσφυση σε βροχερές καιρικές συνθήκες, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο στην ντρίμπλα και το σουτ.

Η TRIONDA ενσωματώνει τη νεότερη εξέλιξη της Connected Ball Technology της adidas, μέσω ενός καινοτόμου πλαϊνού αισθητήρα (IMU – 500Hz), τοποθετημένου σε ένα από τα πάνελ. Ο νέος σχεδιασμός, με αντιστάθμιση στα υπόλοιπα πάνελ, διατηρεί τη σταθερότητα και ισορροπία της μπάλας. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την αποστολή ακριβών δεδομένων κίνησης σε πραγματικό χρόνο στο VAR, υποστηρίζοντας τους διαιτητές σε γρήγορες αποφάσεις – ιδίως σε περιπτώσεις offside ή πιθανής επαφής με το χέρι.

Ακολούθησε τον λογαριασμό της @Trionda στο TikTok για να είσαι από τους πρώτους που θα απολαύσεις την εμπειρία της Επίσημης Μπάλας Αγώνα σε δράση, από τώρα μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™.

Η επίσημη αγωνιστική μπάλα TRIONDA διατίθεται στην τιμή των 150 € και είναι διαθέσιμη από σήμερα στο adidas Store, Ερμού 44 στην Αθήνα, σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής καθώς και online.