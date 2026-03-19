Η ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζει το AI Hackathon 2026, επενδύοντας στην καινοτομία και στα νέα ταλέντα

Για ακόμη μία χρονιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να στηρίζει την καινοτομία, τη συνεργασία και τη νέα γενιά δημιουργών, συμμετέχοντας ως Silver Χορηγός στο AI Hackathon 2026. Με την ενεργή παρουσία της στη διοργάνωση, η εταιρεία στήριξε έναν θεσμό που αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εφαρμογή λύσεων με απτό αντίκτυπο, τόσο στον κλάδο της λιανικής τροφίμων, όσο και στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετείχε ενεργά στο Challenge-Based AI Finals με το challenge «AB Vassilopoulos Challenge 2026: Smart Shopper Assistant: Personalized Recommendations the Moment You Walk In», στην κατηγορία AI for Retail & Consumer Goods. Τέσσερις ομάδες επέλεξαν να εργαστούν πάνω στη συγκεκριμένη πρόκληση, αναπτύσσοντας ιδέες με άμεση συνάφεια με το μέλλον του οργανωμένου εμπορίου λιανικής τροφίμων και της προσωποποιημένης αγοραστικής εμπειρίας. Οι εν λόγω εφαρμογές αναπτύσσονται και υλοποιούνται στο δίκτυο καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Το AI Hackathon 2026, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ACE) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου 2026, συγκέντρωσε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες από τον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων φοιτητές, ερευνητές, επαγγελματίες και ομάδες καινοτομίας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν δύο διακριτά challenges, το Open Track AI Finals, όπου 16 ομάδες ανέπτυξαν λύσεις ελεύθερης θεματολογίας με δημιουργική αυτονομία, και το Challenge-Based AI Finals, όπου ακόμη 16 ομάδες εργάστηκαν πάνω σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές προκλήσεις που διαμόρφωσαν οργανισμοί και επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας στοχευμένες λύσεις με άμεση εφαρμοσιμότητα.

Μέσα από τη στήριξή της στη διοργάνωση, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη, ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα και δίνουν βήμα σε νέα ταλέντα να μετατρέψουν την τεχνολογία σε εφαρμόσιμες λύσεις. Με σταθερό προσανατολισμό στην πρόοδο και τις καινοτόμες λύσεις, η εταιρεία παραμένει δίπλα σε δράσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο έξυπνου, σύγχρονου και βιώσιμου αύριο.