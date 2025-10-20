Huawei Connect 2025 στην Σαγκάη: H νέα εποχή των έξυπνων δικτύων ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Huawei, παγκόσμιος πάροχος Τεχνολογίων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), διαμορφώνει ενεργά το μέλλον της ψηφιακής εποχής, επενδύοντας στρατηγικά σε λύσεις που ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στον πυρήνα της επιχειρηματικής εξέλιξης.

Στο πλαίσιο του Huawei Connect 2025, του μεγαλύτερου ετήσιου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 18 - 20 Σεπτεμβρίου στη Σανγκάη, η Huawei ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη νέα εποχή των δικτύων, παρουσιάζοντας πώς οι έξυπνες υποδομές και οι προηγμένες τεχνολογίες διευκολύνουν την υιοθέτηση της Tεχνητής Nοημοσύνης και προωθούν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των επιχειρήσεων.





Ο Πρόεδρος της Huawei Data Communication Product Line, Leon Wang παρουσιάζει την ομιλία του στο Συνέδριο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Huawei, ως αναγνωρισμένος από την Gartner «Ηγέτης» στις Ενσύρματες και Ασύρματες Υποδομές LAN για Επιχειρήσεις, παρουσίασε τη νέα σειρά λύσεων Xinghe Intelligent Network, που σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής στα εταιρικά δίκτυα. Πρόκειται για μια πλήρως AI-centric λύση που φέρνει επανάσταση στη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια. Η αρχιτεκτονική της βασίζεται σε τρία επίπεδα: AI-centric brain, AI-centric connectivity και AI-centric devices, τα οποία προσφέρουν προσαρμοσμένες υπηρεσίες για κάθε επιχειρηματικό σενάριο.

Η σειρά περιλαμβάνει πέντε βασικές λύσεις, καθεμία από τις οποίες καλύπτει διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών:

Το Xinghe AI Campus : συνδυάζει λειτουργίες όπως το Wi-Fi Shield, για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο, πρωτοποριακά μοντέλα APs για την ανίχνευση απειλών προερχόμενων απο την πιθανή παρουσία κρυφών καμερών στο χώρο και την τεχνολογία Wi-Fi sensing, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση μικροκινήσεων αναγνωρίζοντας με ακρίβεια την ανθρώπινη παρουσία.

: συνδυάζει λειτουργίες όπως το Wi-Fi Shield, για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο, πρωτοποριακά μοντέλα APs για την ανίχνευση απειλών προερχόμενων απο την πιθανή παρουσία κρυφών καμερών στο χώρο και την τεχνολογία Wi-Fi sensing, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση μικροκινήσεων αναγνωρίζοντας με ακρίβεια την ανθρώπινη παρουσία. Το Xinghe AI Fabric 2.0 : έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις επιχειρήσεις δίκτυα υπολογιστών, υψηλής απόδοσης, με συνεχή λειτουργία για απαιτητικά φορτία εργασίας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Υποστηρίζοντας περισσότερες από 200.000 ροές σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει τον εντοπισμό οποιονδήποτε σφαλμάτων μέσα σε δευτερόλεπτα.

: έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις επιχειρήσεις δίκτυα υπολογιστών, υψηλής απόδοσης, με συνεχή λειτουργία για απαιτητικά φορτία εργασίας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Υποστηρίζοντας περισσότερες από 200.000 ροές σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει τον εντοπισμό οποιονδήποτε σφαλμάτων μέσα σε δευτερόλεπτα. Το Xinghe Intelligent WAN : συνδυάζει δίκτυα IP υψηλής χωρητικότητας με αυτοματοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης για να παρέχει προβλέψιμη, ασφαλή και αποδοτική συνδεσιμότητα.

: συνδυάζει δίκτυα IP υψηλής χωρητικότητας με αυτοματοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης για να παρέχει προβλέψιμη, ασφαλή και αποδοτική συνδεσιμότητα. Το Xinghe AI Network Security : αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση κυβερνο-ασφάλειας που βασίζεται στην αρχιτεκτονική Zero-Trust, σχεδιασμένη να καλύπτει όλα τα σενάρια, από καταστήματα και γραφεία, μέχρι πανεπιστημιακά campuses και data centers.

: αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση κυβερνο-ασφάλειας που βασίζεται στην αρχιτεκτονική Zero-Trust, σχεδιασμένη να καλύπτει όλα τα σενάρια, από καταστήματα και γραφεία, μέχρι πανεπιστημιακά campuses και data centers. Το Huawei NetMaster: αυτοματοποιεί τη λειτουργία και τη συντήρηση δικτύων, προσφέροντας τη δυνατότητα ανίχνευσης και επίλυσης έως και του 80% των προβλημάτων σε ελάχιστο χρόνο, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και μειώνοντας το κόστος.



Photo 2: Αναδεικνύοντας τις νέες υπερσύγχρονες λύσεις Xinghe Intelligent Network.



Παράλληλα, μέσα από την νέα υπερσύγχρονη πλατφόρμα Huawei Cloud, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) πιο εύκολα και αποτελεσματικά, χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται πολύπλοκες υποδομές, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών σε διάφορους τομείς. Με μία σταθερή επένδυση, επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να αξιοποιούν την υποδομή, τα μοντέλα AI και τα εργαλεία ανάπτυξης του Huawei Cloud, και να δημιουργούν καινοτόμες εφαρμογές σε διάφορους τομείς.

Αξίζει να σημειωθεί, πως στο πρόσφατο Huawei Network Summit 2025 στο Μόναχο, σε συνεργασία με το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) και κορυφαίους φορείς της βιομηχανίας, η Huawei παρουσίασε το Wi-Fi 7 Advanced Technology White Paper - καθοριστικό για την κατανόηση της εξέλιξης των δικτύων νέας γενιάς.

Η πλήρης έκδοση του White Paper παρουσιάζεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί να: https://e.huawei.com/en/material/enterprise/3101308b40b6473aba04123400c50c78

Στο επόμενο συνέδριο Huawei Connect, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 - 30 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη, η εταιρεία θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε έξυπνα δίκτυα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, εστιασμένες στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής αγοράς.