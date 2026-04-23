Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Η Snappi είναι στο dna της Πειραιώς – Πώς αλλάζει το banking από την τεχνολογία

Η τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον συμπληρωματικό εργαλείο για το τραπεζικό σύστημα, αλλά τον βασικό μοχλό μετασχηματισμού του. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης στο πάνελ «The Banking System and the New Generation of Unicorns», όπου εκπρόσωποι τραπεζών και τεχνολογικών εταιρειών ανέλυσαν τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς να επενδύσει στη neobank Snappi, ένα εγχείρημα που, σύμφωνα με τον Χρήστο Μεγάλου, αποτελεί οργανικό κομμάτι της ταυτότητάς της. «Μιλάμε για κάτι που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου και στο DNA της Πειραιώς», τόνισε, περιγράφοντας την πορεία από τη σύλληψη της ιδέας έως την υλοποίησή της.

«Θυμάμαι το 2022, όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε τη δημιουργία μιας digital bank. Χρειάστηκαν τρία χρόνια για να πάρουμε άδεια από την κεντρική τράπεζα, κάτι που επιτρέπει στη Snappi να λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη», σημείωσε, αναδεικνύοντας τις θεσμικές και επιχειρησιακές προκλήσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος. Η εμπειρία αυτή, όπως εξήγησε, αποτέλεσε για την Πειραιώς ένα πολύτιμο «σχολείο». «Ήταν ένα ταξίδι μάθησης και εξέλιξης. Έχουμε μάθει πολλά από πελάτες μας που δραστηριοποιούνται στο tech κομμάτι», είπε, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με την αγορά της τεχνολογίας λειτούργησε ως καταλύτης αλλαγών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία των νέων εργαλείων χρηματοδότησης, μέσω της Snappi όπως τα μικροδάνεια, που μπορούν να στηρίξουν τη νέα επιχειρηματικότητα. «Το να μπορείς να έχεις αυτά τα εργαλεία είναι μεγάλη υπόθεση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ευελιξία και η ταχύτητα αποτελούν πλέον κρίσιμα χαρακτηριστικά για τις τράπεζες.

Η δυναμική της Snappi αποτυπώνεται και στους αριθμούς. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε λίγο θα φτάσουμε τους 100.000 πελάτες.», δήλωσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία του εγχειρήματος.

Το οικοσύστημα καινοτομίας και ο ρόλος των τραπεζών

Πέρα από την ίδια την επένδυση, ο επικεφαλής της Πειραιώς εστίασε στο ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας που αναπτύσσεται στην Ελλάδα. «Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα οικοσύστημα με πολύ καλή τεχνολογική εκπαίδευση και ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν παγκόσμιες επιχειρήσεις ξεκινώντας από μικρό επίπεδο», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε ότι η χώρα βρίσκεται ακόμη σε φάση μετάβασης. «Υπάρχει ένα ακόμη επίπεδο που πρέπει να αναπτύξουμε, κυρίως στο οικονομικό κομμάτι», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση σε κεφάλαια παραμένει κρίσιμο ζητούμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε τη σημασία των κεφαλαιαγορών. «Μας ενδιαφέρει να φέρουμε αυτές τις εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών», είπε, εξηγώντας ότι η διασύνδεση με ευρωπαϊκές αγορές μπορεί να δώσει νέα ώθηση στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η Πειραιώς επιδιώκει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. «Θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές σε αυτόν τον τομέα, γιατί δημιουργείται αξία για την τράπεζα, για τη χώρα και για τους μετόχους μας», υπογράμμισε.

Από την άμυνα έως την τεχνητή νοημοσύνη

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε τομείς που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, όπως η άμυνα και η ασφάλεια. «Είναι μια περιοχή με πολλές προοπτικές», ανέφερε ο κ. Μεγάλου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη ισχυρούς παίκτες στον χώρο.

Η αναφορά αυτή συνδέεται και με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, που επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνολογίες άμυνας και ασφάλειας. Σε αυτό το περιβάλλον, οι τράπεζες καλούνται να στηρίξουν νέα επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι δυναμικών ελληνικών εταιρειών, όπως οι Navarino, Epignosis και Yodeck, όπου ανέδειξαν τις δυνατότητες του ελληνικού tech οικοσυστήματος. Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται από το hardware και τις πλατφόρμες IT μέχρι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και λογισμικού με παγκόσμια απήχηση. Η ανάγκη για χρηματοδότηση παραμένει καθοριστική για την ανάπτυξή τους. Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία με τις τράπεζες δεν περιορίζεται πλέον σε παραδοσιακές μορφές δανεισμού, αλλά επεκτείνεται σε πιο σύνθετες σχέσεις, που περιλαμβάνουν στρατηγικές συνεργασίες και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές.

Ο Χρήστος Μεγάλου εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία αυτής της συνεργασίας. «Τώρα είμαστε σε πολύ καλή θέση για να κάνουμε συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν τέτοιες εταιρείες», ανέφερε, υποδηλώνοντας ότι το τραπεζικό σύστημα αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη εξοικείωση με την καινοτομία.

Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την αγορά λέγοντας: «Πρέπει σαν χώρα να κάνουμε focus σε αυτό. Θα προέτρεπα τους πάντες να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι. Είναι demanding, αλλά είναι rewarding».