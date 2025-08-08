HELLENiQ ENERGY: Απόκτηση αιολικών έργων στη Ρουμανία - Είσοδος στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας

Ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY διευρύνει την παρουσία του στη διεθνή αγορά των ΑΠΕ με την απόκτηση αιολικών έργων στην αγορά της Ρουμανίας και την είσοδό του στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας, με χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος άνω των 400 MW.

Συγκεκριμένα, η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

α) η HELLENiQ RENEWABLES ROMANIA S.R.L., 100% θυγατρική της HELLENiQ RENEWABLES S.A., εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής της Εταιρείας, ολοκλήρωσε την απόκτηση από την OX2 HOLDING NEW MARKETS AB του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ANSTHALL GREEN ENERGY S.R.L., η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή αιολικό έργο στην περιοχή Galati της Ανατολικής Ρουμανίας, με αδειοδοτημένη ισχύ 96 MW. Η κατασκευή του έργου ξεκινά άμεσα μέσω σύμβασης με την OX2 Construction AB, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027. Το έργο θα έχει εξασφαλισμένο έσοδο για 12 έτη μέσω διμερούς εικονικής σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (virtual PPA) με την KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. για άνω του 50% της παραγωγής του.

β) η HELLENiQ RENEWABLES ROMANIA S.R.L., 100% θυγατρική της HELLENiQ RENEWABLES S.A., εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής της Εταιρείας, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της HELIOS & WIND ENERGY S.R.L., η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή αιολικό έργο στην περιοχή Vaslui της Ανατολικής Ρουμανίας, με αδειοδοτημένη ισχύ 186 MW και δυνατότητα προσθήκης μονάδας αποθήκευσης (BESS) δυναμικότητας 186 MW / 186 MWh. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό αναβλητικές αιρέσεις συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της επιτροπής Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI) της Ρουμανίας.

γ) η HELLENiQ RENEWABLES BULGARIA EOOD, 100% θυγατρική της HELLENiQ RENEWABLES S.A., εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής της Εταιρείας, ολοκλήρωσε την απόκτηση από την ELEMENT POWER GROUP EOOD του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της AGRO NV PROPERTIES EOOD, η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή Φ/Β έργο στην περιοχή Haskovo της Νότιας Βουλγαρίας, με ισχύ 123 MWp και δυνατότητα προσθήκης μονάδας αποθήκευσης (BESS) δυναμικότητας 90 MW / 180 MWh. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη δραστηριοποίησης του Ομίλου HELLENiQ ENERGY στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, το Δ’ Τρίμηνο 2025 αναμένεται η έναρξη της κατασκευής δύο νέων έργων αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS) στη Φλώρινα συνολικής ισχύος 50 MW (200 MWh), τα οποία έχουν επιλεγεί από την Γ’ ανταγωνιστική διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τη λήψη επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ).

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών, ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY επεκτείνει την παρουσία του στην αγορά ΑΠΕ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσθέτοντας έργα υπό ανάπτυξη συνολικής ισχύος άνω των 400 MW, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου του και την εξισορρόπηση του μείγματος μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας). Με τις παραπάνω συμφωνίες εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 1,5 GW, που αντιστοιχεί περίπου στο 75% του στόχου για 2 GW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ έως το 2030.

Επιπροσθέτως, με την ολοκλήρωση στις 30 Ιουνίου 2025 της απόκτησης από την HELLENiQ RENEWABLES του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΒΟ ENERGY HELLAS Α.Ε., καθώς και έξι (6) συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 1,5 GW και πλατφόρμα ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη ενισχύεται σε άνω των 6 GW, επιταχύνοντας την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων.