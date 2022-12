Την ίδρυση νέας, αυτόνομης, εταιρείας η οποία θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα του δικτύου οπτικών ινών ανακοίνωσε ο κ. Χάρης Μπρουμίδης, πρόεδρος και CEO της Vodafone Ελλάδος, κατά τη διάρκεια παρουσίαση της πορείας της εταιρείας μέσα στη χρονιά που φεύγει.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, στόχος της ίδρυσης της νέας αυτής εταιρείας είναι, αφ΄ενός η επιτάχυνση της δημιουργίας των δικτύων, της επέκτασης τους αλλά και την μετάβαση από την τεχνολογία FFTC (Fiber to the Cabin) σε FFTH (Fibre to the Home).

Παράλληλα, ο κ. Μπρουμίδης αναφέρθηκε και στις μέχρι τώρα επενδύσεις της Vodafone τόσο στον τομέα των οπτικών ινών όσο και στο 5G. Όπως, χαρακτηριστικά είπε, συνολικά η οπτική ίνα έχει φθάσει σήμερα σε 550.000 σπίτια, από τα οποία στα 230.000 οι συνδέσεις είναι FTTH.

Στόχος για τα επόμενα 3-4 χρόνια είναι να υπάρχουν 850.000 συνδέσεις FFTH.

Σε ό,τι αφορά το 5G, σήμερα, το δίκτυο της Vodafone έχει ενεργοποιηθεί σε περισσότερες από 140 πόλεις και οικισμούς, καθώς και σε 27 νησιά της χώρας, με την πληθυσμιακή κάλυψη να ξεπερνά το 50% και με στόχο να φτάσει το 70% το 2023 και το 90% στο τέλος του 2025, αντίστοιχα.

Επενδύσεις, ακόμη , έγιναν τη χρονιά που πέρασε και σε πληροφοριακά συστήματα, με την αναβάθμιση σε νέες τεχνολογίες και σε τεχνολογίες iCloud, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα σε δίκτυο 5G και σε οπτικές ίνες αναμένεται και και τη χρονιά που έρχεται.

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι τηλεοπτικού περιεχομένου και εκεί η Vodafone έχει προχωρήσει σε επενδύσεις και συγκεκριμένα στη συμφωνία με την Disney+ καθώς και στην επικείμενη συμφωνία με την HBO αλλά και με την Warner για επέκταση του καταλόγου των premium ταινιών.

Σημαντική ήταν για το 2022 και η πορεία της Vodafone Business, η οποία συμμετέχει , πλέον στον κύκλο εργασιών της Vodafone Ελλάδος κατά 30%, περίπου. Η εταιρεία έδωσε προϊόντα και υπηρεσίες των τομέων IoT και ICT σε μεγάλους πελάτες του ιριωτικού τομέα.

Σε ό, ότι αφορά τον δημόσιο τομέα στην εταιρεία έχουν ανατεθεί έργα συμβολαιακής αξίας άνω των 100 εκατ.ευρώ.

Οι τηλεπικοινωνίες κρατούν χαμηλά τον πληθωρισμό

Ο κ. Μπρουμίδης, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αύξηση του ενεργειακού κόστους και της ανόδου του πληθωρισμού και των συνεπειών που έχει στο τηλεπικοινωνιακό κλάδο, υπογράμμισε το γεγονός ότι ο κλάδος κινείται με συνέπεια κάτω από τον Γενικό Δείκτη Τιμών εδώ και πολλά χρόνια, ενώ μεσοσταθμικά καθ’ όλον το 2022 ήταν κατά 14% χαμηλότερος από τον πληθωρισμό, συμβάλλοντας στην συγκράτησή του.

Σημείωσε, δε, ότι από το 2012, ενώ η κίνηση data στο δίκτυο κινητής έχει αυξηθεί κατά 6500%, το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) έχει μειωθεί κατά 57% στα συμβόλαια και σχεδόν κατά 40% συνολικά στο σύνολο των πελατών της Vodafone.

Η Vodafone Ελλάδας ολοκληρώνει το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού της έτους (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2022), με αυξημένο κύκλο εργασιών, ύψους 487 εκατ. ευρώ, ο οποίος επέστρεψε στην προ πανδημίας περίοδο. Διατηρώντας ισχυρή πελατειακή βάση, με 4,2 εκατ. και 0,9 εκατ. σε κινητή και σταθερή, αντίστοιχα, η εταιρεία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στην κίνηση δεδομένων, η οποία αυξήθηκε κατά 47% σε σχέση με πέρυσι.

Επιπλέον, η Vodafone προχωρά με εντατικούς ρυθμούς και το έργο των υποθαλάσσιων καλωδίων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Στο Αιγαίο, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πόντιση και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες προσαιγιάλωσης, ενώ στο Ιόνιο απομένουν οι αδειοδοτικές εκκρεμότητες, ώστε, πλην απροόπτου, η τουριστική σεζόν του 2023 να βρει πλήρως διασυνδεμένα τα 10 νησιά που βρίσκονται στις διαδρομές των καλωδίων.

Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει και το θετικό κοινωνικό της αποτύπωμα με ορισμένες καινοτόμες πρωτοβουλίες, η δωρεά του Panic Button στο ελληνικό κράτος, η υλοποίηση του πιλοτικού έργου Smart Forest στην Πάρνηθα, αλλά και η συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων, όπου τις επόμενες μέρες θα εγκαινιαστεί και θα κάνει το πρώτο του δρομολόγιο το πρώτο λεωφορείο αυτόνομης οδήγησης που θα τρέχει πάνω σε Vodafone 5G.