GSK: Η αύξηση στα κέρδη έφερε αναθεώρηση επί τα βελτίω στις προβλέψεις για το 2025

Η GSK plc αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους 2025 την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση των ισχυρών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, με διψήφια αύξηση των κερδών και των εσόδων, χάρη στις επιδόσεις των τμημάτων Ειδικών Φαρμάκων και Εμβολίων.

Η βιοφαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι οι συνολικές πωλήσεις για το τρίμηνο ανήλθαν σε 8,5 δισ. λίρες, σημειώνοντας αύξηση 7% σε πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και 8% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11% και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 14% σε 55 πένες.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υποστηριζόμενα από χαμηλότερα νομικά έξοδα και υψηλότερα άλλα λειτουργικά έσοδα.

Η Specialty Medicines ηγήθηκε του τριμήνου με πωλήσεις 3,4 δισ. λιρών, σημειώνοντας αύξηση 16%. Τα φάρμακα για τον HIV συνέβαλαν με 1,9 δισ. λίρες, σημειώνοντας αύξηση 12%, χάρη στη ζήτηση για τα φάρμακα Cabenuva και Apretude.

Τα προϊόντα για το αναπνευστικό σύστημα, την ανοσολογία και τις φλεγμονές απέφεραν 1 δισ. λίρες, σημειώνοντας αύξηση 15%, ενώ τα προϊόντα ογκολογίας σημείωσαν άνοδο 39% στα 511 εκατ. λίρες.

Τα εμβόλια απέφεραν 2,7 δισ. λίρες, σημειώνοντας αύξηση 2%.

Το Shingrix, το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα, αυξήθηκε κατά 13% στα 830 εκατ. λίρες, τα εμβόλια κατά της μηνιγγίτιδας αυξήθηκαν κατά 5% στα 541 εκατομμύρια λίρες και το εμβόλιο κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού Arexvy αυξήθηκε κατά 36% στα 251 εκατ. λίρες.

Οι πωλήσεις γενικών φαρμάκων ανήλθαν σε 2,5 δισ. λίρες, σημειώνοντας αύξηση 4%, υποστηριζόμενες από το Trelegy, το οποίο αυξήθηκε κατά 25% στα 736 εκατ. λίρες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Emma Walmsley δήλωσε ότι η δυναμική της εταιρείας «συνεχίζεται με ένα ακόμη τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων, υποστηρίζοντας την αναθεωρημένη πρόβλεψη για το 2025».

Ο φαρμακευτικός όμιλος αναβάθμισε τις προοπτικές του για το 2025, προβλέποντας αύξηση του κύκλου εργασιών μεταξύ 6% και 7%, αύξηση των βασικών λειτουργικών κερδών από 9% έως 11% και αύξηση των βασικών κερδών ανά μετοχή από 10% έως 12%, όλα σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι προηγούμενες προβλέψεις έκαναν λόγο για αυξήσεις προς το ανώτερο όριο του 3% έως 5% για τον κύκλο εργασιών και 6% έως 8% για τα κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή.