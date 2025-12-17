Generation Next: Νέα εκπαιδευτική ενότητα Digital Wellbeing για έναν ασφαλή ψηφιακό κόσμο

Το Ίδρυμα Vodafone ενισχύει την εκπαιδευτική πλατφόρμα Generation Next με τη νέα ενότητα Digital Wellbeing, με ελεύθερη πρόσβαση σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από στοχευμένο περιεχόμενο και πρακτικά εργαλεία, η νέα ενότητα φέρνει στο επίκεντρο την ασφαλή, συνειδητή και δημιουργική χρήση των ψηφιακών μέσων, σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία είναι συχνά διάσπαρτη και μη τεκμηριωμένη.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ενότητας Digital Wellbeing του Generation Next, βοηθά τους μαθητές/τις μαθήτριες να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους στο διαδίκτυο με σαφή, πρακτικά βήματα. Μέσα από οδηγίες και υλικό τάξης, υποστηρίζει την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση ζητημάτων όπως το cyberbullying, η παραπληροφόρηση και οι επιβλαβείς κοινωνικές συγκρίσεις, μεταφέροντας τις αρχές της ψηφιακής ευημερίας στην καθημερινή μαθησιακή πράξη.

Η ανάπτυξη του περιεχομένου Digital Wellbeing βασίζεται σε μια νέα, πρωτοποριακή συνεργασία του Ιδρύματος Vodafone με τον οργανισμό Save the Children, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, για την υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων και ανθεκτικότητας για παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών στο πλαίσιο του Skills Upload Jr. Η συνεργασία αυτή εστιάζει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των παιδιών πέρα από τις τεχνικές ψηφιακές δεξιότητες, με εξατομικευμένο περιεχόμενο γύρω από την διαδικτυακή ασφάλεια, τα ψηφιακά δικαιώματα και την ηθική διαδικτυακή συμπεριφορά. H προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά πραγματοποιήθηκε από την SciCo – στρατηγικό συνεργάτη του Ιδρύματος Vodafone για την υλοποίηση του Generation Next. Το υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Generation Next.

Από τις αρχές του 2026, το Ίδρυμα Vodafone θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια (Digital Wellbeing Workshops) online μέσω της πλατφόρμας του Generation Next και δια ζώσης, για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Τα εργαστήρια εστιάζουν σε πρακτικά εργαλεία και εφαρμογές για διαφορετικά μαθησιακά προφίλ συνδέοντας την ψηφιακή ευημερία με την ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη των νέων.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ενότητας Digital Wellbeing είναι διαθέσιμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Generation Next www.vodafonegenerationnext.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη τους καθώς και να ενημερώνονται μέσα από την πλατφόρμα για τα workshops που θα ξεκινήσουν από τις αρχές του 2026.