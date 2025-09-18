Φαρμακευτικές: Η Roche εξαγοράζει την αμερικανική 89bio για 3,5 δισ. δολάρια

Η ελβετική φαρμακευτική Roche συμφώνησε να αγοράσει την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας 89bio για έως και 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της για τη θεραπεία ηπατικών και καρδιομεταβολικών παθήσεων, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη

Η συμφωνία θα βοηθήσει τη Roche να αναπτυχθεί σε έναν τομέα που σχετίζεται με την αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων απώλειας βάρους, όπου η εταιρεία έχει πρόσφατα σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Το κορυφαίο φάρμακο της 89bio το pegozafermin, που ανήκει στην κατηγορία των αναλόγων FGF21, βρίσκεται στα τελικά στάδια ανάπτυξης για τη θεραπεία της στεατοηπατίτιδας που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία -γνωστή και ως λιπώδης ηπατίτιδα- συμπεριλαμβανομένων των προχωρημένων σταδίων.

Η Roche θα υποβάλει προσφορά για την αγορά όλων των κοινών μετοχών της 89bio έναντι 14,50 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά και ενός δικαιώματος ενδεχόμενης αξίας για τη λήψη ορισμένων πληρωμών ορόσημων έως 6,00 δολάρια ανά μετοχή.

Ανέφερε ότι η εξαγορά υπογραμμίζει την αφοσίωσή της στην προώθηση θεραπειών για καρδιαγγειακές, νεφρικές και μεταβολικές παθήσεις, ειδικά για ασθενείς που πάσχουν από υπέρβαρο, παχυσαρκία και συναφείς προκλήσεις υγείας, όπως η λιπώδης ηπατίτιδα (MASH).

Φέτος, η εταιρεία απέκτησε τα δικαιώματα για μια θεραπεία κατά της παχυσαρκίας που αναπτύχθηκε από τη δανική Zealand Pharma σε μια συμφωνία αξίας έως 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και στα τέλη του 2023, σύναψε συμφωνία για την αγορά της Carmot, εταιρείας ανάπτυξης φαρμάκων για την απώλεια βάρους, έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.