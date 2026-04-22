Ευτ. Βασιλάκης (Aegean): Στο +15% η αύξηση χωρητικότητας - Γενναίο μέρισμα

Η διαμόρφωση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων αλλά και η πορεία της αεροπορικής δραστηριότητας προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των εσόδων της Aegean Airlines για το 2026.

Αυτά ανέφεραν κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων οι κ.κ. Ευτύχης Βασιλάκης, πρόεδρος της εταιρείας και Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος.

Ο τελευταίος τόνισε ότι «ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε αύξηση δραστηριότητας κατά 7%-8%, ωστόσο η μείωση της κίνησης προς τη Μέση Ανατολή, που αντιστοιχεί περίπου στο 6% της συνολικής δραστηριότητας, οδηγεί πλέον την εταιρεία σε εκτιμώμενη απόδοση κοντά στα επίπεδα του 2025.

Όπως επισημάνθηκε, ακόμη και σε περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης της δραστηριότητας στην περιοχή, η τελική ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο, αντανακλώντας τις γενικότερες συνθήκες αβεβαιότητας.

¨Όπως τόνισε ο κ. Βασιλάκης, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα η εταιρεία έχει κάνει hedging το 60% των ετήσιων αναγκών της για το 2026, και άρα η έκθεση της ανέρχεται μόνο στο υπόλοιπο 40%. Οι τιμές έχουν διαμορφωθεί, περίπου, στο διπλάσιο σε σχέση με το 2025 επιβαρύνοντας σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα.

Όπως ανέφερε για το πρώτο εξάμηνο, η πρόσθετη επιβάρυνση υπολογίζεται μεταξύ 40 και 65 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του έτους και υπό προϋποθέσεις, ενδέχεται να ανέλθει στα 90 έως 110 εκατ. ευρώ, ακόμη και μετά το hedging.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκη, οι κρατήσεις για τη θερινή περίοδο κινούνται προς το παρόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ωστόσο καταγράφεται σαφής επιβράδυνση από τον Μάρτιο και μετατόπιση της συμπεριφοράς των επιβατών προς κρατήσεις πιο κοντά στην ημερομηνία ταξιδιού.

Πάντως, όπως ανέφερε ο ίδιος, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή εικόνα ως προορισμός, με τη συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα να καταγράφει αύξηση περίπου 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά την απώλεια συνδέσεων με τη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια καυσίμων, ο κ. Βασιλάκης σε ερώτηση μετόχων απάντησε ότι στην Ευρώπη δεν διαφαίνεται πρόβλημα τροφοδοσίας στους επόμενους μήνες.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η εταιρεία αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα αποκατάστασης των κινητήρων GFT, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα του στόλου.

Όπως επισημάνθηκε, το πρόβλημα κορυφώθηκε κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, με αυξημένο αριθμό αεροσκαφών εκτός λειτουργίας λόγω επιθεωρήσεων και συντήρησης.

Ωστόσο, ήδη καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση της επίδρασης, ενώ εκτιμάται ότι έως το καλοκαίρι του 2026 η κατάσταση θα έχει σταθεροποιηθεί, με βελτιωμένη αναλογία διαθέσιμων αεροσκαφών.

Μέρισμα και οικονομικά μεγέθη

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τσ θέματα της ατζέντας και τη διανομή μερίσματος 0,9 ευρώ που θα αρχίσει να πληρώνεται από τις 5 Μαϊου.

Όπως ανέφερε ο κ. Γερογιάννης κάνοντας μια αναδρομή στα οικονομικά δεδομένα του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,86 δισ.ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το 2024. Συνολικά, η AEGEAN μετέφερε 17,3 εκατ. επιβάτες, σχεδόν 1 εκατ. περισσότερους από το 2024. Η αύξηση της χωρητικότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής συνέβαλε στην μερική άμβλυνση της εποχικότητας. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82,5%.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 421,5 εκατ.ευρώ, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 192,1 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 147,8 εκατ.ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14%.

Παράλληλα όμως, η εταιρεία επωφελήθηκε από την μερική υποχώρηση του κόστους καυσίμου, αλλά και την σημαντική ανάκαμψη του ευρώ έναντι του δολαρίου.