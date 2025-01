Eurolife FFH: Ολοκλήρωση του 13ου κύκλου του «Advanced Program in Management for Insurance Executives»

Για την Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, αξία έχει να υποστηρίζει τους συνεργάτες της και να φροντίζει συνεχώς για την κατάρτιση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε ο 13ος ακαδημαϊκός κύκλος του ακαδημαϊκού προγράμματος «Advanced Program in Management for Insurance Executives» για το δίκτυο των συνεργατών της.

Το πρόγραμμα, που λαμβάνει σημαντική αποδοχή και αναγνώριση από το σύνολο των συμμετεχόντων, υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει εισηγητές τους, αναγνωρισμένου κύρους, καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου.

Επιλεγμένοι συνεργάτες της Eurolife FFH παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο καλύφθηκαν συνολικά πέντε ενότητες, μέσα σε 40 ώρες διδασκαλίας, με τα εξής γνωσιακά αντικείμενα: Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων, Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Financial and Portfolio Management) και Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans).

Οι 34 συνεργάτες της εταιρείας που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία παρακολούθησης αλλά και τα αντίστοιχα τεστ, αποφοίτησαν από το πρόγραμμα παραλαμβάνοντας το σχετικό Πιστοποιητικό Σπουδών, κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στον σύντομο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η διαχρονική επένδυση στη γνώση και την επαγγελματική εξέλιξη των συνεργατών μας, είναι κομβικής σημασίας για εμάς. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, εξοπλίζουμε τους συνεργάτες μας με χρήσιμες γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να ανταποκριθούν ακόμα πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των ασφαλισμένων μας.»

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης ο Κοσμήτορας – Καθηγητής κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων της Eurolife FFH, κ. Νικόλαος Δελένδας, ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Καθηγητής κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, καθηγητές του προγράμματος και στελέχη Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife FFH.

Στη φωτογραφία εμφανίζονται:

1η σειρά – ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - Γραφείο: Pricefox, ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ – Γραφείο: FREEDOM, ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Γραφείο: DSF EUROLIFE FFH, ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Γραφείο: ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΙΚΕ, ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Γραφείο: I.SOLUTIONS ΙΚΕ, ΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Γραφείο: MAXIMA INSURANCE, ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – Γραφείο: FIDUS TEAM ΕΠΕ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – Γραφείο: ΑΟΝ, ΣΙΜΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Γραφείο: 3P LIFE INSURANCE ADVISORS P.C, ΜΠΟΥΚΑ ΗΛΙΑΝΑ – Γραφείο: INSURANCE CLUB.

2η σειρά – ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – Γραφείο: PROTECTINSURANCE, ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ – Γραφείο: ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛ., ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ – Γραφείο: LIFETEAM ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΙΚΕ, ΣΕΡΚΙΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Γραφείο: INFOTRUST Α.Ε., ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ – Γραφείο: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, ΨΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – Γραφείο: NOBILIS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε.Π.Ε., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ EUROLIFE FFH, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – Γραφείο: HOWDEN – BROKERS, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Γραφείο: Σ. ΚΙΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦ, ΒΟΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Γραφείο: WE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕ, ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - Γραφείο: ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ ΠΡΑ & ΑΣΦ ΠΡΑΚΤΟ ΑΕ.

3η σειρά – ΜΙΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Γραφείο: DAES LONDON INS.AGENTS E.E., ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ– Γραφείο: MONEY MARKET A.E ΧΡΗΜ & ΑΣΦ.ΣΥ, ΜΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Γραφείο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ., ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΙΡΟΗ – Γραφείο: VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε, ΛΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Γραφείο: LIFE PLAN, ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EUROLIFE FFH, ΤΖΩΤΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – Γραφείο: ΨΙΜΑΡΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΕ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ – Γραφείο: DESIGNIA AEMA, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – Γραφείο: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Γραφείο: ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Γραφείο: BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Γραφείο: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – Γραφείο: ΑΝΑΞ Α.Ε.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙ, ΓΑΔ ΒΛΑΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE FFH.