Εθνική Ασφαλιστική - Elysee: Το νέο deal στον ασφαλιστικό κλάδο

Το deal της Εθνικής Ασφαλιστικής με την Elysee και τον Όμιλο Συγγελίδη δεν είναι μια απλή μετοχική κίνηση. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στη διαφοροποίηση, τη διεύρυνση καναλιών και τη δημιουργία οικοσυστημάτων γύρω από τον πελάτη.

Για την Εθνική Ασφαλιστική, σημαίνει ενίσχυση στον κλάδο αυτοκινήτου, ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων και πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα. Για τον Όμιλο Συγγελίδη, προσθέτει αξία στο χαρτοφυλάκιό του και ενισχύει την πελατοκεντρική του στρατηγική. Για την Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και στην ενίσχυση του bancassurance.

Μια στρατηγική συμμαχία με πολλαπλές προεκτάσεις

Η συμφωνία της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον Όμιλο Συγγελίδη για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (55%) των εταιρειών διαμεσολάβησης Elysee Insurance Agents Coordinator S.A. και Elysee Insurance Brokers S.A. αποτελεί μια εξέλιξη με ξεκάθαρη στρατηγική στόχευση. Η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας ενισχύει τη διανομή των προϊόντων της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα, όπως είναι η ασφάλιση αυτοκινήτου, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για πιο ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν ανάγκες υγείας, περιουσίας και προστασίας.

Το deal δεν αφορά απλώς μια εξαγορά μετοχών. Σηματοδοτεί την εδραίωση ενός μοντέλου συνεργειών που βασίζεται σε δύο πυλώνες. Πρώτον την ηγετική θέση του Ομίλου Συγγελίδη στην αγορά αυτοκινήτου, η οποία του επιτρέπει να διαθέτει ένα τεράστιο και συνεχώς ανανεούμενο πελατολόγιο. Δεύτερον την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την οικονομική δύναμη της Εθνικής Ασφαλιστικής, που αναζητά νέες πηγές ανάπτυξης σε μια αγορά που βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού.

Οικονομικές διαστάσεις για την ασφαλιστική αγορά

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό, μικρή σχετικά διείσδυση σε σχέση με την Ευρώπη και μεγάλη σημασία των καναλιών διανομής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Ασφαλιστική επιλέγει να επενδύσει σε ένα δίκτυο που συνδυάζει τη διαμεσολάβηση με την άμεση επαφή στον χώρο της αυτοκίνησης. Η Elysee, με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο που απευθύνεται σε καταναλωτές με διαφορετικά προφίλ.

Αυτό μεταφράζεται για την Εθνική Ασφαλιστική σε διεύρυνση χαρτοφυλακίου, με περισσότερα συμβόλαια στον κλάδο αυτοκινήτου αλλά και δυνατότητα cross-selling σε υγεία ή περιουσία.

Αύξηση εσόδων από προμήθειες, καθώς η συμμετοχή σε μια εταιρεία διαμεσολάβησης μειώνει το κόστος από τρίτους συνεργάτες και δημιουργεί πρόσθετα κέρδη.

Τέλος, πρόσβαση σε δεδομένα πελατών. Σε μια εποχή που τα analytics και η προσωποποιημένη προσέγγιση είναι κρίσιμα, η διαχείριση Customer Value Management αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Η στρατηγική στόχευση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η συμφωνία ευθυγραμμίζεται με τον ευρύτερο στρατηγικό μετασχηματισμό της εταιρείας. Μετά την εξαγορά της από την CVC Capital Partners και την ενσωμάτωσή της στον όμιλο της Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της στην αγορά. Δεν περιορίζεται πλέον στο να είναι ένας κλασικός ασφαλιστικός πάροχος, αλλά θέλει να εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο παίκτη με ισχυρά κανάλια διανομής και παρουσία σε περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Η είσοδος στις Elysee δεν είναι τυχαία, καθώς ο κλάδος του αυτοκινήτου παραμένει ο σημαντικότερος σε αριθμό συμβολαίων. Ο Όμιλος Συγγελίδη διαθέτει κορυφαία brands (Citroën, DS Automobiles, Peugeot, Mazda, Opel, Hyundai, Kia, μεταξύ άλλων) και διαρκώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς. Επιπλέον, η σύνδεση πώλησης οχήματος – ασφάλισης αποτελεί διεθνώς ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά μοντέλα.

Τα οφέλη για την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της συμμετοχής της στην Εθνική Ασφαλιστική, αποκομίζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Το τραπεζοασφαλιστικό μοντέλο (bancassurance) ήδη ενισχύει τα έσοδα προμηθειών της τράπεζας. Με τη συμφωνία αυτή δημιουργούνται νέες διασταυρούμενες ευκαιρίες πωλήσεων (cross-selling) μεταξύ τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων. Επίσης, η Πειραιώς αποκτά πρόσβαση σε ένα ακόμη δίκτυο πελατών υψηλής αξίας, ιδίως στον χώρο της αυτοκίνησης. Παράλληλα, ενισχύεται η εικόνα της ως χρηματοπιστωτικού ομίλου που στηρίζει επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες με ηγετικούς εταίρους.

Η δυναμική του Ομίλου Συγγελίδη και οι προοπτικές

Ο Όμιλος Συγγελίδη έχει ιστορία άνω των 55 ετών στον χώρο του αυτοκινήτου. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’60 και αποτέλεσε έναν από τους πρωτοπόρους της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, αρχικά με τη Citroën και σταδιακά με άλλα μεγάλα διεθνή brands. Σήμερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων οχημάτων, after sales υπηρεσίες, με ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα συνεργείων και υπηρεσίες leasing και mobility. Μεγάλο κομμάτι ο ασφαλιστικός κλάδος, μέσω της Elysee, με παρουσία σχεδόν τριών δεκαετιών.

Η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Από τη μία πλευρά, ενισχύεται η θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής απέναντι στον ανταγωνισμό και από την άλλη, αναδεικνύεται η σημασία του συνδυασμού διαφορετικών κλάδων για τη δημιουργία οικοσυστημάτων γύρω από τον πελάτη.