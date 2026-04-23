Eνίσχυση μεγεθών για την ΕΚΤΕR, «βλέπει» πτυχίο 7ης τάξης

Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία της EKTER, καταγράφοντας ενίσχυση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων στο σύνολό τους αλλά και περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης με το 2025 να αποτελεί έτος σταθμό, καθώς η Εταιρεία υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον φάκελο για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης και βρίσκεται σήμερα εν αναμονή της σχετικής απόφασης.

Η Εταιρεία συμμετείχε σε πλειάδα διαγωνισμών επιβεβαιώνοντας την σταθερή παρουσία της στην αγορά αφού συμμετείχε σε 47 διαγωνισμούς έργων συνολικού προϋπολογισμού €1,4 δισ.

Συνέχισε δε να ενισχύει το αποτύπωμά της στον κατασκευαστικό κλάδο, αναλαμβάνοντας σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα όπως:

Το οικιστικό συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma στο Ελληνικό, εργασίες στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Infinity Six Senses Porto Heli, προϋπολογισμού €26,5 εκατ., την κατασκευή κολυμβητικού συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προϋπολογισμού €24,5 εκατ.

Επίσης, την ανέγερση νέου κτηρίου γραφείων και στούντιο του ομίλου ΑΝΤ1, προϋπολογισμού €24,5 εκατ., την μετατροπή υφιστάμενου βιομηχανικού ακινήτου στον Πειραιά σε συγκρότημα κατοικιών, προϋπολογισμού €17,0 εκατ. και την κατασκευή κέντρου ακτινοθεραπείας και ανακαίνιση κλινικών στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισμού €22,1 εκατ. (συμμετοχή 50%).

Επίσης εκτέλεσε και παρέδωσε μεταξύ άλλων:

Τρία μεγάλα νοσοκομειακά έργα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και ΓΝΑ ΚΑΤ, προϋπολογισμού €22,5 εκατ.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κυβερνητών και Πληρωμάτων Αεροσκαφών (Training Center – T.C.) και Χώρος MRO (Maintenance, Repair & Operation) στο Κτίριο Β56 του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, προϋπολογισμού €20,0 εκατ.

Το έργο ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Σίνα 16 (Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) και το έργο αποκατάστασης των προσόψεων της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, προϋπολογισμού €8,0 εκατ.

Το έργο επέκτασης, αναδιαρρύθμισης, επισκευής και βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (Υποέργα 3, 4, 7), προϋπολογισμού €7,5 εκατ.

Επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ (Δ), προϋπολογισμού €6,1 εκατ.

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την ανέγερση των νέων ιδιόκτητων γραφείων της στην Αγία Παρασκευή, συνολικής επιφάνειας κύριων χώρων 1.000 τ.μ., με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Οικονομικά αποτελέσματα 2025

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το 2025 κατέγραψαν αύξηση με τον Κύκλο εργασιών €95,5 εκατ. έναντι €86,2 εκατ. το 2024 (+10,8%), αύξηση που αποδίδεται στο μεγαλύτερο μέγεθος αλλά και στην ταχύτερη εκτέλεση των αναληφθέντων έργων.

Στον τομέα της φιλοξενίας κατά την πρώτη χρονιά πλήρους ενοποίησης του ξενοδοχείου Summer Senses στην Πάρο, η μονάδα συνεισέφερε κύκλο εργασιών €4,2 εκατ. και EBITDA €0,9 εκατ.

Το Μικτό Αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €21,0 εκατ. (+34,3% σε σχέση με το 2024), αύξηση που αποδίδεται στην ποιότητα, στην κερδοφορία, στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων της EKTER καθώς και στην χρήση προηγμένων μεθόδων διοίκησης έργων για τον ορθό προγραμματισμό των εργασιών αλλά και σε οικονομίες κλίμακας από τη συνεχή ροή εργασιών και την ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών με υπεργολάβους και προμηθευτές.

Το Μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 22,0% από 18,2% το 2024, τα EBITDA σε €16,9 εκατ. από €14,1 εκατ. (+20,0%), το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 17,7% από 16,4% το 2024. Και τα κέρδη μετά από φόρους στα €11,4 εκατ. έναντι €9,4 εκατ. το 2024 (+21,1%), παρά και την ενίσχυση του φόρου εισοδήματος κατά €1,5 εκατ.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία βελτίωσε την χρηματοοικονομική της διάρθρωση με τα Ίδια κεφάλαια να ανέρχονται €55,7 εκατ. (+26,5%), το Κεφάλαιο κίνησης σε €29,3 εκατ. (+55,0%) και οριακά μηδενικός είναι ο καθαρός δανεισμός (€0,2 εκατ.) από €4,5 εκατ. στις 31.12.2024 με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να φθάνουν τα €9,7 εκατ. από -€0,1 εκατ. λόγω της ενισχυμένης κερδοφορίας και της βελτίωσης στο κεφάλαιο κίνησης.

Προοπτικές Χρήσης 2026

Η ενίσχυση του γεωπολιτικού κινδύνου, αναμένεται να επιδράσει άμεσα στις τιμές του πληθωρισμού παγκοσμίως, ενδεχομένως επηρεάζοντας αρνητικά και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα καθώς και της EKTER παραμένουν θετικές.

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έτοιμη να αναλάβει δράσεις αντιμετώπισης ενδεχομένων επιπτώσεων στη λειτουργία της Εταιρείας. Παράλληλα, παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη καθώς η EKTER παρουσιάζει ισχυρή επιχειρησιακή δυναμική, σημαντική αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε συμπληρωματικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, τα έργα ΣΔΙΤ και το Real Estate, ενώ διαθέτει και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, οργανωτική δομή και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην αγορά και να διατηρεί τη θετική της αναπτυξιακή πορεία κατά τα επόμενα έτη.

Το Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο: €180 εκατ. (31.03.2026) από €100 εκατ. στις 31.12.2024.

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς: Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η EKTER έλαβε μέρος σε 18 διαγωνισμούς έργων, συνολικού προϋπολογισμού ύψους €335 εκατ.

Έργα ΣΔΙΤ: Εντός του πρώτου τριμήνου 2026, η κοινοπραξία EKTER – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ (EKTER 33%) αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο ΣΔΙΤ για την κατασκευή 5 νέων αστυνομικών μεγάρων, προϋπολογισμού €57,0 εκατ.

Φιλοξενία: Αναμένεται γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με την ανάπτυξη υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων στην περιοχή Κολυμπήθρες της Πάρου, προϋπολογισμού €53,3 εκατ.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Σίψα Μπούζα

«Η EKTER με σταθερότητα και μεθοδικότητα εισέρχεται σε μία νέα εποχή ανάπτυξης. Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης, αίτημα το οποίο υποβλήθηκε εντός του 2025 προς τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας κατά τα επόμενα έτη. Πέραν τούτου όμως, κατά το 2025 επιβεβαιώθηκε ότι η EKTER έχει ήδη αναπτύξει μια ισχυρή δυναμική, έχοντας εδραιωθεί μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα. Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις που καταγράφηκαν για ακόμα ένα συναπτό έτος, αναδεικνύουν τη συνέπεια και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν την EKTER και αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα στρατηγική της Εταιρείας, για την επέκταση της δραστηριότητας σε νέους κλάδους όπως η φιλοξενία, τα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, το real estate, και τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου, στο πρότυπο των σύγχρονων κατασκευαστικών ομίλων».