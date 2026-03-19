Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 - Oι προοπτικές του 2026 εν μέσω της κρίσης

Η Energean plc (LSE: ENOG, TASE: אנאג) γνωστοποίησε το πρωί της Πέμπτης τα ετήσια αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, δήλωσε:

«Το 2025 αποδείξαμε την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, παρά το απαιτητικό περιβάλλον. Επιτύχαμε ισχυρή χρηματοοικονομική και λειτουργική επίδοση και ενισχύσαμε περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αξία και ορατότητα των ταμειακών ροών του χαρτοφυλακίου μας, υπογράφοντας νέες συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου άνω των $4 δισ. και επενδύοντας σε νέα εξαγωγική υποδομή στο Ισραήλ.

Παρότι το 2026 ξεκίνησε δυναμικά, η παραγωγή στο Ισραήλ έχει προσωρινά ανασταλεί μετά από κυβερνητική εντολή λόγω της πρόσφατης γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η ασφάλεια των ανθρώπων μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα. Βρισκόμαστε σε στενή και συνεχή επικοινωνία με τις αρχές ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες μπορούν να επανεκκινήσουν με ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν.

Καθώς προχωρούμε, οι προτεραιότητές μας παραμένουν σαφείς: ασφαλής, αποδοτική και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου μας. Το 2026 αποτελεί σημείο καμπής για την Εταιρεία, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Η στρατηγική μας για εξαγορές και συγχωνεύσεις παραμένει προσανατολισμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διαφοροποίηση, με αυστηρή κεφαλαιακή πειθαρχία και δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Αυτό είναι ήδη εμφανές μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εισόδου της ExxonMobil στο Block 2 στην Ελλάδα.

Η είσοδός μας στην υπεράκτια αγορά της Αγκόλας αποτελεί το πρώτο βήμα σε αυτό το νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στη Δυτική Αφρική. Είναι μια περιοχή πλούσια σε δυνατότητες, με πολλαπλές ευκαιρίες για δημιουργία αξίας, τόσο μέσω άμεσης βελτιστοποίησης κόστους και παραγωγής όσο και μέσω μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών επιλογών. Αν και η Αγκόλα αποτελεί σημαντικό ορόσημο, είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε ενεργά πρόσθετες ευκαιρίες και στις υφιστάμενες χώρες δραστηριοποίησής μας, όπου διαθέτουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως έμπειρος φορέας εκμετάλλευσης. Είμαι βέβαιος ότι είμαστε σε εξαιρετική θέση να υλοποιήσουμε την επόμενη φάση της πορείας μας, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν.»

Ανασκόπηση 2025

1)Ανθεκτική επιχειρηματική επίδοση, με έμφαση στην επιχειρησιακή αριστεία

Ισχυρή επίδοση στην ασφάλεια και μείωση εκπομπών:

Συχνότητα Ατυχημάτων με Απώλεια Χρόνου: 0.20 (2024: 0.35) και Συνολικός Δείκτης Καταγεγραμμένων Ατυχημάτων: 0.40 (2024: 0.52), σημαντικά χαμηλότερα από τους ετήσιους στόχους του Ομίλου.

Ένταση εκπομπών Scope 1 και 2: 7.5 kgCO₂e/boe, μείωση 11% σε ετήσια βάση (2024: 8.4 kgCO₂e/boe).

Η μέση παραγωγή working interest («W.I.») του Ομίλου το 2025 ήταν 154 kboed (85% φυσικό αέριο), αντανακλώντας ισχυρή επίδοση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ιδίως στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα η παραγωγή του Ομίλου να διαμορφωθεί στο άνω άκρο του αναθεωρημένου εύρους καθοδήγησης των 145–155 kboed. Η παραγωγή του Ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το 2024, παρά την προσωρινή αναστολή στο Ισραήλ τον Ιούνιο, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών λόγω περιφερειακών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε $1,773 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDAX σε $1,117 εκατ., σε ευθυγράμμιση με το προηγούμενο έτος, παρά τις προαναφερθείσες γεωπολιτικές προκλήσεις και τις χαμηλότερες τιμές Brent σε ετήσια βάση.

•Η ζημία μετά από φόρους αντανακλά έκτακτα μη ταμειακά στοιχεία, κυρίως την απομείωση του Cassiopea και τις σχετικές φορολογικές επιπτώσεις, καθώς και συναλλαγματικές ζημίες λόγω ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

2) Απελευθέρωση πλήρους δυναμικού περιουσιακών στοιχείων για μεγιστοποίηση ταμειακών ροών

Στο Ισραήλ, υπογράφηκαν νέες μακροπρόθεσμες συμβάσεις φυσικού αερίου άνω των $4 δισ. για την τροφοδοσία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου στη χώρα. Παράλληλα, επενδύσαμε στον νέο εξαγωγικό αγωγό Nitzana για την αύξηση των πωλήσεων, με την ανάπτυξη να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην Αίγυπτο, σταθεροποιήθηκε η θέση των απαιτήσεων σε ετήσια βάση. Μετά τη λήξη της περιόδου, η EGPC γνωστοποίησε στην Energean την πρόθεσή της να μειώσει περαιτέρω το ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων..

3)Συνεχιζόμενη πειθαρχία στο κόστος και στην κατανομή κεφαλαίου

Δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες λήξεις μετά την αναχρηματοδότηση των έργων και των εταιρικών ομολόγων κατά τη διάρκεια του 2025, καθώς και την μεταγενέστερη παράταση άλλων δανειακών υποχρεώσεων τρίτων και την επανεκκίνηση του κοιτάσματος του Πρίνου στην Ελλάδα

Αποτελεσματική εκμετάλλευση, με κόστος λειτουργίας (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων) διατηρημένο στα $6/boe σε ετήσια βάση.

Πειθαρχημένο επενδυτικό πρόγραμμα, με $586 εκατ. δαπάνες ανάπτυξης και παραγωγής κατά τη διάρκεια του έτους, εκ των οποίων $331 εκατ. αφορούσαν το Katlan, το κύριο έργο ανάπτυξης, και $51 εκατ. τον εξαγωγικό αγωγό Nitzana.

$221 εκατ. σε μερίσματα επιστράφηκαν στους μετόχους.

4) Εστίαση στη πειθαρχημένη ανάπτυξη

· Όπως ανακοινώθηκε στις 12 Μαρτίου 2026, η Energean υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση:

31% συμμετοχής με ρόλο διαχειριστή (operated interest) στο Block 14, και

5.5% μη διαχειριστικής συμμετοχής (non-operated interest) στο Block 14K, στην θάλασσα της Ανγκόλας.Τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν δέκα παραγωγικά πετρελαϊκά πεδία και η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους εξαγορών και συγχωνεύσεων του Ομίλου.

5) Περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης υπό ενεργή αξιολόγηση

Πέρα από αυτό το αρχικό βήμα, η Energean συνεχίζει να αξιολογεί ευκαιρίες ικανές να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

• Ελέγχονται διεξοδικά οι ευκαιρίες ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων χωρών δραστηριοποίησης, όπου η Εταιρεία διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως έμπειρος φορέας εκμετάλλευσης.

• Η στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων παραμένει επικεντρωμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διαφοροποίηση, με αυστηρή κεφαλαιακή πειθαρχία, πρόθεση σταδιακής μείωσης της μόχλευσης και σαφή στόχευση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

6) Ενεργή επιδίωξη πολλαπλών ευκαιριών για ανάπτυξη και ενίσχυση κερδοφορίας, με συνεχιζόμενη κεφαλαιακή πειθαρχία

Η είσοδος στην Ανγκόλα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της έγκαιρης λήψης εγκρίσεων και παραίτησης από δικαιώματα προτίμησης.

Υπάρχει ενεργό χαρτοφυλάκιο στρατηγικών ευκαιριών υπό αξιολόγηση.

Η ερευνητική γεώτρηση στο East Bir El-Nus («EBEN»; χερσαία Αίγυπτος) αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του β’ τριμήνου 2026.

Η συμφωνία farm-down με την ExxonMobil για το Block 2 (Ελλάδα) έχει ολοκληρωθεί, με την ερευνητική γεώτρηση να αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων αδειών.

Οι συμφωνημένοι όροι για τη συγχώνευση των παραχωρήσεων στην Αίγυπτο στοχεύονται περίπου στα μέσα του 2026, με επακόλουθη κύρωση από το κοινοβούλιο. Η προκύπτουσα ενιαία παραχώρηση αναμένεται να βελτιώσει τις εμπορικές και φορολογικές συνθήκες, να απελευθερώσει πρόσθετα αποθέματα και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και έρευνας και να παρατείνει την οικονομική ζωή των κοιτασμάτων.

Διατηρείται ο αυστηρός έλεγχος κόστους, με στοχευμένες μειώσεις δαπανών και πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίου.

7)Καθοδήγηση 2026

Η μέση παραγωγή W.I. έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε 155 kboed, εκ των οποίων 118 kboed στο Ισραήλ, σε ευθυγράμμιση με την καθοδήγηση για το σύνολο του 2026 που δόθηκε τον Ιανουάριο 2026 (145–155 kboed).

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, η Energean έλαβε ειδοποίηση από το Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών για την προσωρινή αναστολή της παραγωγής και των δραστηριοτήτων της πλωτής μονάδας παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης Energean Power (FPSO), μετά από κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή. Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας ανακοίνωσης η παραγωγή στο Ισραήλ παραμένει σε αναστολή. Η Energean συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με την ασφάλεια του προσωπικού να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα.

Ο αντίκτυπος στην καθοδήγηση παραγωγής του Ομίλου για το 2026 θα αξιολογηθεί όταν καταστεί γνωστή η διάρκεια και η πλήρης επίδραση της αναστολής της παραγωγής. Προς το παρόν, η καθοδήγηση για το Ισραήλ τελεί υπό αναστολή

Η καθοδήγηση παραγωγής για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο παραμένει στα 32–36 kboed παραγωγή

8) Ενημέρωση για έργα ανάπτυξης

Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας ανακοίνωσης, δεν αναμένεται αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα παραγωγής πρώτου αερίου του Katlan για το α’ εξάμηνο 2027. Ο τυχόν αντίκτυπος στο χρονοδιάγραμμα θα αξιολογηθεί όταν καταστεί γνωστή η πλήρης έκταση της αναστολής.

Πριν από την αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ, η θέση σε λειτουργία της δεύτερης γραμμής πετρελαίου (second oil train) βρισκόταν σε καλό δρόμο για ολοκλήρωση έως το τέλος του α’ τριμήνου, με δοκιμές υδρογονανθράκων μέσω της μονάδας ήδη σε εξέλιξη. Μετά την επανέναρξη των δραστηριοτήτων, η Energean αναμένει ότι η ολοκλήρωση της θέσης σε λειτουργία θα απαιτήσει μερικές εβδομάδες.