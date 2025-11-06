Ένας θρύλος στο πλευρό της Stoiximan: Ο Θοδωρής Παπαλουκάς γίνεται CSR Ambassador της Stoiximan

Η Stoiximan ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θοδωρή Παπαλουκά, έναν από τους σημαντικότερους αθλητές στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, ως CSR ambassador της εταιρείας. Με μία σπουδαία καριέρα σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, ο Θοδωρής Παπαλουκάς αποτελεί μία εμβληματική προσωπικότητα του αθλητισμού, αναγνωρισμένος για την ηγετική του ικανότητα, την ομαδικότητα και την προσήλωσή του στις αξίες του παιχνιδιού.

Με την Εθνική Ελλάδας, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2005 και το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2006, συμβάλλοντας καθοριστικά στις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας της. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κατέκτησε δύο τίτλους EuroLeague, αναδείχθηκε MVP του Final Four της EuroLeague, συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης και πρόσφατα στους Euroleague legends.

Με τη συνεργασία αυτή, η Stoiximan ενισχύει περαιτέρω την οικογένεια των ambassadors της, στην οποία ήδη συμμετέχουν δύο ακόμη εμβληματικοί αθλητές του ελληνικού μπάσκετ, ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αθλητές με τεράστια συνεισφορά στην ιστορία του αθλητισμού ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Stoiximan μέσω του προγράμματος Iroes. Με στόχο την προώθηση των αξιών του αθλητισμού και την υποστήριξη της νέας γενιάς συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, συναντήσεις με νέους, δράσεις ενδυνάμωσης και προσφοράς.

Ο Νίκος Φλίγκος, CEO της Stoiximan σημείωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε τον Θοδωρή Παπαλουκά στην ομάδα της Stoiximan. Πρόκειται για μια προσωπικότητα που έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, ενώ παράλληλα αποτελεί σταθερό πρότυπο ήθους, αφοσίωσης και ομαδικότητας. Μαζί, θα υλοποιήσουμε δράσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη των νέων και την προώθηση της αθλητικής παιδείας, με στόχο τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος».

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Παπαλουκάς επισήμανε «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να εντάσσομαι στην ομάδα της Stoiximan, δίπλα σε προσωπικότητες που εκτιμώ και σε μια εταιρεία με πραγματική δέσμευση στον αθλητισμό και την κοινωνία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία και τις δράσεις του προγράμματος Iroes, θέλω να συμβάλλω στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς και να μεταφέρω όσα μου δίδαξε ο αθλητισμός: προσπάθεια, συνεργασία, σεβασμό και πίστη στο συλλογικό στόχο. Πιστεύω ότι όταν δίνουμε έμπνευση και ευκαιρίες στα παιδιά, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Επιπλέον, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού αναλαμβάνοντας μέσω του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας Iroes τον ρόλο του Χορηγού της Eurohoops Academy, της αθλητικής ακαδημίας που δημιούργησε ο Θοδωρής Παπαλουκάς με στόχο να υποστηρίξει την εξέλιξη νέων αθλητών μέσα από σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης, πειθαρχία, ομαδικότητα και ήθος. Η ακαδημία λειτουργεί με βάση τη φιλοσοφία PLAY. LEARN. ENJOY. EVOLVE., θέτοντας στο επίκεντρο την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών μέσα και έξω από το γήπεδο.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς συμμετέχει και στην εβδομαδιαία εκπομπή Euroleague Legends, μαζί με τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Γιώργο Πρίντεζη στα επίσημα social media κανάλια της Stoiximan και του Eurohoops Greece. Οι τρεις legends του ελληνικού μπάσκετ σχολιάζουν τις εβδομάδες διπλής αγωνιστικής της Euroleague μέσα από μοναδικά επεισόδια γεμάτα μπάσκετ, ιστορίες και στιγμές τόσο από το προσκήνιο, όσο και το παρασκήνιο της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης.

Η συνεργασία με τον Θοδωρή Παπαλουκά σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας πορείας που συνδυάζει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Stoiximan ως ενεργού υποστηρικτή της νέας γενιάς και του ελληνικού αθλητισμού