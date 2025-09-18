Στην έντονη αναταραχή που επικρατεί στο εσωτερικό της Nestel αναφέρθηκε την Πέμπτη το Bloomberg, με τις κακές οικονομικές επιδόσεις και τα σκάνδαλα στην ηγεσία του Δ.Σ. να δοκιμάζουν τις αντοχές του ελβετικού «κολοσσού» των τροφίμων.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι μετοχές της Nestle έχουν απωλέσει πάνω από το 40% της αξίας που είχαν στα ιστορικά υψηλά του 2022, μετά από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων, τα φουσκωμένα κόστη, την ασταθή ζήτηση των καταναλωτών και τα λάθη της διοικητικής ομάδας, η οποία θεωρείται ότι έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα από τα κεντρικά γραφεία της στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Επιπλέον, το σκάνδαλο σχετικά με την απόλυση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Λοράν Φρέιξε μετά από μια μυστική σχέση και ο χειρισμός της υπόθεσης από τον πρόεδρο Πολ Μπούλκε μετέτρεψαν τη Nestlé —με τη φήμη της για σταθερή διοίκηση, εταιρικές αξίες και αξιόπιστα μερίσματα— σε θέμα για τα ταμπλόιντ.

Υπήρξαν ακόμη και υποδείξεις ότι η παράνομη συμπεριφορά του Φρέιξε ήταν κοινό μυστικό.

Η ελβετική εταιρεία βρίσκεται τώρα υπό νέα ηγεσία μετά από περισσότερες εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Μπούλκε, ένας βετεράνος της εταιρείας, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Θα αντικατασταθεί από τον Πάμπλο Ίσλα, πρώην διευθυντή της Inditex, μητρικής της Zara.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν έρθει στο προσκήνιο εν μέσω της ευρύτερης στρατηγικής μετατόπισης της εταιρείας. Η αύξηση των πωλήσεων έπεσε πέρυσι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, ενώ τομείς όπως το εμφιαλωμένο νερό και οι βιταμίνες παρουσίασαν υποτονική απόδοση.