EE: Ο στόχος για αύξηση σε τουλάχιστον 20% της παραγωγής μικροτσίπ έως το 2030

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος των ημιαγωγών, γνωστότερο ως "Chips Act". Η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας βιομηχανικής βάσης που μπορεί να διπλασιάσει το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της ΕΕ στους ημιαγωγούς από 10% σε τουλάχιστον 20% έως το 2030.

