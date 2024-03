Δυναμικό ξεκίνημα για την Eltrak στο 2024

Σε μία πολλά υποσχόμενη χρονιά αναδεικνύεται το 2024 για την Eltrak, επίσημο αντιπρόσωπο της Caterpillar στην Ελλάδα. Η εταιρεία παγιώνει νέες συμφωνίες, αναβαθμίζει στρατηγικές συνεργασίες και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί στην πώληση και τεχνική υποστήριξη χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων, γεννητριών και ναυτιλιακών μηχανών, που της εξασφαλίζουν ηγετική θέση στους κλάδους των κατασκευών, εξορύξεων, θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία της Eltrak με τη ΓΑΙΑ ΑΕ. Η σχέση των δύο εταιρειών, η οποία μετρά ήδη μία δεκαετία, αναβαθμίστηκε πρόσφατα με την προμήθεια τεσσάρων αρθρωτών φορτηγών CAT CERTIFIED USED 745, την παραγγελία ενός υδραυλικού εκσκαφέα 374 Next Gen και ενός προωθητή γαιών D6 Next Gen παραδοτέων αρχές του 2024.

Η προηγμένη τεχνολογία των μηχανημάτων και τα εξειδικευμένα εξαρτήματα εξασφαλίζουν την αντιμετώπιση προκλήσεων με άνεση ακόμα και σε τομείς που απαιτούν σύνθετη τεχνογνωσία, ακρίβεια και αξιοπιστία, την οποία εγγυάται η Eltrak.

Τα εντυπωσιακά μηχανήματα που παραδόθηκαν αλλά και όσα ακολουθούν αναδεικνύουν έμμεσα μέρος του ευρύτατου φάσματος έργων μεγάλου προϋπολογισμού και υψηλών απαιτήσεων, που αναλαμβάνει η ΓΑΙΑ Α.Ε. με άμεση ή υπεργολαβική σχέση.

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή πορεία των 10 και πλέον ετών με τη ΓΑΙΑ αποκτά στο εξής μια πολλά υποσχόμενη βάση με δυναμική και προοπτικές για να επεκταθεί στο μέλλον. Κι αυτό γιατί, οι συνέργειες δεν περιορίζονται μόνο στην αρχική αγορά αλλά και στην αξιόπιστη υποστήριξη που προσφέρει η Eltrak σε επίπεδο service, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες Condition Monitoring και τις Συμφωνίες Περιοδικής Συντήρησης (CVAs) με τις οποίες το συνοδεύει.

Σημαντική είναι και η ανανέωση συνεργασίας της Eltrak με την ΕΛΤΡΕΚΚΑ, μέλος του ομίλου Autohellas. Η σχέση με την ΕΛΤΡΕΚΚΑ μετρά πολλά χρόνια, αφού στο παρελθόν αποτέλεσε μέλος του ομίλου ΕΛΤΡΑΚ.

Διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις και μια συνεργασία που συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, η ΕΛΤΡΕΚΚΑ επένδυσε στον εξοπλισμό της αποθήκης της με τη νέα σειρά Order Pickers & Reach Trucks της Caterpillar, ενισχύοντας αποτελεσματικά την ευελιξία της αποθηκευτικής τους διαχείρισης.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών της Eltrak κινείται και η πρόσφατη συμφωνία με τον όμιλο Sandvik, η οποία αφορά στον τομέα των σταθερών μηχανημάτων θραύσης.

Η ποιότητα των προϊόντων Sandvik δεν είναι άγνωστη στον όμιλο Eltrak καθώς ήδη υφίσταται συνεργασία με την Eltrak Bulgaria, εταιρία του Ομίλου Eltrak στη Βουλγαρία. Η ΕΛΤΡΑΚ από τα 5 υποκαταστήματά της αναλαμβάνει την προώθηση των προϊόντων σε όλη την Ελλάδα καθώς και τη συντήρηση και επισκευή τους αναβαθμίζοντας την εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη με λύσεις 360°.

Δυναμική ανάπτυξη διαγράφουν όλες οι εταιρείες του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ, καθώς εκτός από την Eltrak, συνώνυμη με την Caterpillar στην Ελλάδα από το 1982, η Elastrak, αντιπρόσωπος της Bridgestone, αλλά και η Eltrak Bulgaria συμμετέχουν με σημαντικό μερίδιο στον κύκλο εργασιών.

Αρχές του έτους, πραγματοποιήθηκε και το ετήσιο Training Event που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΛΤΡΑΚ στη Θεσσαλονίκη. Οι ομάδες πωλήσεων και υποστήριξης προϊόντων Eltrak Ελλάδος και Βουλγαρίας συναντήθηκαν με εκπροσώπους κι εκπαιδευτές της Caterpillar από το εξωτερικό, συζήτησαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, τη στρατηγική της τρέχουσας, ενώ αναλύθηκαν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των νέων μοντέλων έναντι των αντίστοιχων της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η ΕΛΤΡΑΚ άλλωστε, πέραν της Caterpillar και της Bridgestone είναι dealer διεθνών οίκων, όπως η MAK, SANY Cranes, JLG, MB, Powerscreen, Pronar, Palfinger, που ηγούνται στην κατηγορία τους, δημιουργώντας μακροχρόνιες συνέργειες και ισχυρούς δεσμούς.

Οι συνεργασίες που παγιώνει η Eltrak προσδίδουν επιπλέον αξία στο χαρτοφυλάκιό της και αντανακλούν τη σταθερή δέσμευσή της στην προσφορά καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για την Eltrak στο νέο τεύχος του εταιρικού περιοδικού της, Cat Magazine.