Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ΔΩΔΩΝΗ στη φετινή διεθνή έκθεση τροφίμων ANUGA 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου στην Κολωνία της Γερμανίας. Η Anuga, η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τη ΔΩΔΩΝΗ, που συμμετέχει διαχρονικά, παρουσιάζοντας την ελληνική αυθεντικότητα και ποιότητα σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της ΔΩΔΩΝΗ συναντήθηκαν με πολλούς από τους βασικούς συνεργάτες της, συζητώντας τα πλάνα και τις προοπτικές ανάπτυξης για τη νέα χρονιά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σταθερή δυναμική και την εξωστρεφή πορεία της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της, η ΔΩΔΩΝΗ παρουσίασε το χαρτοφυλάκιό της, το οποίο αποτελείται από προϊόντα που εμπλουτίζουν τη γκάμα της και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών παγκοσμίως, διατηρώντας πάντα την αυθεντική γεύση και την ποιότητα που απορρέουν από την Ήπειρο.

Μεταξύ των προϊόντων που ξεχώρισαν φέτος, είναι η Φέτα ΔΩΔΩΝΗ, το Ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ, καθώς και το αυθεντικό Χαλούμι ΔΩΔΩΝΗ, διαθέσιμα σε ένα εύρος συσκευασιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και η σειρά φυτικών προϊόντων της ΔΩΔΩΝΗ, που περιλαμβάνει φυτικά επιδόρπια και φυτικά αναπληρώματα τυριού, αντανακλώντας τη στρατηγική της εταιρείας για καινοτομία και βιώσιμη διατροφή.

Παράλληλα, στελέχη της εταιρείας πραγματοποίησαν σημαντικές συναντήσεις με διανομείς και μεγάλους retailers από όλον τον κόσμο, ενισχύοντας τις υπάρχουσες συνεργασίες και διερευνώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Μέσα από αυτές τις επαφές, η ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της σε νέες αγορές και να ενισχύει σταθερά την εξαγωγική της δραστηριότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό εξαγωγών του Ομίλου ΔΩΔΩΝΗ μέσα στο 2025 έχει ξεπεράσει το 50% των συνολικών πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία, αλλά και την αναγνώριση των προϊόντων της ελληνικής εταιρείας διεθνώς.

Ο Βασίλης Βροχίδης, Διευθυντής Εξαγωγών της ΔΩΔΩΝΗ, δήλωσε: «Η φετινή μας παρουσία στην ANUGA ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη σταθερή εμπιστοσύνη των διεθνών συνεργατών και καταναλωτών στα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ. Με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, κορυφαία ποιότητα και στρατηγική εξωστρέφειας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία μας, φέρνοντας το όνομα της ΔΩΔΩΝΗ με τις αξίες και τη γεύση της Ηπείρου, σε ακόμη περισσότερα τραπέζια σε όλο τον κόσμο.»