Δικαστική απόφαση κατά Μασκ για το Twitter: Στο τραπέζι αποζημιώσεις έως 2,6 δισ. δολάρια

Ένα σώμα ενόρκων στην Καλιφόρνια έκρινε ότι ο Ίλον Μασκ παραπλάνησε τους μετόχους του Twitter κατά την περίοδο που προηγήθηκε της εξαγοράς της πλατφόρμας έναντι 44 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ετυμηγορία που εκδόθηκε την Παρασκευή.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, απαλλάχθηκε από ορισμένες κατηγορίες περί απάτης. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 2,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους δικηγόρους των εναγόντων.

Η ομαδική αγωγή, με τίτλο Pampena v. Musk, κατατέθηκε αρχικά τον Οκτώβριο του 2022, αφού ο Μασκ ολοκλήρωσε την εξαγορά του Twitter προς 54,20 δολάρια ανά μετοχή. Αργότερα μετονόμασε την εταιρεία σε X, πριν τη συγχωνεύσει με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI και στη συνέχεια με τη SpaceX, την κατασκευάστρια επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων.

Αφού ο Μασκ κατέθεσε προσφορά για την εξαγορά του Twitter τον Απρίλιο του 2022, η στάση του απέναντι στη συμφωνία επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς άρχισε να αμφισβητεί το επίπεδο των bots, του spam και των ψεύτικων λογαριασμών που, όπως υποστήριζε η εταιρεία, υπήρχαν στην πλατφόρμα. Ο Μασκ έγραψε σε ανάρτησή του τον επόμενο μήνα ότι η εξαγορά βρισκόταν «προσωρινά σε αναμονή», έως ότου ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter αποδείκνυε ότι τα ποσοστά μη αυθεντικών λογαριασμών ήταν γύρω στο 5%, όπως αναφερόταν στις καταθέσεις της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Οι αναρτήσεις του Μασκ και επιπλέον σχόλιά του οδήγησαν τη μετοχή του Twitter σε πτώση σχεδόν 10% μέσα σε μία μόνο συνεδρίαση.

Πρώην μέτοχοι του Twitter, μεταξύ των οποίων ιδιώτες επενδυτές και traders δικαιωμάτων προαίρεσης, υποστήριξαν ότι οι συνεχείς μεταστροφές του Μασκ συνιστούσαν ένα σχέδιο πίεσης προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ώστε να δεχθεί να πουλήσει σε χαμηλότερη τιμή από την αρχική του προσφορά. Ισχυρίστηκαν ότι το κίνητρό του ήταν η πτώση της μετοχής της Tesla, η οποία θα τον υποχρέωνε να πουλήσει ακόμη περισσότερες μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας απ’ όσες είχε αρχικά σχεδιάσει, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά.

Οι ενάγοντες στην ομαδική αγωγή ανέφεραν ότι πούλησαν μετοχές κάτω από τα 54,20 δολάρια, בעקבות και σε απάντηση των αναρτήσεων και δηλώσεων του Μασκ σε συνεντεύξεις Τύπου.

Οι δικηγόροι του Μασκ αντέτειναν ότι οι δηλώσεις του πελάτη τους βασίζονταν σε βάσιμες ανησυχίες σχετικά με τα bots, το spam και τους ψεύτικους λογαριασμούς στο Twitter και δεν συνιστούσαν απάτη επί κινητών αξιών ούτε σχέδιο χειραγώγησης της μετοχής της εταιρείας.