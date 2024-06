Διάκριση για τον Όμιλο Fourlis στις “The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024”

Ο Όμιλος Fourlis διακρίθηκε στις ‘The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024’, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου από το QualityNet Foundation. Η διάκριση αυτή αποτελεί την κορυφαία αναγνώριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου στις αρχές της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Η ανακοίνωση της λίστας των ‘The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024’, η οποία καθορίζεται από τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης ‘The ESG Index in Greece’ και βασίζεται στην αξιολόγηση των επιδόσεων των οργανισμών ως προς τα ESG κριτήρια, πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά από το QualityNet Foundation. Η λίστα αναδεικνύει τις ηγέτιδες εταιρείες που αποτελούν πρότυπα ανάμεσα σε 13 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, και ο Όμιλος Fourlis έλαβε διάκριση στον τομέα του Retail/Λιανικό Εμπόριο.

Σύμφωνα με την κα Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Fourlis:

«Στον Όμιλο Fourlis προσπαθούμε να κρατάμε σε ισορροπία το ισοζύγιο της ανάπτυξης του Ομίλου με την επιστροφή αξίας στην κοινωνία, αναδιαμορφώνοντας συνεχώς τα πρότυπα που σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ως προς τη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα. Γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος, το περιβάλλον και η κοινωνία αποτελούν έναν ενιαίο οργανισμό και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που επαναπροσδιορίζονται με μεγάλη ταχύτητα στη σύγχρονη εποχή, αναλαμβάνουμε δράση σε κομβικά σημεία και με τρόπο που επιτρέπει στις έννοιες της αειφορίας και της υπευθυνότητας να αναδειχθούν πραγματικά και ουσιαστικά. Στην εξίσωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, ο παράγοντας που πάντοτε θα πολλαπλασιάζει το θετικό αποτέλεσμα είναι εκείνος της βιωσιμότητας. Κι εμείς, σε αυτή τη στρατηγική, συμμετέχουμε εμπράκτως, αναλαμβάνοντας δράση που δείχνει προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ανάπτυξης.»

Η Πρόεδρος του QualityNet Foundation, κα Χρυσούλα Εξάρχου, δήλωσε:

«Οι Οργανισμοί που εντάσσονται στο ‘The ESG Index in Greece’ έχουν δεσμευθεί για την κλιματική ουδετερότητα και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, δουλεύουν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ μέσω μιας σειράς επενδύσεων αναπτύσσουν δράσεις προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή. Συγχρόνως, βλέπουμε στοχευμένα προγράμματα δράσεων που υποστηρίζουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες με μετρήσιμο impact.

Στο QualityNet είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί πλέον η ποιότητα και το εύρος των πληροφοριών, όσον αφορά τα ESG δεδομένα, που δημοσιεύουν οι Οργανισμοί που ανήκουν σε αυτή την επίλεκτη ομάδα, είναι πολύ υψηλά.

Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν Πρεσβευτές του νέου οικονομικού μοντέλου που προωθεί η ελληνική πολιτεία».

Η ένταξη του Ομίλου στη λίστα των ‘The Most Sustainable Companies in Greece 2024’ είναι μια επιβεβαίωση της δέσμευσής του να προωθεί πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον, ενισχύουν την κοινωνία και διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα σε όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ο Όμιλος Fourlis είναι υπερήφανος που ανήκει σε αυτή την επίλεκτη ομάδα ηγέτιδων εταιρειών και δεσμεύεται να συνεχίσει να θέτει υψηλά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.