ΔΕΗ FiberGrid: Σε τροχιά ανάπτυξης το δίκτυο οπτικών ινών

Με σταθερά ανοδική πορεία και «φουλ» ρυθμούς ανάπτυξης κινείται το τηλεπικοινωνιακό εγχείρημα της ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της FiberGrid, η οποία μέσα σε τρία μόλις χρόνια έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στον χώρο των ευρυζωνικών υποδομών.

Ήδη 600.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα έχουν πρόσβαση στο ευρυζωνικό δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός αυτός αναμένεται να αγγίξει το 1 εκατομμύριο. Ο απώτερος στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, με την κάλυψη να φτάνει τα 3 εκατομμύρια νοικοκυριά έως το 2028.

Η θυγατρική της ΔΕΗ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει ήδη αναπτύξει υποδομές σε 13 δήμους, ενώ μέχρι τα μέσα του 2026 προβλέπεται η επέκταση του δικτύου σε ακόμη 26 περιοχές.

Το δίκτυο αναπτύσσεται με υβριδικό μοντέλο, συνδυάζοντας υπόγειες οδεύσεις μέχρι τις καμπίνες με εναέριες συνδέσεις μέσω του υφιστάμενου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, φτάνοντας απευθείας στα σπίτια των καταναλωτών, κάτι που, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της FiberGrid, Νίκο Πανόπουλο, οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος και πιο προσιτές τιμές για τον τελικό καταναλωτή.

Η επένδυση της ΔΕΗ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θεωρείται στρατηγική με τον πρόεδρο και CEO του Ομίλου, Γιώργος Στάσσης, να σημειώνει πως έχουν διατεθεί περίπου 250 εκατ. ευρώ για το project, ενώ το συνολικό επενδυτικό πλάνο προβλέπει κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες 600-700 εκατ. ευρώ στα επόμενα χρόνια.

Από τα καλώδια ρεύματος στις ίνες δεδομένων

Η ΔΕΗ επέλεξε συνειδητά να εισέλθει σε έναν εντελώς νέο κλάδο, αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία της στα δίκτυα ενέργειας για να μεταφέρει αυτή τη «λογική υποδομής» και στον ψηφιακό χώρο.

Η FiberGrid ήδη λειτουργεί ως πάροχος χονδρικής, διαθέτοντας τις υποδομές της όχι μόνο στη μητρική ΔΕΗ, αλλά και σε άλλους παρόχους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Cosmote Telekom, ενώ πρόσβαση στο δίκτυο αποκτούν σταδιακά και μικρότεροι παίκτες της αγοράς.

Οι προκλήσεις και τα εμπόδια

Η ταχύτατη ανάπτυξη δεν σημαίνει ότι η πορεία είναι χωρίς δυσκολίες. Όπως αναφέρει ο κ. Πανόπουλος, σημαντικές καθυστερήσεις προέρχονται από το πολύπλοκο αδειοδοτικό πλαίσιο και τις διαδικασίες των δήμων.

Παρά τα εμπόδια, η FiberGrid συνεχίζει να προχωρά με σταθερό ρυθμό, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες ώστε να μειώσει τα γραφειοκρατικά κωλύματα και να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου.

Εθνικό δίκτυο, νέες συνέργειες

Η ΔΕΗ, μέσα από την FiberGrid, χτίζει βήμα-βήμα έναν νέο πυλώνα δραστηριότητας που ξεπερνά τα στενά όρια της ενέργειας.

Παράλληλα, συμμετέχει σε έργα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, όπως το υποθαλάσσιο καλώδιο East to Med Data Corridor που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, αλλά και στο εγχείρημα Olympus AI, επιβεβαιώνοντας τη μεταμόρφωση του ομίλου σε πολυδιάστατο ενεργειακό-τεχνολογικό παίκτη.

Επένδυση με προοπτική

Σύμφωνα με τα όσα έχει επισημάνει ο Γιώργος Στάσσης, η αγορά έχει ανταποκριθεί θετικά στο νέο εγχείρημα. «Η ζήτηση είναι ενθαρρυντική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσο σύντομα μπήκαμε στον κλάδο».

Η εταιρεία προσφέρει συνδέσεις σταθερού ίντερνετ με ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps, σε 100% δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, προσφέροντας εγγυημένες υψηλές ταχύτητες σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η μεγάλη εικόνα: Ζήτηση και αγορά

Παρότι η κάλυψη του FTTH στην Ελλάδα αυξάνεται εντυπωσιακά – εκτιμάται ότι στο τέλος του 2025 θα φτάσει το 60% – η ζήτηση παραμένει ακόμη περιορισμένη, καθώς μόλις το 20% των διαθέσιμων γραμμών έχει ενεργοποιηθεί.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των πολιτών ενισχύεται χάρη σε πρωτοβουλίες όπως το Gigabit Voucher, το οποίο έχει ήδη προσελκύσει πάνω από 317.000 αιτήσεις, καθώς και τη δράση Smart Readiness που προωθεί την ψηφιακή αναβάθμιση κτιρίων.

Ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς εκτός από τη ΔΕΗ και τη FiberGrid, έργα FTTH υλοποιούν η Cosmote Telekom, η Vodafone, η Nova και η Inalan. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, μέχρι το 2028 οι διαθέσιμες παροχές υπερυψηλών ταχυτήτων θα ξεπεράσουν τα 9 εκατομμύρια.