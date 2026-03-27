CSG: Έτος-ορόσημο το 2025 με έσοδα 6,7 δισ. ευρώ και «άλμα» 71,7%

Σε τροχιά εκρηκτικής ανάπτυξης κινήθηκε ο τσεχικός αμυντικός κολοσσός Czechoslovak Group (CSG) το 2025, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας.

Ο βιομηχανικός και αμυντικός όμιλος Czechoslovak Group (CSG), ιδιοκτησίας του επιχειρηματία και βασικού μετόχου Michal Strnad, αύξησε τα έσοδά του κατά 71,7% στα €6,7 δισ. (περίπου CZK 170 δισ.) το 2025, επιτυγχάνοντας ή και υπερβαίνοντας τις προβλέψεις που είχαν παρουσιαστεί στους επενδυτές πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία πέτυχε επίσης τους στόχους κερδοφορίας και μόχλευσης που είχαν τεθεί κατά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό EBIT αυξήθηκε κατά 60,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα €1,6 δισ. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €872 εκατ., ενώ το λειτουργικό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 24,1%, σε ευθυγράμμιση με τα επίπεδα που είχαν παρουσιαστεί κατά την IPO.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,7x στο τέλος του έτους, εντός του στόχου IPO για επίπεδα κάτω του 1,8x.

Η ανάπτυξη του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην ισχυρή ζήτηση για πυρομαχικά και χερσαία συστήματα, εν μέσω αυξημένων αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη και διεθνώς. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν επίσης από προηγούμενες εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής Kinetic Group.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε στα €15 δισ. στο τέλος του έτους, ενώ επιπλέον έργα ύψους περίπου €27 δισ. βρίσκονται σε φάση διαπραγμάτευσης, διασφαλίζοντας ισχυρή ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια.

«Το 2025 ήταν μια κομβική χρονιά για τον Όμιλο. Πετύχαμε αποτελέσματα σύμφωνα με ή και ανώτερα των προσδοκιών που είχαν τεθεί κατά την IPO, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε την παραγωγική μας δυναμικότητα και τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας», δήλωσε ο CEO, Michal Strnad.

Η CSG εισήχθη στο χρηματιστήριο Euronext Amsterdam τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, διαθέτοντας περίπου το 15% των μετοχών της. Η αρχική δημόσια προσφορά συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων στην Ευρώπη και, σύμφωνα με το χρηματιστήριο, αποτελεί τη μεγαλύτερη IPO αμυντικής εταιρείας παγκοσμίως. Ο Όμιλος συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των πιο πολύτιμων εταιρειών της Τσεχίας.

Η CSG είναι η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία στην Τσεχία και, σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute, κατατάσσεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αμυντικών εταιρειών στην Ευρώπη. Ο Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του μεταξύ των κορυφαίων αμυντικών και βιομηχανικών εταιρειών στην Ευρώπη και διεθνώς.

Με βάση τα αποτελέσματά της, η CSG προσεγγίζει πλέον τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες. Ενδεικτικά, η γερμανική Rheinmetall κατέγραψε λειτουργικό EBIT περίπου €1,8 δισ. το 2025. Με €1,6 δισ., η CSG πλησιάζει ήδη αυτό το επίπεδο, παρά το χαμηλότερο συνολικό κύκλο εργασιών αλλά υψηλότερη κερδοφορία.

Η εταιρεία αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη και το 2026, με τα έσοδα να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ €7,4 δισ. και €7,6 δισ., ενώ το λειτουργικό περιθώριο αναμένεται να διατηρηθεί στο εύρος 24–25%.

