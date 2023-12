COSMOTE TV: Υποδέχεται το 2024 με τη νέα της σειρά «17 Κλωστές» και 14 ακόμα πρεμιέρες

Η COSMOTE TV υποδέχεται το νέο έτος με τη σειρά «17 Κλωστές», το νέο της βήμα στη μυθοπλασία, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου - Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Η σειρά που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/1 στις 23.00 στο COSMOTE CINEMA 1HD.



Τον Ιανουάριο ξεχωρίζει, επίσης, η επιστροφή της δεύτερης σεζόν της υποψήφιας για BAFTA σειράς μυστηρίου «The Tourist» με τον Τζέιμι Ντόρναν (Fifty Shades of Grey, Belfast, The Fall) και το θρίλερ εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, «The Woman in the Wall», με την Ρουθ Γουίλσον (Luther, The Affair, His Dark Materials). Τον ίδιο μήνα αναμένεται, επίσης, η σειρά «Sexy Beast» που αποτελεί prequel της ομώνυμης ταινίας του 2000 και το αστυνομικό θρίλερ «White Lies» με την Νάταλι Ντόρμερ του Game of Thrones. Στο πρόγραμμα της COSMOTE TV οι τηλεθεατές θα βρουν και τη νέα σειρά «Alice & Jack», μια ερωτική ιστορία που εξερευνά τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων και τη σειρά θρίλερ του BBC, «Boat Story».



Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.



Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Ιανουαρίου:



The Tourist (2η σεζόν)

Ο Έλιοτ ξυπνά με απώλεια μνήμης σε νοσοκομείο της Αυστραλίας. Εκεί ο ίδιος μαθαίνει ότι νοσηλεύεται ως θύμα εγκατάλειψης τροχαίου δυστυχήματος, ενώ παράλληλα συνειδητοποιεί πως ένας άγνωστος τον θέλει νεκρό. Τότε μια αγωνιώδης μάχη με τον χρόνο για την ανάκτηση της μνήμης του, ξεκινά. Στη 2η σεζόν της σειράς, ο Έλιοτ ταξιδεύει στην Ιρλανδία, για να ανακαλύψει ξανά τις ρίζες του. Και εκεί, όμως, το παρελθόν του τον φέρνει αντιμέτωπο με μια νέα περιπέτεια και πολλούς εχθρούς.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Τρίτη 2/1, 23.00, COSMOTE SERIES HD.



Boat Story

Όταν δύο άγνωστοι ανακαλύπτουν ένα φορτίο με ναρκωτικά σε ένα κατεστραμμένο σκάφος, αποφασίζουν να τα πουλήσουν με σκοπό να μοιραστούν τα λεφτά. Σύντομα, όμως, θα το μετανιώσουν, καθώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αστυνομία, εκτελεστές και έναν Γάλλο μαφιόζο, γνωστό ως «Ράφτη».

Πρεμιέρα: Σάββατο 6/1, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.



Alice & Jack

Όταν η Άλις και ο Τζακ συναντιούνται για πρώτη φορά, αισθάνονται μια τόσο ισχυρή σύνδεση που φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να τη σπάσει. Ωστόσο, ένα βαθύ τραύμα από το παρελθόν της Άλις την οδηγεί να απορρίψει τον Τζακ και να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Μέσα στα χρόνια οι ζωές τους συνεχίζουν να διασταυρώνονται, αλλά κάθε φορά χωρίζουν εξαιτίας διάφορων περιστάσεων. Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Άντρεα Ράιζμποροου (Leslie, Oblivion) και ο Ντόμναλ Γκλίζον (The Revenant, Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, Ex Machina),

Πρεμιέρα: Δευτέρα 8/1, 23.00, COSMOTE SERIES HD.



White Lies

Μετά τη δολοφονία του αδελφού της, η δημοσιογράφος Έντι Χάνσεν βυθίζεται στο χάος όταν τα έφηβα παιδιά του γίνονται κύριοι ύποπτοι για το έγκλημα. Όταν η Έντι ξεκινά έρευνα, συγκρούεται με τον έμπειρο ντετέκτιβ Φόρτυ Μπελ, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Παρασκευή 12/1, 22.00, COSMOTE SERIES HD.



17 Κλωστές

Η σειρά διαδραματίζεται στα έτη 1906-1909 στα Κύθηρα και εξιστορεί μία από τις μαζικότερες δολοφονίες που γνώρισε ποτέ η χώρα. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Αντώνης, ένας φιλήσυχος τσαγκάρης που υποδύεται ο Πάνος Βλάχος. Ο Αντώνης είναι ένα αγαπητό πρόσωπο μέχρι τη στιγμή που κατηγορείται ότι έκανε ανήθικες προτάσεις σε μια παντρεμένη πελάτισσά του. Μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική κοινωνία τον εξωθεί σε φυγή. Μετακομίζει στον Πειραιά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ορθοποδήσει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στη μεγαλούπολη, αφήνοντας τον Αντώνη οργισμένο και πικραμένο απέναντι στον κόσμο. Μην μπορώντας να διαχειριστεί τον θυμό του, αποφασίζει να επιστρέψει στα Κύθηρα και να πάρει εκδίκηση.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 22/1, 23.00, COSMOTE CINEMA 1 HD.



The Woman in the Wall



Η σειρά ακολουθεί τη φρικτή αλληλουχία γεγονότων που εκτυλίσσονται, όταν η Λόρνα ξυπνά και βρίσκει μια νεκρή γυναίκα στο σπίτι της. Η ίδια τρομοκρατείται από το ενδεχόμενο να διέπραξε εκείνη το φόνο, κάτι που θα μπορούσε να μην θυμάται, καθώς υποφέρει από έντονες κρίσεις υπνοβασίας. Σταδιακά αποκαλύπτονται στοιχεία του παρελθόντος της, από τα χρόνια που πέρασε στο άσυλο «Καθαριστήριο της Μαγδαληνής», όπου την πήγαν στα 15 της χωρίς τη θέλησή της, ως αμαρτωλή.

Πρεμιέρα: Κυριακή 21/1, 23.00, COSMOTE SERIES HD.



Sexy Beast

Η σειρά αφηγείται τη σχέση μεταξύ των καλύτερων φίλων και κλεφτών Γκαλ Ντόουβ και Ντον Λόγκαν, στην πορεία τους για να γίνουν διάσημοι στους εγκληματικούς κύκλους του Λονδίνου τη δεκαετία του ‘90. Παράλληλα, ο Γκαλ ξεκινά μια ρομαντική σχέση με την σαγηνευτική σταρ Ντίντι, η οποία αποδεικνύεται επικίνδυνη.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική με τριπλό επεισόδιο: Παρασκευή 26/1, στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.



8 ακόμα πρεμιέρες έρχονται τον Ιανουάριο στην COSMOTE TV



Το πρόγραμμα της COSMOTE TV εμπλουτίζεται με την τηλεοπτική μεταφορά του bestseller «Sanctuary: A Witch’s Tale» (Σάββατο 6/1, 22.00, 48 ώρες μετά την Αμερική, COSMOTE SERIES HD), τον 4ο κύκλο του «Bump» (Κυριακή 7/1, 19.15, COSMOTE SERIES MARATHON HD) και την 4η σεζόν του «Miss Scarlet & The Duke» με την Κέιτ Φίλιπς των Peaky Blinders (Δευτέρα 8/1, 22.00, COSMOTE SERIES HD). Το Σάββατο 13/1 θα κάνει πρεμιέρα το ιταλικό true crime drama «Per Elisa: Il Caso Claps» (18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD), ενώ την Παρασκευή 19/1 επιστρέφει ο Κρίστοφερ Μελόνι ως ντετέκτιβ Έλιοτ Στέιμπλερ στον 4ο κύκλο του «Law & Order: Organized Crime» (23.00, 24 ώρες μετά την Αμερική COSMOTE SERIES HD).



Τον Ιανουάριο οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν, επίσης, τη γαλλική σειρά εποχής «Daughters of Fire» (Σάββατο 20/1, 18.30, COSMOTE SERIES MARATHON HD) και το εμπνευσμένο από τις συνέπειες της ταραχώδους οικονομικής κρίσης στη Φινλανδία «The Invincibles» (Σάββατο 27/1, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON). Επιπλέον, ο 3ος κύκλος του «Hightown» έρχεται το Σάββατο 27/1, στον on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.



Πάνω από 400 ώρες προγράμματος από σειρές και τηλεταινίες του BBC



Από την 1η Ιανουαρίου ο on demand κατάλογος της COSMOTE TV εμπλουτίζεται με περισσότερες από 400 ώρες προγράμματος από σειρές και τηλεταινίες του BBC. Ξεχωρίζουν η βραβευμένη με 2 BAFTA σειρά «Call the Midwife», το all-star cast «Les Misérables», με τους Ντόμινικ Γουέστ, Ντέιβιντ Ογιελόβο, Ολίβια Κόλμαν και Λίλι Κόλινς και το «MotherFatherSon» με τον Ρίσταρντ Γκιρ και την Έλεν ΜακΚρόρυ. Στον κατάλογο θα προστεθούν και η σειρά εποχής «Cranford» με τις Τζούντι Ντεντς (Shakespeare in Love) και Ιμέλντα Στόντον (The Crown), το «Tess of the D’Urbervilles» με τον Έντι Ρεντμέιν, οι σειρές «Emma» και «Jayne Eyre», αλλά και αγαπημένες σειρές μυστηρίου, όπως το «Maigret» και το «Miss Marple».