COSMOTE Awards: Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ επιβραβεύονται για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία

Σημείο αναφοράς για τους εργαζομένους του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν εδώ και 8 χρόνια τα COSMOTE Awards, ένας θεσμός που αναγνωρίζει και επιβραβεύει τους ανθρώπους του Ομίλου που με πάθος, καινοτομία και δημιουργικότητα σχεδίασαν και υλοποίησαν έργα, πρωτοβουλίες και λύσεις, τόσο για τον πελάτη, όσο και για την ίδια την εταιρεία.

Στα φετινά COSMOTE Awards συμμετείχαν 27 πρωτότυπα έργα από ομάδες εργαζομένων που αριθμούσαν συνολικά πάνω από 350 άτομα. Τα έργα διαγωνίστηκαν στις κατηγορίες Large Scale, Better place to work - Building a better world for all, Superior Customer Experience, Innovation & Startup Mindset, και Digital Transformation. Τα 10 καλύτερα έργα, 2 για κάθε κατηγορία, επιλέχθηκαν βάσει της πρωτοτυπίας, της αξιοποίησης της τεχνολογίας, αλλά και της συμβολής τους στο όραμα του Ομίλου ΟΤΕ να γίνει ο κορυφαίος ψηφιακός πάροχος στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα την Ελλάδα προς τις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.





O κ. Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ κατά την εναρκτήρια ομιλία του μαζί με τους δύο εργαζόμενους, που παρουσίασαν την εκδήλωση των COSMOTE Awards.

Στην ειδική εκδήλωση απονομής, τα βραβεία έδωσε στις ομάδες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, και τα μέλη της Διοικητικής Ομάδας. Εκτός από τα βραβεία, οι νικήτριες ομάδες έλαβαν και χρηματικά έπαθλα, 5.000€ για την 1η θέση και 2.000€ για τη 2η. Ειδικό βραβείο κοινού έλαβε το έργο “Multilingual Care Support”, ένα προηγμένο ψηφιακό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών που αξιοποιεί Generative AI για την πολυγλωσσική επικοινωνία.







Ο κ. Πάνος Τσιαντούλας, Chief Human Resources Officer Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Στην πορεία μας προς το μέλλον, πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποί μας. Οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ φέρνουν την αλλαγή και την πρόοδο, με κινητήριο δύναμη την τεχνολογία. Μέσα από τα COSMOTE Awards, αναδεικνύουμε τα σπουδαία έργα που υλοποιούνται στην εταιρεία και επιβραβεύουμε την ομαδικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα και την πελατοκεντρική φιλοσοφία των ανθρώπων μας».



O κ. Πάνος Τσιαντούλας, Chief Human Resources Officer Ομίλου ΟΤΕ κατά την έναρξη των COSMOTE Awards.

Στα οκτώ χρόνια διεξαγωγής των COSMOTE Awards έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 250 έργα, που ενίσχυσαν την κουλτούρα αναγνώρισης, καινοτομίας και συνεργασίας που χαρακτηρίζει την εταιρεία.