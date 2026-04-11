AS Company: Γεμάτο προκλήσεις το 2026 λόγω πολέμου, αλλά στο «ραντάρ» νέες εξαγορές

Εικόνα ισχυρής ανάπτυξης για το 2025 αλλά και αυξημένων προκλήσεων για την τρέχουσα χρήση δίνει η AS Company, όπως προέκυψε από την ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς. Ο όμιλος πέτυχε ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας, ωστόσο η διοίκηση εμφανίζεται επιφυλακτική για το 2026, λόγω των πιέσεων που ασκεί το γεωπολιτικό περιβάλλον, κυρίως μέσω της αύξησης του κόστους μεταφοράς και προμηθειών.

Το 2025 αποτέλεσε, σύμφωνα με τη διοίκηση, έτος-ορόσημο για την AS Company, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 36,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16,4% σε σύγκριση με το 2024. Η άνοδος αυτή συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, με το EBITDA να διαμορφώνεται σε 8,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 56,3%, ενώ σε συγκρίσιμη βάση (χωρίς έκτακτα) ανήλθε σε 7,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39,3%.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 7,39 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 32,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,75 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36,6%. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 49,1% από 48,6% το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη σύνθεση πωλήσεων και στην ευνοϊκότερη πορεία των ναύλων κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Σημαντική είναι και η διαχρονική βελτίωση των επιδόσεων του ομίλου, καθώς μέσα σε μία εικοσαετία έχει διπλασιάσει σχεδόν τον κύκλο εργασιών του, ενώ έχει ενισχύσει σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας του, με το EBITDA να αντιστοιχεί πλέον σχεδόν στο 20% των πωλήσεων.

Ισχυρή ρευστότητα και ενίσχυση ταμειακών ροών

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του 2025 είναι η σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας και των ταμειακών διαθεσίμων. Τα συνολικά διαθέσιμα και επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,4% σε ετήσια βάση, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 70%.

Η ενίσχυση αυτή συνδέεται τόσο με την αυξημένη κερδοφορία όσο και με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Εντός του 2025, η εταιρεία προχώρησε στην πώληση εννέα επενδυτικών ακινήτων στην Ελούντα, έναντι συνολικού τιμήματος 3 εκατ. ευρώ, κίνηση που ενίσχυσε τα αποτελέσματα αλλά και τη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί υψηλό επίπεδο επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως ομόλογα, ενώ συνεχίζει να δημιουργεί θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες στηρίζουν τόσο τις επενδύσεις όσο και τη διανομή μερισμάτων.

Ενδεικτικό της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης είναι ότι τα διαθέσιμα και οι επενδύσεις αντιστοιχούν πλέον σε περίπου 59% των πωλήσεων, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για τον κλάδο, προσδίδοντας σημαντικά περιθώρια ευελιξίας για μελλοντικές κινήσεις.

Σταθερή στρατηγική και έμφαση στην ανάπτυξη

Παρά τις προκλήσεις, η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αλλαγή στη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου. Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Στράτος Ανδρεάδης, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν την οργανική μεγέθυνση, τη διεύρυνση σε νέες κατηγορίες προϊόντων και τη διεθνή επέκταση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση της παρουσίας στο εξωτερικό, όπου οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας τα 6,7 εκατ. ευρώ το 2025, από 2,9 εκατ. ευρώ το 2018. Το μερίδιο των διεθνών πωλήσεων ανέρχεται πλέον στο 19% του συνολικού τζίρου, έναντι 11% πριν από λίγα χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει τη σταδιακή διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε νέες δραστηριότητες, όπως η κατηγορία προϊόντων βρεφικής ανάπτυξης, η οποία ενσωματώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2025, καθώς και σε ψηφιακές υποδομές και εμπορικά συστήματα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση διατηρεί ενεργό ενδιαφέρον για εξαγορές, με τον κ. Ανδρεάδη να επισημαίνει ότι η εταιρεία έχει «ανοιχτά ραντάρ» για νέες ευκαιρίες. Δεν αποκλείεται μάλιστα εντός του 2026 να υπάρξει ανακοίνωση εξαγοράς σε νέο κανάλι δραστηριότητας, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Προκλήσεις από κόστος και γεωπολιτικές εξελίξεις

Παρά τη θετική εικόνα του 2025, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένη για το 2026, επισημαίνοντας τις αυξανόμενες πιέσεις που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας, η επίπτωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ήδη εμφανής, κυρίως μέσω της αύξησης του κόστους μεταφοράς, το οποίο έχει ενισχυθεί κατά 20% έως 25%.

Την ίδια στιγμή, πιέσεις ασκούνται και από την πλευρά των προμηθευτών, κυρίως από την Κίνα, οι οποίοι ζητούν αυξήσεις τιμών της τάξης του 5% έως 10%. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, που ενδέχεται να συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους, ειδικά εφόσον δεν μετακυλιστεί πλήρως στους καταναλωτές.

Επιπλέον, η επιβάρυνση των διαθέσιμων εισοδημάτων λόγω ενεργειακού κόστους αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση, ιδίως σε κατηγορίες προϊόντων που δεν θεωρούνται απολύτως απαραίτητες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η βασική επιδίωξη της διοίκησης για το 2026 είναι η διατήρηση των επιδόσεων στα επίπεδα του 2025, στόχος που χαρακτηρίζεται ρεαλιστικός αλλά απαιτητικός, δεδομένων των συνθηκών.

Μερισματική πολιτική και αξία για τους μετόχους

Σημαντική παραμένει και η δέσμευση της εταιρείας για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Για το 2025, η συνολική διανομή μερισμάτων ανήλθε σε 3,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 21,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η διοίκηση προτίθεται να προτείνει μέρισμα 0,19 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση.

Συνολικά, από το 2017 έως σήμερα, η AS Company έχει διανείμει περίπου 12 εκατ. ευρώ στους μετόχους της, διατηρώντας μία σταθερή πολιτική αποδόσεων, η οποία στηρίζεται στη συνεχή δημιουργία ταμειακών ροών και στη συντηρητική διαχείριση. Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, που ανήλθαν σε 41,5 εκατ. ευρώ το 2025, καθώς και η αύξηση της λογιστικής αξίας ανά μετοχή στα 3,16 ευρώ, επιβεβαιώνουν τη διαχρονική δημιουργία αξίας.