Coca-Cola HBC: Χρηματοδοτικό «οπλοστάσιο» 10 δισ. ευρώ με το βλέμμα στην Αφρική

Η Coca-Cola HBC AG προχώρησε στην ανανέωση του προγράμματος έκδοσης ομολόγων (EMTN Programme) ύψους 10 δισ. ευρώ, δημοσιεύοντας το νέο Base Prospectus. Η κίνηση αυτή αποτελεί το προοίμιο για τη χρηματοδοτική κάλυψη της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), μια κίνηση που μεταβάλλει τις ισορροπίες στον παγκόσμιο χάρτη της εμφιάλωσης.

Ουσιαστικά η Coca-Cola HBC AG ενεργοποιεί εκ νέου ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών (EMTN Programme) έως 10 δισ. ευρώ, με στόχο να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης. Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από τη Financial Conduct Authority ανοίγει τον δρόμο για διαδοχικές εκδόσεις τίτλων, με πιθανή εισαγωγή στο London Stock Exchange, ενισχύοντας την πρόσβαση του ομίλου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Ευέλικτο εργαλείο σε περιβάλλον αβεβαιότητας

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εκδόσεων σε «δόσεις» (tranches), επιτρέποντας στην εταιρεία να αντλεί κεφάλαια σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Πρόκειται για ένα κρίσιμο πλεονέκτημα σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια παραμένουν υψηλά και η μεταβλητότητα κυριαρχεί.

Η δομή του EMTN επιτρέπει εκδόσεις σε πολλαπλά νομίσματα και με διαφορετικές λήξεις, ενώ τα ομόλογα εκδίδονται μέσω της Coca-Cola HBC Finance B.V. με εγγύηση της μητρικής. Το μοντέλο αυτό ενισχύει την ευελιξία, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία, καθώς δεν απαιτείται νέα πλήρης έγκριση για κάθε επιμέρους έκδοση.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μπορούν να κατευθυνθούν είτε σε γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες είτε σε πιο εξειδικευμένες χρήσεις, όπως επενδύσεις και έργα βιωσιμότητας, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική ESG του ομίλου.

Η τριπλή έκδοση ομολόγων

Η πολυεθνική εταιρεία χθες ανακοίνωσε την έκδοση τριών σειρών ομολόγων, το ένα στα 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,375% και λήξη το 2028, το δεύτερο στα 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,625% και λήξη το 2030, και το τρίτο στα 800 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,00% και λήξη το 2033. Οι εκδόσεις φέρουν την εγγύηση της Coca-Cola HBC AG και εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα Euro Medium Term Note, συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να κατευθυνθούν σε γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες του ομίλου, καθώς και σε δράσεις αναχρηματοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Η ολοκλήρωση της έκδοσης τοποθετείται χρονικά την 1η Απριλίου 2026, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία για την εισαγωγή των ομολογιών στην επίσημη λίστα της βρετανικής εποπτικής αρχής (FCA), καθώς και για τη διαπραγμάτευσή τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Το μεγάλο στοίχημα της Αφρικής

Η ανανέωση του προγράμματος δεν είναι αποκομμένη από τη στρατηγική επέκτασης της εταιρείας. Αντίθετα, συνδέεται άμεσα με τη συμφωνία εξαγοράς δραστηριοτήτων της The Coca-Cola Company στην Αφρική, μέσω της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA).

Να υπενθυμίσουμε ότι η κίνηση αυτή προσθέτει 14 νέες αγορές στο αποτύπωμα της HBC, μεταξύ των οποίων οικονομίες με ισχυρή δημογραφική δυναμική, όπως η Νότια Αφρική, η Κένυα και η Αιθιοπία. Πρόκειται για περιοχές με υψηλούς ρυθμούς αύξησης πληθυσμού και σημαντικές προοπτικές κατανάλωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα ομολόγων λειτουργεί ως «χρηματοδοτικό μαξιλάρι», επιτρέποντας στην εταιρεία να στηρίξει ένα από τα μεγαλύτερα deals της τελευταίας δεκαετίας, διατηρώντας παράλληλα ισορροπία στον ισολογισμό της.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η διατήρηση επενδυτικής βαθμίδας, με αξιολογήσεις BBB+ από την S&P Global Ratings και Baa1 από τη Moody's. Το στοιχείο αυτό επιτρέπει στην Coca-Cola HBC να δανείζεται με πιο ανταγωνιστικούς όρους, ακόμη και σε περιόδους αυξημένων επιτοκίων.

Παράλληλα, η ύπαρξη αξιόπιστου credit profile αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σταθερότητα και τη διαφάνεια.

Ρίσκα και προκλήσεις

Παρά τα πλεονεκτήματα, το εγχείρημα συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους. Η εξάρτηση από τη συνεργασία με την The Coca-Cola Company παραμένει καθοριστική για τα έσοδα, ενώ οι μακροοικονομικές συνθήκες, όπως ο πληθωρισμός και τα επιτόκια, μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη ζήτηση όσο και το κόστος χρηματοδότησης.

Επιπλέον, η επέκταση στην Αφρική αυξάνει την έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η εταιρεία εμφανίζεται ωστόσο προετοιμασμένη, αξιοποιώντας εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), ώστε να περιορίσει τις πιθανές επιπτώσεις.