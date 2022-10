Cloud Gaming για όλους – Το νέο IdeaPad Chromebook της Lenovo προσφέρει πρόσβαση στο Premium Gameplay

H Lenovo παρουσιάζει την πιο πρόσφατη προσθήκη στο gaming χαρτοφυλάκιό της, μια συσκευή που φέρνει την ανατροπή. Σχεδιασμένο για ένα ευρύ κοινό από λάτρεις του gaming, με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων, το Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook 16 ιντσών είναι το πρώτο gaming laptop με cloud της εταιρείας. Παρέχοντας περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερες ταχύτητες και εντυπωσιακά γραφικά, αυτή η συσκευή διαθέτει επίσης νέες δυνατότητες λογισμικού ChromeOS, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εύκολης εύρεσης και πρόσβασης στα πιο πρόσφατα παιχνίδια, ενώ απολαμβάνετε μια εκπληκτική εμπειρία παιχνιδιού.

Όπως και η υπόλοιπη βιομηχανία της τεχνολογίας, το gaming έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, με τον αριθμό των διαδικτυακών παικτών να αυξάνεται κατά περισσότερο από 32%, ποσοστό που αποτελεί πάνω από το ένα τρίτο των άνω των 3 δισεκατομμυρίων παικτών παγκοσμίως.1 Παράλληλα, πλήθος νέων παικτών ξεκίνησε να ασχολείται με το gaming κατά τη διάρκεια της πανδημίας με αποτέλεσμα να διαφοροποιηθεί αισθητά ο χώρος, με άτομα όλων των ηλικιών να ασχολούνται με το χόμπι αυτό. Το IdeaPad Gaming Chromebook είναι κατασκευασμένο για ένα ευρύ φάσμα παικτών ανεξάρτητα ηλικίας και δεξιοτήτων, προσφέροντας μια βελτιωμένη αλλά απλή εμπειρία παιχνιδιού, ενώ παράλληλα διαθέτει όλες τις λειτουργίες μιας συσκευής που υποστηρίζει την παραγωγικότητα – και όλα αυτά σε προσιτή τιμή.

Γνωρίστε το νέο IdeaPad Gaming Chromebook (16”, 7)

Με δυνατότητα υποστήριξης γραφικών για απαιτητικά παιχνίδια AAA και multiplayer online arena (MOBA), το νέο αυτό laptop διαθέτει χαρακτηριστικά που βασίζονται στην απόδοση και το καθιστούν ένα εξαιρετικά ισχυρό laptop. Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης θα γλιστρούν ομαλά στην οθόνη WQXGA των 120 Hz που προσφέρει απίστευτη χρωματική ακρίβεια και φωτεινότητα, σε μια ψηλότερη οθόνη με αναλογία 16:10. Με γρήγορο ρυθμό ανανέωσης, σε συνδυασμό με τη δύναμη ενός επεξεργαστή Intel Core™ και τη συνδεσιμότητα Wi-Fi 6E2, οι παίκτες θα απολαμβάνουν το παιχνίδι με απόλυτη απόκριση, βοηθώντας τους να γίνουν εξπέρ στο gaming.

Ποια συσκευή παιχνιδιού θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς ένα πληκτρολόγιο RGB; To πληκτρολόγιο του IdeaPad Gaming Chromebook διαθέτει έγχρωμο οπίσθιο φωτισμό τεσσάρων ζωνών και όταν προκύψει η ανάγκη για ταχύτητα, δεν θα χαθεί ούτε ένα πάτημα πλήκτρων. Αυτό οφείλεται στη λειτουργία anti-ghosting και στη 1,5 mm διαδρομή των πλήκτρων, που προσφέρουν μια πιο διαισθητική εμπειρία πληκτρολόγησης – ένα χαρακτηριστικό που έχει να προσφέρει πολλά όχι μόνο στο gaming, αλλά και στην εργασία ή τα μαθήματα.

Σχεδιασμένο για gaming, αλλά κατασκευασμένο για να υποστηρίζει την εργασία και τις σχολικές ανάγκες της καθημερινής ζωής, το IdeaPad Gaming Chromebook, προσφέρει εύκολη φορητότητα όταν την χρειάζεστε, με τα απαραίτητα στοιχεία παραγωγικότητας για να κάνετε περισσότερα πιο γρήγορα. Κομψό και λεπτό, με κάλυμμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, αυτό το ανθεκτικό laptop 16 ιντσών ζυγίζει μόλις 1,82 κιλά, προσφέροντας την απόλυτη φορητότητα σε συνδυασμό με εξαιρετικό στυλ. Με διάρκεια μπαταρίας έως και 11 ώρες3, μνήμη 8 GB με ευρύχωρη κάρτα PCIe SSD και κάμερα web FHD με ενσωματωμένο κλείστρο, αυτή η συσκευή μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα για εργασία, μελέτη και παιχνίδι. Ο αυξημένος χρόνος χρήσης δεν θα αποτελέσει πρόβλημα λόγω του πάνελ χαμηλής εκπομπής μπλε φωτός της οθόνης, που ελαχιστοποιεί την καταπόνηση και την κούραση των ματιών, ενώ έχει πιστοποίηση TÜV Rheinland.

Ισχυρό και Προσιτό Gaming

Το IdeaPad Gaming Chromebook κάνει το streaming παιχνιδιών PC και κονσόλας πιο προσιτό για όλους, τόσο για τους περιστασιακούς όσο και τους ταγμένους gamers. Πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για πολλές κορυφαίες πλατφόρμες παιχνιδιών cloud, συμπεριλαμβανομένης της NVIDIA GeForce NOW, η οποία μεταδίδει έως και 1600p στα 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο και εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση για περισσότερα από 1.400 παιχνίδια PC, καθώς και το Xbox Cloud Gaming (Beta)4 και Amazon Luna5. Ως μέρος του νέου λογισμικού ChromeOS, οι χρήστες μπορούν εύκολα να αναζητήσουν και να παίξουν παιχνίδια σε πλατφόρμες χρησιμοποιώντας το Everything Button, αποκλειστικά για συσκευές Chromebook. Οι παίκτες μπορούν στη συνέχεια να καρφιτσώσουν τους αγαπημένους τους τίτλους στη γραμμή εργασιών, για γρήγορη πρόσβαση στο μέλλον.

Ως συσκευή που λειτουργεί με cloud, η ανάγκη για εγκατάσταση παιχνιδιών και λήψεις ενημερώσεων ανήκουν στο παρελθόν. Οι αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού πραγματοποιούνται χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, ενώ η πρόσβαση στην πιο πρόσφατη τεχνολογία γραφικών στο cloud, βοηθά στη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, όσο τα παιχνίδια εξελίσσονται. Οι χρήστες δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν για λήψεις νέων εκδόσεων παιχνιδιών ή να αγοράζουν φυσικές κάρτες γραφικών, πόσο μάλλον να είναι ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις της πολύπλοκης γλώσσας ενός gaming laptop.

Για τους χρήστες που εκτιμούν την πρόσθετη προστασία και την υποστήριξη συσκευών, το IdeaPad Gaming Chromebook διαθέτει την προηγμένη υπηρεσία υποστήριξης Lenovo Premium Care, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε έμπειρους τεχνικούς όλο το εικοσιτετράωρο, για γρήγορες επισκευές και παροχή οδηγιών6. Ενσωματώνοντας την απλότητα στα καλύτερά της, το IdeaPad Gaming Chromebook διευκολύνει σχεδόν οποιονδήποτε παίκτη να γίνει gamer.

Δηλώσεις:

«Παρατηρείται μια αλλαγή στην κοινότητα του gaming. Χάρη στο αυξανόμενο οικοσύστημα παιχνιδιών cloud, οι χρήστες που έπαιζαν video games στις αρχές της δεκαετίας του '90, ξεκινούν το χόμπι για άλλη μια φορά, ενώ το νεότερο κοινό είναι έτοιμο για μια απρόσκοπτη και παράλληλα καθηλωτική εμπειρία streaming», δήλωσε o Benny Zhang, Director and General Manager of Chromebooks, Global Innovation Center, Intelligent Devices Group της Lenovo. «Ανεξάρτητα από το επίπεδο δεξιοτήτων ή την προτίμηση σε παιχνίδια, κάθε παίκτης αξίζει να βιώσει τα παιχνίδια με τον τρόπο που προορίζονταν. Το Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook όχι μόνο προσφέρει τη δύναμη, τα γραφικά και την απόδοση που απαιτούνται για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα κάθε online παίκτη, αλλά απλοποιεί τη διαδικασία για όσους θέλουν απλώς να παίξουν.»

«Γρήγορο και απλό computing. Όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι για να παρουσιάσουμε τα Gaming Chromebook που τροφοδοτούνται από το cloud, αυτές είναι οι ιδιότητες που θέλαμε να διατηρήσουμε, παρέχοντας παράλληλα μια premium εμπειρία μοναδική στο χαρτοφυλάκιο του ChromeOS. Το Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook κάνει αυτό και πολλά άλλα, προσφέροντας στους online παίκτες έναν προσιτό και διαισθητικό τρόπο για να βελτιώσουν το παιχνίδι τους, σε λογική τιμή. Ειλικρινά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας», δήλωσε ο Chris Daniel, Director of Product for the ChromeOS Platform, Google.