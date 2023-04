Cellier Wine Fair 2023: Χιλιάδες λάτρεις του κρασιού γεύτηκαν μοναδικές εμπειρίες

Θεαματική ήταν η προσέλευση του κοινού στο 15ο Cellier Wine Fair που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26/3 στο Divani Caravel Hotel, ξεπερνώντας τους 2.500 επισκέπτες.

To Cellier Wine Fair, που διοργανώθηκε για 15η χρονιά, με την υποστήριξη της GENKA1877 προσέφερε μοναδικές γευστικές εμπειρίες στους λάτρεις του κρασιού και των αποσταγμάτων και στους επαγγελματίες του κλάδου. Με δυο βασικές αίθουσες άνω των 2.000τμ, 52 εκθέτες από τον Ελληνικό και από τον διεθνή αμπελώνα, παραπάνω από 650 ετικέτες, αποστάγματα, cocktails, delicatessen και πέντε θεματικά masterclasses, το 15o Cellier Wine Fair έθεσε νέα πρότυπα!

Οι τυχεροί που κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε κάποιο από τα masterclasses ταξίδεψαν νοερά σε μερικά από τα πιο διάσημα οινοποιεία και αποσταγματοποιεία στον κόσμο.

Στο Masterclass Tignanello - Marchesi Antinori είχαν την σπάνια ευκαιρία να δοκιμάσουν δέκα χρονιές της εμβληματικής ετικέτας Tignanello, υπο την καθοδήγηση του Stefano Carpaneto, Tignanello Estate Manager, Marchesi Antinori.

Την αλμύρα της νήσου Skye στην Σκοτία απόλαυσαν όσοι επέλεξαν το Talisker Single Malt Scotch Whisky Masterclass, ενώ το ταξίδι ολοκληρώθηκε με ένα μοναδικό pairing με στρείδια!

Τα μυστικά της Βιοδυναμικής καλλιέργειας από τον Master Winemaker of the World 2023, Gerard Bertrand, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες στο σχετικό Masterclass ενώ όσοι επέλεξαν το “Ancestral Varieties Recovery” Μasterclass δοκίμασαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις «χαμένες» ποικιλίες της Καταλονίας από την Familia Torres που έχει ανακηρυχθεί ως «Most Admired Wine Brand of the World, 2022»!

Σε ένα από τα πιο ιστορικά οινοποιεία στην περιοχή του Αυστριακού Δούναβη, με καταγεγραμμένη ιστορία που χρονολογείται από το 1171 περιηγήθηκαν οι συμμετέχοντες του Schloss Gobelsburg Masterclass, με ξεναγό τον ιδιοκτήτη του οινοποιείου, Michael Moosbrugger, δοκιμάζοντας τις πιο αντιπροσωπευτικές ετικέτες του.

Το Cellier Wine Fair εδραίωσε και συνεχίζει να εξελίσσει την κουλτούρα του fine tasting στη χώρα μας, ενώ διατηρεί αναλλοίωτη την αρχική του αποστολή, που δεν είναι άλλη απ’ το να φέρει σε επαφή το ελληνικό κοινό με παραγωγούς, απ’ την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο.