Calilo: Το brand name της Ίου που αλλάζει όλα τα δεδομένα στον Αιγαιοπελαγίτικο τουρισμό

Μπορεί ένα ξενοδοχείο να αλλάξει την τουριστική φιλοσοφία αλλά και την εικόνα του κόσμου για ένα Αιγαιοπελαγίτικο νησί;

Ίσως να «ακούγεται» δύσκολο. Σίγουρα, όμως μπορεί να συμβεί, αφού στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και το National Geographic Traveller UK, που περιλαμβάνει την Ίο και το διάσημο πλέον ξενοδοχείο Calilo, στους 25 top ελληνικούς προορισμούς για το 2023.

Το Calilo δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού στα σχεδόν 4 χρόνια της λειτουργίας του, έχει αποσπάσει δεκάδες διεθνείς διακρίσεις κι έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους. Και μέσα από αυτά έχει τοποθετηθεί σε μία ειδική κατηγορία: αυτή στην οποία η επένδυση τουριστικής ανάπτυξης στηρίζει αλλά και υποστηρίζεται από τη βιωσιμότητα.

Αυτό είναι άλλωστε και το όραμα του ομίλου Calilo. Να διαμορφώσει ένα σύγχρονο πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για τη χώρα, υποστηρίζοντας τον αειφόρο τουρισμό στην Ελλάδα, μέσα από την ανάδειξη της Ίου σε κορυφαίο, ποιοτικό και βιώσιμο ταξιδιωτικό προορισμό.

Με τη χώρα μας να πρωταγωνιστεί ως τουριστικός προορισμός στον διεθνή τύπο, ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα κατατάσσουν την Ελλάδα– και κυρίως τα ελληνικά νησιά- στις καλύτερες επιλογές παγκοσμίως. Η πιο πρόσφατη αναφορά έγινε στο κορυφαίο περιβαλλοντικό μέσο National Geographic UK, όπου μια λίστα με τα 25 καλύτερα ελληνικά νησιά, δίνει προτάσεις για το καλοκαίρι του 2023. Μεταξύ των κλασσικών επιλογών – Κρήτη, Μύκονος, Σαντορίνη, Κεφαλλονιά- η Σκύρος, η Κάρπαθος, το Καστελλόριζο και η Ίος.

Τι έγραψε, όμως το National Geographic για την Ίο και το Calilo; Διαβάζουμε...

«Μια μοναδική πορεία

Σε μικρή απόσταση με το πλοίο από την «αδελφή» της στις Κυκλάδες, τη Σαντορίνη, η Ίος είχε επί δεκαετίες τη φήμη της ως στέκι των χίπις και νησί των πάρτι, που αποκτήθηκε τη δεκαετία του '80, όταν οι backpackers συνέρρεαν στο νησί για να κοιμηθούν στις αμμώδεις παραλίες του και να ξεσαλώσουν στα μπαρ κατά μήκος των σοκακιών με τις μπουκαμβίλιες της Χώρας.

Το 2014, όμως, όλα αυτά άρχισαν να αλλάζουν όταν ο Έλληνας χρηματιστής και καλλιτέχνης, Άγγελος Μιχαλόπουλος, και η σύζυγός του, Βάσω, αγόρασαν ένα κομμάτι του νησιού γύρω από την αρχαία κυκλαδίτικη τοποθεσία Σκάρκος και ξεκίνησαν το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο διατήρησης της Μεσογείου, για να μείνει ακριβώς όπως το σχεδίαζε η φύση - απλώς με 55.000 νέα δέντρα.

Με την υπόσχεση να αναπτύξουν μόνο το 1% της γης τους, το ζευγάρι έχτισε τη ναυαρχίδα του πολυτελούς θέρετρου τους, το Calilo, που αποτελείται από δώδεκα πολυτελείς σουίτες ντυμένες με μονόχρωμα μωσαϊκά και με πισίνες που μοιάζουν με λιμνοθάλασσες, σε ένα απομακρυσμένο οικόπεδο με θέα την παραλία Παπάς (σουίτες από 422 λίρες, B&B), καθώς και το Pathos Sunset Lounge, ένα chill-out χώρο που φιλοξενεί διάσημους DJs.

Τα κακόγουστα μαγαζιά με σουβενίρ έχουν φύγει πια από το λιμάνι της Χώρας με τους ανεμόμυλους και την εμφάνισή τους έχουν κάνει ανεξάρτητες μπουτίκ που πωλούν ρούχα ελληνικών σχεδιαστών, τα τοπικά ποτά – ο καινοτόμος οινοποιός Georgós Zanganas μόλις εγκαινίασε το πρώτο σύγχρονο οινοποιείο του νησιού - και τα νέα κομψά κοκτέιλ μπαρ όπως το Click.»

Σύμφωνα με το National Geographic, η Ίος πρωταγωνιστεί στη λίστα για την αλλαγή του τουριστικού της χαρακτήρα και την αλλαγή σελίδας από hippie party island σε βιώσιμο τουριστικό προορισμό. Και σε αυτό συνεισφέρει η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Calilo, που οδηγεί ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση φέρνοντας μια νέα πρόταση για τη διαμόρφωση του τουριστικού προφίλ της Ίου. Στο κέντρο της φιλοσοφίας του ομίλου, η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος, παράλληλα με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και μοναδικών εμπειριών.

Πέραν της αναφοράς του National Geographic, ο Όμιλος Calilo πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στα 11 πιο Βιώσιμα Ξενοδοχεία στον κόσμο από το top τουριστικό περιοδικό Veranda, ενώ οι New York Times το έχουν ξεχωρίσει δύο φορές σε άρθρα τους, ακριβώς για την μοναδική πρότασή του για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Ίου. Πρόκειται για διακρίσεις που μόνο τυχαίες δεν είναι. Αντίθετα, έρχονται ως επιβράβευση αυτής της μοναδικής πρότασης. Ουσιαστικά, πρόκειται για το συνδυασμό ιδιαίτερα χαμηλού συντελεστή δόμησης με ένα υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν, που θα συμβάλλει στην βιώσιμη εξέλιξη της Ίου, διαφυλάσσοντας τη φυσική της ομορφιά και προστατεύοντάς την από την άναρχη τουριστική ανάπτυξη.

Με αυτό το μοναδικό μοντέλο ο όμιλος Calilo, δεσμεύθηκε εξ αρχής να μην οικοδομήσει περισσότερο από το 1% των εκτάσεων ιδιοκτησίας του, ενώ πάνω από 80% των εκτάσεων της επένδυσης έχουν χαρακτηριστεί ως Περιοχές Προστασίας. Σε αυτές διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας και το φυσικό ανάγλυφο και απαγορεύεται κάθε δόμηση. Επιτρέπεται μόνο η κατασκευή έργων αναβάθμισης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, ενώ οι όποιες επεμβάσεις αποτελούν προϊόν περιβαλλοντικής εκτίμησης, εξαιρετικά περιορισμένης κλίμακας, με χρήση φυσικών υλικών και ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει υψηλή προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία της Ίου και διασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

Μια ολιστική προσέγγιση

Για τον Όμιλο Calilo, η ανάπτυξη στην Ίο δεν αφορά μόνο τις τουριστικές υποδομές σε συνδυασμό με τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, αλλά είναι και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Λαμβάνοντας συνεχώς υπόψη τον αντίκτυπο του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω του Ομίλου Calilo έχουν επενδυθεί €1,5 εκατ. έως σήμερα για δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας στην Ίο.

Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνεται η κατασκευή δεξαμενών συλλογής βρόχινου νερού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την πυροπροστασία, αλλά και δράσεις κυκλικής οικονομίας με στόχο τη μείωση ανθρακικού αποτυπώματος, και την αφύπνιση κατοίκων και επισκεπτών. Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου έχει ενεργοποιηθεί σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων και διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών, σύστημα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας όπως και σύστημα παροχής αλμυρού νερού στις κολυμβητικές δεξαμενές, ενώ ο όμιλος στοχεύει στην απόκτηση «πράσινων» πιστοποιήσεων για όλα τα επίπεδα λειτουργίας του και στη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη μέτρηση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματός του.

Ο απώτερος στόχος

Το Calilo, μέσα από αυτή την ιδιαίτερη πρόταση που οδηγεί στη δημιουργία ενός μοναδικού προφίλ προορισμού, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση μίας διαφορετικής κατηγορίας ταξιδιωτών, απ’ αυτών που συνήθως επισκέπτεται το νησί.

Στις αισθήσεις των επισκεπτών, προσφέρεται η απαράμιλλη κυκλαδίτικη ομορφιά στην ...άσπιλη εκδοχή της, σε συνδυασμό με την σεμνή πολυτέλεια και, κυρίως, έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης της φιλοξενίας. Αυτόν, που δεν εξυπηρετεί απλά τις ανάγκες των επισκεπτών, αλλά κινητοποιεί τις αισθήσεις τους και ενεργοποιεί τη φαντασία τους για να προσφέρει αυτό που αναφέρει άλλωστε και το moto του Calilo: «Create A Life you can fall In LOve with».

Επιλέγοντας την προσφορά αυτού του είδους της φιλοξενίας επιχειρείται η προσέλκυση του προφίλ του ταξιδιώτη που δημιουργεί σχέσεις με το νησί και επιστρέφει ξανά και ξανά, έχοντας ενστερνιστεί τη φιλοσοφία του προορισμού και της τοπικής του κοινωνίας, την οποία σέβεται και λαμβάνει υπόψη του, χωρίς να δημιουργεί αναστάτωση με την έλευσή του στο νησί.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση του Ομίλου Calilo, τελικά, φέρνει -πέρα από τα διεθνή φώτα- και μια νέα εποχή στο πώς αντιλαμβανόμαστε την τουριστική ανάπτυξη, που είναι μεν θεμιτή, πρέπει δε να γίνεται με συγκεκριμένους όρους που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και τη διαχρονικότητα των ταξιδιωτικών προορισμών, προστατεύοντας τις τοπικές κοινωνίας και το περιβάλλον.