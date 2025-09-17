CAFF Work powered by Viohalco: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος

Το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) και η Viohalco ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «CAFF Work powered by Viohalco», που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΣΕΒ - ΙΒΕΠΕ.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πρόσβαση σε σύγχρονες βιομηχανικές δεξιότητες, ενισχύοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ομαλή κοινωνική τους ενσωμάτωση. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν οκτώ εβδομάδες και συνδύασε θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις εταιρειών της Viohalco, να γνωρίσουν υπεύθυνους ασφάλειας και εργαζόμενους στην παραγωγή, και να αποκτήσουν άμεση επαφή με την πραγματική εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, παρακολούθησαν εβδομαδιαία μαθήματα ελληνικής γλώσσας από τη ΜΕΤΑδραση, έκαναν ιατρικούς ελέγχους στη Βιοιατρική, και συμμετείχαν σε προπονήσεις μπάσκετ με την Eurohoops, προωθώντας την ένταξη, το ομαδικό πνεύμα και την ευεξία.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι επισκέψεις σε εργοστάσια της Elval, όπου οι συμμετέχοντες εντυπωσιάστηκαν από τα πρότυπα ασφάλειας, τις τεχνολογίες αιχμής και την τεχνογνωσία του προσωπικού. Οι εμπειρίες αυτές ενδυνάμωσαν τους συμμετέχοντες τόσο τεχνικά όσο και ψυχολογικά, καλλιεργώντας το αίσθημα του ανήκειν και της προοπτικής.

Η Lauren Cochlin, Global Director του CAFF, δήλωσε με τη σειρά της: «Το πρόγραμμα CAFF WORK δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν εταιρείες, θεσμοί και κοινότητες συνεργάζονται. Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα των συμμετεχόντων και ενθουσιασμένοι που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία μέσα στις εταιρείες της Viohalco. Με την επιτυχία του πρώτου κύκλου και την έναρξη του δεύτερου να πλησιάζει, ανυπομονούμε να διευρύνουμε τη συνεργασία μας με ακόμα περισσότερους υποστηρικτές, για να προσφέρουμε ουσιαστικές ευκαιρίες σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους.»

Ο αντίκτυπος του προγράμματος είναι ήδη εμφανής: οι απόφοιτοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις, με βαθμολογίες από 76% έως 98%, λαμβάνοντας Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης. Αρκετοί συμμετέχοντες έχουν ήδη προσληφθεί ως μόνιμο προσωπικό σε εταιρείες του ομίλου Viohalco, αποκτώντας πρόσβαση σε σταθερές θέσεις εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης.

Τι αναφέρουν οι άνθρωποι του προγράμματος:

«Το πρόγραμμα CAFF WORK ήταν κάτι παραπάνω από κατάρτιση. Μου έδωσε εργαλεία, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον μου.» - Κωνσταντίνος

«Αυτό το πρόγραμμα βοήθησε στην ένταξή μας στην ελληνική κοινωνία, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Περιμένω με ανυπομονησία τις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα ακολουθήσουν.» - Heidar

«Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα τη σημασία της ασφάλειας και της ομαδικής δουλειάς. Ήταν ταυτόχρονα εκπαιδευτικό και εμψυχωτικό.» - Taleb

«Η υποστήριξη, η καθοδήγηση και η αφοσίωσή σας έκαναν πραγματική διαφορά. Πλέον νιώθω ότι ανήκω σε έναν χώρο γεμάτο κατανόηση και επαγγελματισμό.» - Ashrat

Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία του προγράμματος: την Eurohoops Organization, τον Όμιλο Βιοιατρική, τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, τη VALUECOM και τον Οργανισμό Δεσμό, για τη συμβολή τους στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής των συμμετεχόντων.