BYD: Αίτηση ένταξης στο ευρωπαϊκό λόμπι αυτοκινητοβιομηχανίας εν μέσω δασμών

Η BYD Co. υπέβαλε αίτηση ένταξης στον European Automobile Manufacturers' Association, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οργανισμού. Αν εγκριθεί, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία θα γίνει η πρώτη από την Κίνα που εντάσσεται σε αυτόν.

Η ACEA, με έδρα τις Βρυξέλλες, αριθμεί σήμερα 17 μέλη, κυρίως ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και εταιρείες εκτός Ευρώπης, όπως η Ford Motor Company και η Honda Motor Company. Ο σύνδεσμος εκπροσωπεί τον κλάδο στις διαβουλεύσεις με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για την αίτηση της BYD.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η BYD, η μεγαλύτερη εταιρεία πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, βρίσκεται αντιμέτωπη με δασμούς εισαγωγής από την ΕΕ. Μεταξύ άλλων, κατασκευάζει το μοντέλο Dolphin και ανταγωνίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά ομίλους όπως η Volkswagen AG και η Stellantis NV.

Παράλληλα, η BYD κατασκευάζει εργοστάσιο στην Ουγγαρία, το πρώτο της στην Ευρώπη, με στόχο την έναρξη μαζικής παραγωγής εντός του τρέχοντος τριμήνου. Η τοπική παραγωγή εκτιμάται ότι θα της επιτρέψει να περιορίσει τις επιπτώσεις των πρόσθετων δασμών της ΕΕ στα εισαγόμενα οχήματα.

Την ίδια ώρα, η Chery Automobile Co., μια ακόμη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, έχει ήδη ξεκινήσει τη συναρμολόγηση οχημάτων στη Βαρκελώνη.