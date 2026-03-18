Booking.com: Υψηλή ζήτηση στην Ελλάδα παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Αισιόδοξος φάνηκε ο Alessandro Callari, Regional Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ιταλία, της Booking.com σχετικά με την έκβαση της τουριστικής περιόδου στην χώρα μας, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα δήλωσε ότι ενόψει του Πάσχα δεν έχουν επηρεαστεί οι κρατήσεις, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας.

Σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο κ. Callari αναφέρθηκε στην πορεία της Booking.com από την ίδρυση της (πριν από 30 χρόνια), μέχρι και την έναρξη δραστηριότητας στην χώρα μας εδώ και 18 χρόνια. Μίλησε για τις προοπτικές της εταιρείας τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για τις επενδύσεις σε τεχνολογία που αγγίζουν το ποσό των 170 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ενόψει Πάσχα έκανε ιδιαίτερη μνεία στους παραδοσιακούς προορισμούς που επιλέγουν οι Έλληνες, όπως η Κέρκυρα, αλλά και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που είναι στις πρώτες επιλογές, όπως η Ρώμη, το Παρίσι και η Βαρκελώνη.

Σχετικά με το ποιοι Ευρωπαίοι προτιμούν την Ελλάδα και είναι οι πρώτοι που κάνουν αναζητήσεις για την χώρα μας είναι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Πολωνοί. Να σημειώσουμε επίσης, ότι σύμφωνα με έρευνα της Booking.com η Ήπειρος ψηφίστηκε ως ο πιο φιλόξενος προορισμός.

Το θέμα της αγωγής Ευρωπαίων ξενοδόχων

Ο κ. Callari, ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το τι συμβαίνει με την μήνυση από ευρωπαίους ξενοδόχους, ανάμεσα τους και Έλληνες και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, θεωρούμε ότι οι ισχυρισμοί βασίζονται σε παρερμηνεία του νομικού πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έκρινε τις ρήτρες ισοτιμίας (parity clauses) παράνομες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εμπίπτουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση. Με βάση αυτό, παραμένουμε αισιόδοξοι και επικεντρωνόμαστε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς, τη σχέση με τους συνεργάτες μας».

Η εταιρεία σε αριθμούς

Η πλατφόρμα διαθέτει πάνω από 31 εκατ. καταχωρήσεις παγκοσμίως, σε περισσότερους από 175.000 προορισμούς, εκ των οποίων σχεδόν εννέα εκατ. αφορούν εναλλακτικά καταλύματα. Από το 2010 έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 7 δισ. αφίξεις επισκεπτών, ενώ φιλοξενεί περισσότερες από 370 εκατ. επαληθευμένες κριτικές. Η εταιρεία διαθέτει 140 γραφεία σε 70 χώρες, γεγονός σημαντικό κατά τον κ. Callari, καθώς είναι κρίσιμο να βλέπουν πρόσωπα που εκπροσωπούν την πλατφόρμα. Στην χώρα μας, η Booking.com διαθέτει δύο γραφεία, σε Αθήνα και Ηράκλειο (Κρήτη), με 40 εργαζόμενους.

Άξιο αναφοράς, ότι με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι Έλληνες συνεργάτες εμφανίζονται οι πιο αισιόδοξοι στην Ευρώπη ως προς τις προοπτικές των επιχειρήσεών τους, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται μια προθυμία για προσλήψεις το επόμενο διάστημα από τους Έλληνες ξενοδόχους.