Boeing - Korean Air: Συμφωνία 36 δισ. δολαρίων για 103 αεροσκάφη

Ο αμερικανικός αεροπορικός «κολοσσός» Boeing και η Korean Air ανακοίνωσαν τη Δευτέρα μια συμφωνία αξίας περίπου 36 δισ. δολαρίων για 103 αεροσκάφη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τους εμπορικούς εταίρους να κάνουν περισσότερες δουλειές με αμερικανικές εταιρείες.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επιβατικά αεροσκάφη 787, 777 και 737, σύμφωνα με κοινή δήλωση των δύο εταιρειών.

Τα νέα αεροσκάφη θα έρθουν σε μια «κρίσιμη στιγμή» και θα εκσυγχρονίσουν τον στόλο του εθνικού αερομεταφορέα της Νότιας Κορέας, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει ανταγωνιστικός καθώς συγχωνεύεται με την Asiana Airlines, δήλωσε ο επικεφαλής της Korean Air, Walter Cho.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ, με τον Trump στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τους δασμούς 15% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην ασιατική χώρα τον Ιούλιο.

Η συμφωνία αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ κυβερνητικών εκπροσώπων και επιχειρηματικών ηγετών από τις δύο χώρες, με την παρουσία του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, και του υπουργού Εμπορίου της Νότιας Κορέας, Κιμ Τζουνγκ Κουάν

Η συμφωνία με την Korean Air ήταν μεταξύ μιας σειράς συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σύμφωνα με το υπουργείο εμπορίου της Σεούλ.

Αυτές περιλαμβάνουν μια συνεργασία μεταξύ του ναυπηγικού κλάδου της Samsung και του Vigor Marine Group με έδρα το Όρεγκον για την υποστήριξη εργασιών συντήρησης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η επικεφαλής εμπορικών αεροσκαφών της Boeing, Στέφανι Πόουπ, χαιρέτισε την παραγγελία της Korean Air ως «ορόσημο».

Θα περιλαμβάνει 50 επιβατικά αεροσκάφη Boeing 737-10 και 45 τζετ μεγάλης εμβέλειας, ενώ η Korean Air θα αγοράσει επίσης οκτώ αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου 777-8.

Η συμφωνία θα υποστηρίξει περίπου 135.000 θέσεις εργασίας σε όλες τις ΗΠΑ, δήλωσε η Boeing, η οποία απασχολεί περισσότερους από 170.000 ανθρώπους παγκοσμίως.