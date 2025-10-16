Big Tech: Microsoft και Amazon απομακρύνονται από την Κίνα

Η Microsoft σχεδιάζει να κατασκευάσει τα περισσότερα από τα νέα της προϊόντα εκτός Κίνας ήδη από το επόμενο έτος, ενώ η Amazon εμβαθύνει τη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής της αλυσίδας σε επίπεδο εξαρτημάτων, ανέφερε το Nikkei Asia την Πέμπτη.

Οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν μια κλιμάκωση των προσπαθειών των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας να αποσυνδεθούν από την Κίνα εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Microsoft ζήτησε από τους προμηθευτές της να προετοιμάσουν την παραγωγή «εκτός Κίνας» για φορητούς υπολογιστές Surface και διακομιστές των data centers από το 2026, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει μεγάλο μέρος της παραγωγής διακομιστών και στοχεύει το 80% των σχετικών υλικών να προέρχεται από χώρες εκτός Κίνας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Amazon Web Services επιδιώκει επίσης να περιορίσει τους προμηθευτές ευαίσθητων εξαρτημάτων διακομιστών ΤΝ από την Κίνα, αν και τα στελέχη αναγνώρισαν τη δυσκολία αντικατάστασης των καθιερωμένων συνεργατών, σύμφωνα με την έκθεση της Nikkei. Η Google επεκτείνει την παραγωγή διακομιστών στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι προσπάθειες αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές τριβές και οι έλεγχοι των εξαγωγών ωθούν τους τεχνολογικούς «κολοσσούς» των ΗΠΑ να προστατευθούν από πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό.