Βελτίωση καταγράφει η Ελλάδα στους δείκτες ESG - Στους top performers στην Ευρώπη

Πρωταθλητισμό κάνει η χώρα μας στα κριτήρια ESG, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς (Σεπτ. 2025).

Οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, με εκείνους του κοινωνικού πυλώνα να κορυφώνονται τη φετινή χρονιά. Η τάση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση του ποσοστού ανεργίας και στην αύξηση του ΑΕΠ.

Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις για τη χώρα μας παραμένουν. Παρά τις μέτριες βελτιώσεις στις εκπομπές άνθρακα, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, ενώ ο δείκτης ετοιμότητας για προσαρμογή έχει ενισχυθεί και έχει σημειωθεί πρόοδος στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας.

Ακόμη, ελάχιστη πρόοδος έχει καταγραφεί στην προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων απειλούμενων περιοχών, καθώς και στην παραγωγικότητα του νερού, γεγονός που υποδηλώνει συνεχιζόμενη αναποτελεσματικότητα στη χρήση του.

Η Ελλάδα καταγράφει βελτίωση στην βαθμολογία της με κριτήρια ESG από το 2020 έως και το 2025 πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη τάση ανάμεσα στις αναπτυγμένες οικονομίες με την Ιταλία να είναι πρώτη.

Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο, οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) έχουν μειωθεί. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, η δυναμική της Ελλάδας είναι ελαφρώς υψηλότερη από τον μέσο όρο των των αντίστοιχων χωρών γεγονός που οδηγεί σε σταδιακή αλλά σταθερή σύγκλιση.

Η έκθεση σημειώνει πως ως κορυφαία χαρακτηρίζει τα κράτη με βαθμολογία υψηλότερη του 50 και θετική δυναμική τα τελευταία πέντε χρόνια.

Συνολικά κατά την περίοδο 2020-2025, 27 χώρες βελτίωσαν τη βαθμολογία τους ενώ δύο παρέμειναν αμετάβλητες και 8 παρουσίασαν πτώση των επιδόσεών τους.

Οι χώρες της Βόρειας και κεντρικής Ευρώπης συνεχίζουν να διατηρούν υψηλή κατάταξη.

Η πλειονότητα των αναδυόμενων χωρών βελτίωσαν την βαθμολογία τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τρεις πρώτες χώρες της κατάταξης Σουηδία, Ελβετία και Φινλανδία προστέθηκαν για πρώτη φορά στη λίστα. Οι δείκτες της Νορβηγίας επιδεινώθηκαν μερικώς.

Η Δανία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία ανέβηκαν κατάταξη.

Μεταξύ των χωρών με χαμηλότερες βαθμολογίες, η Ινδία αν και σημείωσε μεγάλη βελτίωση παραμένει σημαντικά χαμηλότερα στην κατάταξη σε σχέση με την Κίνα, την Βραζιλία και το Μεξικό.

Για την περίοδο 2020-2025 ως top performers ξεχωρίζουν οι Ιταλία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία.

Χαμηλότερη δυναμική είχαν η Νορβηγία, ο Καναδάς και η Γερμανία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών αν και διατηρούν υψηλές απόλυτες βαθμολογίες.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα παραμένει ο τομέας του περιβάλλοντος. Ο Δείκτης Προσαρμοστικότητας (Gain Index) αποτυπώνει αυτό που οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ήδη από (επίπονη) εμπειρία: η χώρα υστερεί ακόμα σε υποδομές, ανθεκτικότητα και έργα θωράκισης σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Το επόμενο τρωτό σημείο αφορά την προστασία χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Τα ελληνικά δάση που δοκιμάζονται κάθε χρόνο από τις πυρκαγιές, η ελλιπής προστασία των περιοχών Natura, αλλά και η υπεραλιεία με τα επιβλαβή αποτελέσματά της στους πληθυσμούς των ψαριών και την ανάπτυξη της θαλάσσιας χλωρίδας, είναι διαχρονικά ζητήματα τα οποία αποτυπώνονται ερευνητικά ξανά και ξανά, χτυπώντας κάθε φορά το ίδιο καμπανάκι για άμεση δράση.

Αναποτελεσματική κρίνεται από τη μελέτη και η διαχείριση του νερού, που αποτελεί βεβαίως ένα σοβαρό θέμα για το οποίο η ελληνική Πολιτεία φαίνεται να έχει κινητοποιηθεί από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Στους πυλώνες Social και Governance, η Ελλάδα παρουσιάζει σαφώς καλύτερη εικόνα. Η πρόοδος στα κοινωνικά και διοικητικά ζητήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει να κάνει κυρίως με τη μείωση της ανεργίας μέσα στην πενταετία, στην αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και σε θεσμικές βελτιώσεις που αφορούν τη γυναικεία εκπροσώπηση, τον δείκτη δημοκρατίας, και την πολιτική σταθερότητα.