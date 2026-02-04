BAT Hellas: Top Employer στην Ελλάδα για 13η συνεχόμενη χρονιά

Για 13η συνεχόμενη χρονιά, η BAT Hellas αναγνωρίζεται ως Top Employer στην Ελλάδα για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και μακροχρόνια δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου, υποστηρικτικού και υψηλών προδιαγραφών εργασιακού περιβάλλοντος. Η επαναλαμβανόμενη αυτή διάκριση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό αποτελεί επιστέγασμα μιας συνεπούς στρατηγικής που τοποθετεί τους ανθρώπους της εταιρείας στο επίκεντρο.

Η διάκριση αντανακλά μια οργανωσιακή κουλτούρα που επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Ενδεικτικά, το 2025 η BAT Hellas ενίσχυσε κατά 19% τη χρηματική παροχή των εργαζομένων της και υλοποίησε 1.936 ώρες εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, κατέγραψε αύξηση 29% στις νέες προσλήψεις και προσέφερε πολλαπλές ευκαιρίες εσωτερικής κινητικότητας, ενώ μείωσε το ποσοστό αποχώρησης, γεγονός που υπογραμμίζει την υψηλή δέσμευση και ικανοποίηση των ανθρώπων της εταιρείας.

Η BAT Hellas προάγει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εφαρμόζοντας υβριδικό μοντέλο εργασίας και προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζομένους της. Παράλληλα, επενδύει στην ευημερία και την ψυχική υγεία μέσω πιστοποιημένων Mental Health First Aiders, ενώ παράλληλα παρέχει το πρόγραμμα Employee Assistance Programme (EAP) και διεξάγει ποικίλες δράσεις wellbeing.

Επιπλέον, καλλιεργεί μια δυναμική κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Το εργασιακό της περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών γενεών εργαζομένων που ενισχύει τη διατμηματική συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη μιας ποικιλόμορφης και σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας. Παράλληλα, διατηρείται ισορροπημένη εκπροσώπηση φύλων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, με τις γυναίκες να αποτελούν το 53% και τους άνδρες το 46%, ενώ η κατανομή παραμένει αντίστοιχα ισόρροπη και στις διοικητικές θέσεις (50% γυναίκες / 49% άνδρες).

Σε δήλωσή του, ο Jochen Hiller, General Manager Greece, Malta, Cyprus, Israel, ανέφερε: «Η συνεχόμενη αναγνώριση της BAT Hellas ως Top Employer αποτελεί για εμάς απτή επιβράβευση της στρατηγικής μας επιλογής να επενδύουμε διαχρονικά στους ανθρώπους μας. Δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ανάπτυξη, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό, δίνοντας σε κάθε εργαζόμενο τα εφόδια να εξελιχθεί και να συμβάλει ουσιαστικά στην κοινή μας πορεία προς ένα Καλύτερο Αύριο.»

Η BAT Hellas, ως μέλος του διεθνούς Ομίλου British American Tobacco, συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με στόχο τη δημιουργία ενός Καλύτερου Αύριο - A Better Tomorrow - για τους ανθρώπους της, την κοινωνία και τους ενήλικες καταναλωτές.