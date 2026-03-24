AUSTRIACARD: To business plan και οι στόχοι για φέτος

Η διοίκηση της Austriacard εμφανίζεται αποφασισμένη να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης το 2026, θέτοντας ως βασικό στόχο έναν υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης εσόδων, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Καταλύτης για την επίτευξη του στόχου αυτού αναμένεται να είναι το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, κυρίως στον τομέα της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, αλλά και η ενίσχυση δραστηριοτήτων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται οι λύσεις Digital Technologies, η υπηρεσία Card-as-a-Service (CaaS), καθώς και η πλατφόρμα GaiaB™, η οποία αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και σηματοδοτεί τη μετάβαση της εταιρείας σε έναν πιο τεχνολογικά προσανατολισμένο οργανισμό. Ο Μανώλης Κόντος, Διευθύνων Σύμβουλος της AUSTRIACARD HOLDINGS, στην ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις εξαγορές, οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην οργανική ανάπτυξη, διευρύνοντας τόσο τις τεχνολογικές δυνατότητες όσο και τη γεωγραφική παρουσία του Ομίλου. «Η διοίκηση έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι εξετάζει ενεργά ευκαιρίες που θα ενισχύσουν το αποτύπωμα σε αγορές-κλειδιά, με έμφαση σε Fintech, ταυτοποίηση και ψηφιακές υπηρεσίες», τόνισε ο κ. Κόντος.

Σε ερώτηση αναλυτή σχετικά με το ότι τελειώνει το RFF και τι επίπτωση θα έχει αυτό στον Όμιλο, ο κ. Κόντος είπε: «γνωρίζουμε ότι τελειώνει, αλλά έχουμε υπόψη ότι θα ξεκινήσουν νέα projects και έτσι θα έρθουν έσοδα από αλλού».

Μικτή εικόνα το 2025 – Ανάκαμψη στο β’ εξάμηνο

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά αντιθέσεων για την Austriacard. Σε επίπεδο ομίλου, τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 360,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω δύο παραγόντων, της εξομάλυνσης της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία και της ισχυρής βάσης σύγκρισης του 2024 από πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε πελάτη Fintech στην Ευρώπη. Ο κ. Κόντος είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση του 2025, αλλά με το ξεπέρασαν.

Καθοριστικής λοιπόν σημασίας ήταν η πορεία του δεύτερου εξαμήνου, όπου σημειώθηκε ισχυρή ανάκαμψη. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 69%, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την ενίσχυση του μείγματος εσόδων.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ (-7%), με το περιθώριο να ενισχύεται στο 14,4%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 16,2 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών, που αυξήθηκαν κατά 17% στα 39,7 εκατ. ευρώ, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να καταγράφουν άνοδο 60%.

Ο κ. Κόντος υπογράμμισε ότι με εξαίρεση το 2025 ο Όμιλος έχει συνεχόμενη ανάπτυξη και αυτό είναι που τους κάνει να έχουν αυτοπεποίθηση και να σχεδιάζουν, αλλά και να επενδύουν συνεχώς. «Με βάση αυτά τα αποτελέσματα προτείνουμε μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους, ακόμη και σε μια μεταβατική χρονιά», είπε ο κ. Κόντος.

Πιέσεις από την Τουρκία, ανθεκτικότητα σε CEE και MEA

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Όμιλο το 2025 προήλθε από την Τουρκία, όπου η αγορά καρτών πληρωμών εισήλθε σε φάση εξομάλυνσης μετά από πολυετή έντονη ανάπτυξη. Η επίπτωση εκτιμάται σε περίπου 22 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 23 εκατ. ευρώ στον τομέα ΜΕΑ, αντανακλώντας τόσο τη μακροοικονομική αστάθεια όσο και τη διόρθωση των αποθεμάτων των πελατών.

Συνολικά, ο τομέας Τουρκίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (MEA) κατέγραψε μείωση εσόδων κατά 22%, στα 61,6 εκατ. ευρώ. Παρά ταύτα, η Austriacard διατήρησε το ισχυρό μερίδιό της στην τουρκική αγορά, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο εμφανίστηκαν πρώιμες ενδείξεις ανάκαμψης.

Την ίδια ώρα, η περιοχή CEE & DACH παρουσίασε μείωση 10% στα έσοδα, κυρίως λόγω της επίδρασης της Τουρκίας στις διατμηματικές συναλλαγές. Ωστόσο, οι λύσεις Digital Technologies κινήθηκαν ανοδικά κατά 23%, χάρη στα έργα ψηφιοποίησης στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διαφοροποίησης του επιχειρηματικού μοντέλου.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των έργων ταυτοποίησης και εκτυπώσεων υψηλής ασφάλειας στην Αφρική, που ενίσχυσαν τη δραστηριότητα στον τομέα MEA και δημιούργησαν προϋποθέσεις για επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον.

ΗΠΑ: Ο νέος πυλώνας ανάπτυξης και η επένδυση στο Salt Lake City

Αντίβαρο στις πιέσεις από την Τουρκία αποτέλεσε η εντυπωσιακή πορεία της αγοράς των ΗΠΑ, η οποία αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Austriacard. Τα έσοδα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 31%, φτάνοντας τα 25,3 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις μεταλλικών καρτών να υπερδιπλασιάζονται. Η δυναμική αυτή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική στόχευση στους ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους Fintech και neobanks, όπου η ζήτηση για καινοτόμες λύσεις πληρωμών παραμένει ισχυρή.

Συνολικά, ο τομέας WEST (Δυτική Ευρώπη, Σκανδιναβία και Αμερική) εμφάνισε μείωση 6% στα έσοδα, λόγω της υψηλής βάσης του 2024, ωστόσο η ανάπτυξη στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο περιόρισε σημαντικά τις απώλειες.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της στην αμερικανική αγορά, η εταιρεία προχωρά σε νέα επένδυση στο Salt Lake City της Utah, όπου αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο κέντρο προσωποποίησης καρτών το τρίτο τρίμηνο του 2026. Η επένδυση αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις παραγωγικές δυνατότητες και θα διευρύνει την πρόσβαση σε νέους πελάτες, υποστηρίζοντας τη μελλοντική ανάπτυξη.

Ψηφιακές λύσεις και AI οδηγούν τη μεταμόρφωση

Ο τομέας Digital Technologies κατέγραψε αύξηση 25% στα έσοδα, φτάνοντας τα 34,1 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται κυρίως με τα μεγάλης κλίμακας έργα ψηφιοποίησης του ελληνικού δημοσίου, τα οποία αναμένεται να συνεχίσουν να συνεισφέρουν και το 2026.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία με τη Dell Technologies για την ανάπτυξη της πλατφόρμας GaiaB™ Appliance σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στον χώρο των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική μετάβαση προς υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Η στροφή αυτή αποτυπώνεται και στη βελτίωση του μείγματος εσόδων, με μεγαλύτερη συνεισφορά από υπηρεσίες και λύσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, γεγονός που στηρίζει τη διεύρυνση των περιθωρίων και την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας. «Το 2026 θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε σε αγορές που ευθυγραμμίζονται με το όραμα μας προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη», είπε ο κ. Κόντος.

Ισχυρός ισολογισμός

Παρά τις προκλήσεις, η Austriacard ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική της θέση το 2025. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 81,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 1,6, εντός των στόχων της διοίκησης.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε στο 41,5%, προσφέροντας σημαντικό «μαξιλάρι» για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξαγορών.

Η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και η βελτιωμένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης ενισχύουν περαιτέρω την ευελιξία του Ομίλου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης.