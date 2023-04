Αττική Οδός: Το Σχέδιο Σύμβασης, τα διόδια και το τίμημα

Προχωρά ο διαγωνισμός για την Αττική Οδό, με ερωτηματικό βέβαια για την ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών λόγω προεκλογικής περιόδου, αλλά και με θετικές αλλαγές όσον αφορά στο τίμημα των διοδίων.

Ειδικότερα, χθες εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, υπό τον Δ. Πολίτη, το τελικό κείμενο της νέας 25ετούς σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού, επί του οποίου πλέον αναμένονται οι τελικές παρατηρήσεις του Υπουργείου Οικονομικών με τη σύμβαση να προβλέπει σταθερό τίμημα διοδίων τουλάχιστον για την πρώτη πενταετία με δυνατότητα από την πλευρά του Παραχωρησιουχου να ζητήσει αναπροσαρμογή μετά την παρέλευση της, και ανάλογα με την κίνηση.

Ειδικότερα, ανάλογα με την εξέλιξη της κίνησης αυτοκινήτων στον οδικό άξονα, προβλέπεται ότι ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτημα για αναθεώρηση τιμών αρκεί αυτό να δικαιολογείται από την πορεία της κυκλοφορίας.

Το συγκεκριμένο αναθεωρημένο στοιχείο είναι ικανό να επηρεάσει το τίμημα προς τα επάνω, ενώ σε τροχιά εξομάλυνσης έχει εισέλθει και το οικονομικό περιβάλλον που το προηγούμενο διάστημα είχε άνοδο επιτοκίων και αύξηση του κόστους χρήματος καθιστώντας δύσκολη τη χρηματοδότηση σε υψηλά επίπεδα τέτοιων project.

Το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης θα πάει στο υπουργείο Οικονομικών για τον τελικό σχολιασμό και για τυχόν παρεμβάσεις, πριν καταλήξει στους υποψήφιους επενδυτές, προς τα τέλη του τρέχοντος μήνα με αρχές Μαΐου.

Όσον αφορά στην ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού είναι η 29η Μαΐου 2023, αν βέβαια προκύψει κυβέρνηση. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει παράταση των διαδικασιών, αν και στο ΤΑΙΠΕΔ κατά βάση επιθυμούν να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη σύμβαση λήγει τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για γρήγορες διαδικασίες αφού για την νεα σύμβαση απαιτούνται σειρά διαδικασιών όπως προσφορές, προτιμητέος επενδυτής, χρηματοδοτικό σχήμα, Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογραφή της σύμβασης και επικύρωση από τη Βουλή.

Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση τον Μάιου η διαδικασία θα πάει μετά τις δεύτερες εκλογές πιθανά στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου με το Ταμείο να θέλει άμεσες λύσεις.

Στην τελική φάση συμμετέχουν οι κορυφαίου εγχώριοι όμιλοι των υποδομών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Κοπελούζος, η Intrakat σε διεθνές σχήμα) αλλά και ισχυρά ξένα γκρουπ ή funds που είχαν προχωρήσει στην τελική φάση και ειδικότερα οι: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A, Consortium of AKTOR CONCESSIONS S.A. – AVAX S.A. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Consortium of BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Consortium of CORE INFRASTRUCTURE FUND III SCS (VAUBAN) – DIF INFRA 6 PARTICIPATIONS B.V. – EGIS PROJECTS S.A., Consortium of GEK ΤΕRΝΑ S.A. - FS ARK HOLDCO S.a.r.l., Consortium of MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.a.r.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Consortium of VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – MYTILINEOS S.A. – MOBILITY PARTNER S.A.S., INC S.p.A. (GRUPPO FININC), ενώ σχεδόν βέβαιη θεωρείται η συμμετοχή και της Intrakat στο σχήμα με την Πορτογαλική Brisa.