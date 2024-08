Απόβαση από… αέρος στο πιο ρομαντικό λιμάνι

Ένας προορισμός που σε καλεί να ξαναγυρίζεις κάθε καλοκαίρι. Που κάθε επιστροφή σε αυτόν δεν έχει κανένα στοιχείο επανάληψης. Στα Χανιά δεν «πας» απλά, επιστρέφεις. Για να ξαναδείς τα γνώριμα και μοναδικά με άλλο μάτι, αλλά και να ανακαλύψεις ακόμη περισσότερα, που είναι αδύνατον να εξαντλήσεις, όσες ώρες… πτήσης κι αν έχεις στο «φρούριο» της κρητικής φιλοξενίας.

Μία ανάσα πριν τον Δεκαπενταύγουστο. Επιβίβαση στο αεροπλάνο με προορισμό για Χανιά. Στα πίσω καθίσματα, γνωστός λυράρης. Λίγο πριν την απογείωση, ακούγονται οι πρώτες νότες. Οι ξένοι τουρίστες στρέφουν το βλέμμα τους απορημένοι, με ένα αμήχανο χαμόγελο. Οι Έλληνες επιβάτες μπήκαν γρήγορα στο νόημα. Οι παλιοί και γνώριμοι, οι ντόπιοι, το περίμεναν κιόλας. Και μετά οι πρώτοι στίχοι. Όλη η καμπίνα έγινε μια παρέα μέχρι που πάτησαν το πόδι τους στο κρητικό έδαφος, «αεροβαπτισμένοι» πλέον από το κρητικό στοιχείο, για να ξεχυθούν στις τέσσερις γωνιές της Μεγαλόννησου.

Με το πού πατάς έδαφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», σε κατακλύζει ο αέρας της ελευθερίας. Ο ίδιος αέρας που έπνεε στην αδάμαστη σκέψη του ένδοξου Σφακιανού πολεμιστή των Ορλωφικών, του οποίου το όνομα πήρε το πολυσύχναστο τερματικό που συνδέει την δυτική Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.

Τι κι αν περνούν ετησίως τις πύλες του σχεδόν 3,5 εκατομμύρια ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο; Το Αεροδρόμιο των Χανίων είναι ένα σύγχρονο, ασφαλές και ευρύχωρο διεθνές αεροδρόμιο που απορροφά τις επιβατικές ροές χωρίς συνωστισμό και προσφέρει μέσα από τους πολυτελείς χώρους του άνεση, άψογη εξυπηρέτηση και αναψυχή στους επισκέπτες του, το ιδανικότερο καλωσόρισμα στην κρητική γη.

Νο1 αεροπορικός προορισμός για το 2024

Στην κορυφή της προτίμησης των τουριστών και φέτος, τα Χανιά αναμένουν και στη συνέχεια του έτους αυξημένες τουριστικές ροές, αν ληφθούν υπόψη τα νούμερα από τη χρήση του πρώτου εξαμήνου του 2024, περίοδο κατά την οποία το Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» εξυπηρέτησε πάνω από 1,4 εκατομμύρια επιβάτες σε σύνολο σχεδόν 10.000 πτήσεων.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης τρέχει φέτος ήδη με 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και με διψήφιο ρυθμό ειδικά για τις διεθνείς αφίξεις, με τις προβλέψεις από την ενσωμάτωση και της θερινής περιόδου να ξεπερνούν κατά πολύ τα 3,3 εκ. επιβάτες του 2022, ακόμη και τα 3,6 εκ. του 2023.

Στο αεροδρόμιο άλλωστε, που τελεί υπό τη διαχείριση της Fraport Greece καταφθάνουν ετησίως πάνω από 50 αεροπορικές εταιρείες από 25 χώρες, εξυπηρετώντας 98 συνδέσεις μεταξύ των χωρών αυτών, καθώς τα Χανιά είναι κατεξοχήν αεροπορικός προορισμός. Σκανδιναβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία και Ιταλία είναι οι πέντε πρώτες χώρες σε κατάταξη, ενώ για άλλη μια χρονιά τα Χανιά ως προορισμός έρχονται πρώτα στην προτίμηση και του εγχώριου τουρισμού.

Πάνω από 10 νέοι προορισμοί προστίθενται στους διαδρόμους άφιξης από Βασιλεία (με easyJet), Ντόρτμουντ (Eurowings), Χαλμσταντ (Jet Time), κ.α, ενώ δύο νέες αεροπορικές εταιρείες προστίθενται στους συνεργαζόμενους αερομεταφορείς: Electra Airways (Katowice) και Luxwing (Bari).

Dolce… Creta

Το αεροδρόμιο Χανίων ωστόσο είναι κάτι παραπάνω από ένα τερματικό για τους χιλιάδες καθημερινούς επισκέπτες του, προσφέροντας ελκυστικές προτάσεις απόλαυσης στους χώρους του.

Πρέσβης της κρητικής γαστρονομικής κουλτούρας στους χώρους του αεροδρομίου είναι το CREAT, το οποίο υποδέχεται τους άρτι αφιχθέντες με παραδοσιακά ελληνικά πιάτα και σνακς. Για ένα γρήγορο και υγιεινό… Refill, επιλέξτε το ομώνυμο coffee & bakery, το Forno Luca και το Labyrinth Flavors, για νόστιμες πίτσες, πίτες, κρητικά σκαλτσούνια, και άλλες «απογειωτικές» γεύσεις.

Ένα πέρασμα από τα Hellenic Duty Free Shops ολοκληρώνει πάντα την εμπειρία του αεροπορικού σας ταξιδιού προσφέροντας ποικιλία ειδών σε ανταγωνιστικές τιμές! Με τη νέα υπηρεσία «Reserve from home & collect at the airport» μπορείτε μάλιστα να κάνετε από πριν την παραγγελία σας, ενώ ως μέλη του Red by Dufry απολαμβάνετε αποκλειστική 20% έκπτωση στην online παραγγελία σας.

Παραλίες, φαράγγια και η μαγεία της Παλιάς Πόλης

Και κατευθείαν από το «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», στο κέντρο της πόλης των Χανίων, με την αίγλη του θρυλικού αγωνιστή να συνεχίζει να συντροφεύει τον επισκέπτη: στην πλατεία Κοτζάμπαση (γνωστή και ως Μάχη της Κρήτης), ορμητήριο για την περιήγησή σας στο εσωτερικό της πόλης, δεσπόζει το άγαλμα του αγωνιστή. Ακολουθήστε τον κεντρικό δρόμο της συνοικίας της Σπλάντζιας που φέρει επίσης το όνομα του Σφακιανού αγωνιστή, για να φτάσετε στην παλιά Πόλη και στο λιμάνι.

Μία ατελείωτη περαντζάδα ξεκινά από την Ακτή Ενώσεως και προς τα δυτικά, την Ακτή Τομπάζη και την Ακτή Κουντουριώτη με το Ενετικό Λιμάνι, προφυλαγμένες από το βραχίονα του λιμανιού, έως την πλατεία Τάλω, που ξεπροβάλλει απέναντι από τη μύτη του Φάρου Χανίων. Από την άλλη πλευρά στην Ακτή Μιαούλη και τραβώντας προς τα ανατολικά θα βρείτε την ξακουστή παραλία Κουμ Καπί με την πανέμορφη αγορά του τούρκικου μαχαλά στα ενδότερα.

Στο δρόμο προς τη συνοικία Χαλέπα κάντε μια στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, ενώ πιο πέρα περιμένουν οι Τάφοι των Βενιζέλων σε ένα μέρος με υπέροχη βλάστηση. Η Χερσόννησος απλώνεται μπροστά σας.

Στα ανατολικά της πόλης των Χανίων, θα βρείτε το Ακρωτήρι με τις παλιές μονές του. Περπατήστε ως τη μονή Αγίας Τριάδας Τσαγκαρόλων, τη Μονή Γουβερνέτου, την ερειπωμένη αλλά πανέμορφη και επιβλητική μονή Καθολικού και την Παναγία Αρκουδιώτισσα που είναι κρυμμένη μέσα στο σκοτάδι της Αρκουδοσπηλιάς.

Κάντε τον περίπλου της Γραμβούσας και ανακαλύψτε την… Άγρια και Ήμερη ομορφιά των ομώνυμων δύο νησιών, πάνω από τον Κίσσαμο, εκεί που θα ξαποστάσετε για ρακή και αυθεντική κρητική κουζίνα με οφτό και αντικριστό, ακριβώς μετά.

Ραντεβού το σούρουπο στο λιμάνι. Απολαύστε τη θέα δίπλα στο φάρο και πιάστε την παραλία δυτικά για τα επτά πανέμορφα Νεώρια (arsenalli), μνημεία του 16ου αιώνα, τα μόνα που διασώθηκαν από την Τουρκοκρατία. Το λιμάνι μπορεί να περιμένει για δροσερή μπύρα και μεζέ. Περιπλανηθείτε λίγο πριν στα στενά. Θα βρεθείτε μπροστά στο Κιουτσούκ Χασάν Μπέη και στο Γιαλί Τζαμισί, τα δύο μεγάλα τεμένη και το Μεγάλο Αρσενάλι, το έτερο και μεγαλύτερο από όσα διασώζονται.

Το λιμάνι καλεί και πάλι, πάντα. Δίπλα στα πιο σημαντικά αλλά και πανέμορφα αξιοθέατα θα βρείτε άφθονα καφέ και μπαράκια, συνδυάζοντας το παρελθόν με το παρόν και γεμίζοντας κάθε στιγμή σας με εικόνες, αρώματα και μουσικές.

Εκδρομές στην ενδοχώρα που πρέπει να συνδυάσετε με αναχώρηση από το ξημέρωμα: ανακαλύψτε τα χωριά του Αποκώρωνα: Αρμένοι, Βάμος, Ξηροστέρνι, Κεφαλάς, Γαβαλοχώρι και Άγιος Παύλος. Ένα οδοιπορικό στα πιο όμορφα χωριά της Κρήτης, συνδυασμένο με γαστριμαργικές περιπέτειες: τσιγαριαστό, μπουρέκι, καλιτσούνια, πιλάφι και ντάκο. Στάκα, χοχλιοί μπουμπουριστοί για τους πιο μυημένους και μαραθόπιτα με μέλι για το τέλος, προτού μαζευτεί ο κόσμος στα αμέτρητα πανηγύρια που διοργανώνονται στην περιοχή από τις αρχές Αυγούστου με κορύφωση τον Δεκαπενταύγουστο: στα Πεμόνια, στο Φρε, τη Λιτσάρδα και τον Αλίκαμπο.

Κατέβασμα στα παράλια για μπάνιο. Σε κοντινή απόσταση από Χανιά, μόλις 10 λεπτά, Αγία Μαρίνα, Πλατανιάς και Σταλός σας περιμένουν με καταγάλανα νερά και all-day/all-night beach bars. Λίγο πιο μακριά θα απολαύστερε την απέραντη αμμουδιά και τα τυρκουάζ νερά στα Φαλάσαρνα. Το κύμα που τα πλαγιοκοπεί από το Λιβυκό προσθέτει στην αγριάδα του τοπίου, το οποίο εδώ και λίγα χρόνια έχει… εξημερωθεί με περισσότερες ομπρέλες, καφέ και beach bars.

Λίγο πιο κοντά και αν έχετε κουράγιο για πεζοπορία, η παραδεισένια λιμνοθάλασσα του Μπάλου, η πιο πολυφωτογραφημένη παραλία της Κρήτης με τη ρόδινη άμμο και τα ρηχά νερά.

Εξόρμηση Νο3, από τις άχαστες: λίγα χιλιόμετρα από Χανιά το επιβλητικό φαράγγι της Σαμαριάς. Στα 18 χλμ. του ξεδιπλώνεται το μεγαλείο της κρητικής φύσης. Στις Πόρτες η εμπειρία απογειώνεται: πλάτος μόλις 3 μέτρα και ύψος των τοιχωμάτων 300 μέτρα.

Μετά από πέντε ώρες διαδρομής θα φτάσετε στην παραλία της Αγίας Ρουμέλης για μερικές από τις ωραιότερες βουτιές που έχετε ζήσει ποτέ. Πριν από εκεί όμως, θα περάσετε από το φυλάκιο στο Ξυλόσκαλο, στο Οροπέδιο του Ομαλού και το ερημωμένο χωριό της Σαμαριάς.

Πορεία προς το Νότο και θα βρείτε τη Χώρα των Σφακίων, μέσα από το φαράγγι της Αράδαινας. Στάση στο ενετικό Φραγκοκάστελο. Πλήθος τουριστών συρρέει το ξημέρωμα, καθώς ο θρύλος θέλει να εμφανίζονται στο κάστρο οι «Δροσουλίτες», σκιές αντρών -πεζών και καβαλάρηδων- ντυμένων με μαύρα με όπλα, περικεφαλαίες και ξίφη.

Το ίδιο θρυλικό και το Ελαφονήσι. Μία παραλία στην οποία πρέπει να αφιερώσετε όλο το υπόλοιπο της ημέρας. Διασχίστε περπατώντας σχεδόν τη ροζ λωρίδα γης που το ενώνει με την υπόλοιπη Κρήτη. Το νησί είναι ένα προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο, χαρακτηρισμένο ως περιοχή Natura, μαζί με την απέναντι αλλουβιακή πεδιάδα, με τις αμμοθίνες και την αλοφυτική βλάστηση. Οι κρίνοι, οι άρκευθοι και το αλογοθύμαρο, είναι μόνο για να τα μυρίσετε και να τα φωτογραφίσετε, όπως και η ροζ άμμος. Κρατήστε την ανάμνηση στο νου και στις φωτό σας και όχι σε μπουκάλι.

Επιστροφή με την ελπίδα για… επιστροφή!

Και αν τα παραπάνω είναι οι «κλασικοί» προορισμοί» στους οποίους κάθε φορά επανέρχεται ο επισκέπτης των Χανίων, υπάρχουν τόσοι τόποι και εμπειρίες να τον περιμένουν, που δεν φτάνουν ούτε όλα τα επόμενα καλοκαίρια της ζωής του.

Καταδύσεις στο ναυάγιο του Imperatrix, ιππασία στις Καλύβες, για τους λάτρεις των σπορ, Paratriking, πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή Safari στα Λευκά Όρη και κάμπινγκ στη Γαύδο για τους πιο τολμηρούς, αλλά και ιστορικός και θρησκευτικός τουρισμός: με την Κνωσσό στις δύο ώρες παρά κάτι, αλλά και πιο κοντά στο ιερό του Απόλλωνα του Μουσαγέτη, στη Λισσό, στην Άπτερα, στο Castel Selino και την Πολυρρηνία, στις Αζοϊρές και στα Γαβαλιανά Πηγάδια στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στα Μαραθοκέφαλα, στη Μονή της Παναγίας της Γωνιάς και στα αμέτρητα μοναστήρια, τα μετόχια και τις σκήτες που αποτυπώνουν την απαράμιλλη κρητική ευλάβεια και παντρεύουν την κρητική παράδοση με το ξεχωριστό αυτό βραχώδες αλλά και πράσινο, νησιωτικό αλλά και ηπειρωτικό τοπίο.

Πίσω στο αεροδρόμιο, γεμάτοι εμπειρίες και εικόνες. Αποχωρίζεστε για λίγο τις αποσκευές σας και τραβάτε τον δρόμο του γυρισμού μέσα από μια από τις 10 πύλες του αεροδρομίου. Επιβίβαση. Ποιος ξέρει; Ίσως κάποιος λυράρης να έχει πάλι συνεπιβιβαστεί...

Με την απογείωση, μια τελευταία σύντομη αναδρομή, από το παράθυρο του αεροπλάνου αυτή τη φορά, στις ομορφιές του τόπου και στο υπέροχο ανάγλυφο που ξαναφέρνει στο νου κάθε νεοαποκτημένη εμπειρία. Αλλά και μια ευχή: για σύντομη επιστροφή.