Allwyn: Αυξημένα καθαρά έσοδα κατά 4% - EBITDA στα 1,58 δισ. ευρώ το 2025

Με καθαρά έσοδα 4,1 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 4% έκλεισε το 2025 για τον όμιλο τυχερών παιχνιδιών Allwyn. To προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 1,584 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 4% και τα προσαρμοσμένα κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους της εταιρείας έφτασαν τα 509 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 13%.

Τα καθαρά έσοδα από το on line gaming αυξήθηκαν κατά 11%. Τον Ιανουάριο του 2026, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της PrizePicks στις ΗΠΑ σηματοδοτώντας την είσοδό της Αllwyn στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά online αθλητικής ψυχαγωγίας των ΗΠΑ. Tις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται και η συναλλαγή συνένωσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ όπου θα δημιουργηθεί ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος πάροχος λοταρίας και gaming παγκοσμίως.

Robert Chvatal (CEO): Καθοριστικό το 2025 - Συναρπαστικό το μέλλον ως εισηγμένη εταιρεία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Robert Chvatal, σχολίασε:

«Το 2025 ήταν μια καθοριστική χρονιά για την Allwyn. Συνεχίσαμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας σε όλα τα επίπεδα, επιτυγχάνοντας ισχυρή χρηματοοικονομική απόδοση σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, και συμφωνήσαμε δύο μετασχηματιστικές συναλλαγές – ενισχύοντας τη θέση μας για βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ένα συναρπαστικό μέλλον ως εισηγμένη εταιρεία.

Ήταν ακόμη ένα έτος οργανικής αύξησης εσόδων και κερδών. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με την πολύ ισχυρή επίδοση της προηγούμενης χρονιάς. Αυτή η δυναμική οφείλεται στη συνεχή πρόοδο στον ψηφιακό τομέα, με τα καθαρά έσοδα από online gaming να αυξάνονται κατά 11% σε ετήσια βάση, καθώς και στην αφοσίωση των ομάδων μας να προσφέρουν σταθερά μια εξαιρετική εμπειρία πελάτη σε όλα τα κανάλια και προϊόντα μας.

Επιτύχαμε, επίσης, αύξηση κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητές μας, με εξαίρεση την επίδραση του νέου μηχανισμού κινήτρων και κερδοφορίας στο UK National Lottery.

Οι δύο εμβληματικές συναλλαγές που συμφωνήθηκαν μέσα στη χρονιά προωθούν σημαντικά τη στρατηγική ανάπτυξής μας και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση μας ως παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της λοταρίας και της ψυχαγωγίας gaming.

Τον Σεπτέμβριο, συμφωνήσαμε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην PrizePicks, τον κορυφαίο πάροχο daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώσαμε την εξαγορά τον Ιανουάριο του 2026, σηματοδοτώντας την είσοδό μας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά online αθλητικής ψυχαγωγίας των ΗΠΑ.

Η PrizePicks ήταν η πρώτη πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας που έλαβε έγκριση από την National Futures Association, επιτρέποντάς της να λανσάρει την υπηρεσία prediction markets – μέσα από την κύρια εφαρμογή της – τον Νοέμβριο.

Για πρώτη φορά, οι πελάτες μπορούν να εκφράσουν πρόβλεψη για την έκβαση μεμονωμένων αγώνων – ένα χαρακτηριστικό που ζητούνταν περισσότερο από κάθε άλλο. Με μια μεγάλη και ιδιαίτερα ενεργή βάση πελατών, μια ομάδα με βαθιά κατανόηση του πώς δημιουργείται μια ελκυστική εμπειρία, και τη δυνατότητα προσθήκης νέων και συμπληρωματικών λειτουργιών, η PrizePicks είναι σε εξαιρετική θέση να αξιοποιήσει την ευκαιρία των prediction markets και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τις προοπτικές της.

Τον Οκτώβριο ανακοινώσαμε τη σχεδιαζόμενη συνένωση της Allwyn με την OPAP, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο πάροχο λοταρίας και gaming παγκοσμίως. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με τους μετόχους της OPAP, στους οποίους έχουμε αποφέρει εξαιρετικές αποδόσεις για περισσότερα από 10 χρόνια από την αρχική μας επένδυση. Αναμένουμε να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή τις επόμενες εβδομάδες.

Ο συνδυασμός αυτός θα προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια πραγματικά διαφοροποιημένη πρόταση – μια επιχείρηση με ηγετικές θέσεις σε αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και ιδιόκτητη τεχνολογία και περιεχόμενο, που υποστηρίζουν τόσο τη βιώσιμη ανάπτυξη όσο και σημαντικές ταμειακές αποδόσεις.

Είμαστε επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Italian Lotto μέσω της LottoItalia, καθώς και για την επιλογή μας ως προτιμητέου αναδόχου για την ανανέωση της παραχώρησης των ξυστών στην Ελλάδα.

Το 2025 ήταν επίσης η χρονιά κατά την οποία λανσάραμε τη νέα παγκόσμια στρατηγική brand, μαζί με υψηλού προφίλ συνεργασίες με τη Formula 1 και την ομάδα McLaren Formula 1, ενισχύοντας σημαντικά την αναγνωρισιμότητα της Allwyn σε παγκόσμιο επίπεδο και προετοιμάζοντας την εισαγωγή του brand στους πελάτες μας στην Τσεχία και την Ελλάδα στις αρχές του 2026. Θεωρούμε τη στρατηγική ενιαίου brand ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης και μοχλό μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Τα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν φέτος ενισχύουν περαιτέρω τη βάση μας και μας τοποθετούν σε ισχυρή θέση για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας μακροπρόθεσμα ως εισηγμένη εταιρεία».