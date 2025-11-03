Το Alba Graduate Business School και η NN Hellas φέρνουν το FamBiz Toolkit στην Πάτρα

Στο πλαίσιο της επιτυχημένης πρωτοβουλίας FamBiz Toolkit, η NN Hellas και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, ανακοινώνουν την πρώτη τους εκδήλωση εκτός Αθηνών, με τίτλο «FamBiz Toolkit @ Πάτρα: Συζητάμε για το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων». Η εκδήλωση, που σηματοδοτεί την επέκταση του προγράμματος σε πόλεις της περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στις 17:30, στον χώρο του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών.

Η πρωτοβουλία FamBiz Toolkit, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από έναν χρόνο επιτυχημένης πορείας, έχει καθιερωθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των μελών των οικογενειακών επιχειρήσεων, με έμφαση στην επόμενη γενιά που προετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία.

Η εκδήλωση στην Πάτρα συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών και τελεί υπό την αιγίδα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθούν δύο πάνελ συζήτησης με καταξιωμένους επιχειρηματίες και ειδικούς της αγοράς. Το πρώτο πάνελ με τίτλο «Σύγχρονες προκλήσεις για οικογενειακές επιχειρήσεις» θα προσεγγίσει θέματα όπως η ψηφιακή μετάβαση, η εύρεση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη και η εταιρική διακυβέρνηση στο πλαίσιο ESG. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι Χρήστος Βυργιώτης (DIVICO Security), Χρήστος Κολοκυθάς (Καύσιμα Κολοκυθάς), Αυγουστίνος Κοτρώνης (Kotronis Packaging) και Βιολέτα Μανδρέκα (ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ). Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Αλέξης Κομσέλης, Διευθυντής του κέντρου επιχειρηματικότητας AHEAD του Alba Graduate Business School.

Το δεύτερο πάνελ με τίτλο «Προετοιμάζοντας την οικογένεια για τη διαδοχή» θα δώσει την αφορμή για μια ουσιαστική συζήτηση με επίκεντρο τη διαδοχή, αλλά και την απόφαση ενός επιχειρηματία να προετοιμάσει την επιχείρηση και την οικογένεια για την πρώτη διαδοχή. Τη συζήτηση θα παρουσιάσει ο Βασίλης Τουντόπουλος (MPDO Consulting) και θα συμμετέχουν οι Γιάννης Γιαλούσης (Gialousis), Έλενα Λιαρομάτη (Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΕ) και Παναγιώτης Τρίγκας (Τρίγκας Nephros & Τρίγκας Health).

Μετά το πέρας των συζητήσεων, θα ακολουθήσει δεξίωση δικτύωσης, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες για περαιτέρω συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025

Ώρα Προσέλευσης: 17:30

Χώρος: Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών (Πλατεία Γεωργίου Α' 25, Πάτρα)

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://fambiz.alba.acg.edu/fambiz-toolkit-patra-registration