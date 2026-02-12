Aktor: Τα ντεσού της mega συμφωνίας με την SUEZ και ο ρόλος της BlackRock

Συμφωνία σταθμός που ανοίγει «Υδάτινους Δρόμους» αποτελεί για την AKTOR ΑΤΕ, αλλά και για την επόμενη μέρα του Ομίλου Aktor η συμφωνία με τον γαλλικό κολοσσό της Suez, που αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στον κύκλο του νερού, με ισχυρή μετοχική βάση έχοντας ως βασικούς μετόχους τις Global Infrastructure Partners , δηλαδή την BlackRock και την Meridiam μεταξύ άλλων.

Μια συμφωνία που κινείται στην λογική που διέπει την διοίκηση του ομίλου AKTOR, υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου, η οποία εστιάζει στις επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναδιατάσσει τα δεδομένα. Η ισχυρή δε μετοχική σύνθεση της Suez και η σχέση που χτίζει με τους συγκεκριμένους εταίρους, εκτιμάται από παράγοντες της αγοράς ότι μπορεί να φέρει και επιμέρους συνεργασίες.

Η συμφωνία στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού, δραστηριότητα που βρίσκεται ανά τον κόσμο στο επίκεντρο των εξελίξεων καθώς η διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει πλέον αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα παγκοσμίως, Θέτει έτσι τον όμιλο Aktor στην πρώτη γραμμή των έργων νέας γενιάς που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε η AKTOR, με την γαλλική SUEZ, έναν από τους κορυφαίους διεθνώς παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων και περιβαλλοντικών υποδομών είναι αποκλειστική και «σέρνει» πίσω της την διεκδίκηση με αξιώσεις μια σειρά έργων που στην Ελλάδα μπορεί να φθάσουν ακόμη και τα 10 δις. έως το 2040 και ανοίγει τον δρόμο για την εμπλοκή του ελληνικού ομίλου σε αντίστοιχα έργα και στην διεθνή σκηνή.

Ο όμιλος Aktor έχει ισχυρή παρουσία, ήδη, στον ευρύτερο τομέα υποδομών και ειδικότερα σε αυτόν της διαχείρισης υδάτινων πόρων, και πλέον μετά την σύμπραξη με τον διεθνή κολοσσό, με ιστορία 160 ετών, που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων αυξάνει τις αξιώσεις του και επεκτείνει την δράση του.

Η Suez, έχει παρουσία στην ελληνική αγορά και έχει λοκάρει τα υδάτινα project αλλά και την δυναμική των έργων που τρέχουν ενώ κατέχει άνω του 5% στην ΕΥΑΘ, ενώ παρακολουθεί τις εξελίξεις και στην πιθανότητα μετοχοποίησης της ΕΥΔΑΠ μέσω κάποιου placement. Επίσης έχει δώσει το παρών σε διαγωνισμούς που έχουν τρέξει στο παρελθόν.

Η συνεργασία σηματοδοτεί τη διεύρυνση του στρατηγικού προσανατολισμού του ελληνικού ομίλου προς έναν τομέα που αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, καθώς η διασφάλιση της επάρκειας υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε κρίσιμη προτεραιότητα για τη χώρα μας που πρόσφατα κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Αττική και τα νησιά Πάτμο και Λέρο.

Η σύμπραξη με τη SUEZ παρέχει στην AKTOR πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να συμμετάσχει σε σύνθετα έργα υποδομών που εκτείνονται πέρα από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα, περιλαμβάνοντας και τη διαχείριση και λειτουργία συστημάτων νερού.

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο όμιλος Aktor έχει παρουσία σε έργα διαχείρισης ύδατος όπως στην συμμετοχής του στο σχήμα (ΣΔΙΤ) για την αξιοποίηση του φράγματος Ταυρωπού, Μιναγιώτικου και έχει ολοκληρώσει έργα κατασκευής φραγμάτων ανά την χώρα όπως λ.χ. το Φράγμα Τσικνιά και διεκδικεί έργα όπως τα ΣΔΙΤ φράγματα Ενιπέα και Ταυρωνίτη ποταμού , αξίας 500 εκατ. ευρώ συνολικά. Επόμενος στόχος θα πρέπει να θεωρείται το project «Εύρυτος» που θα προωθήσει η ΕΥΔΑΠ κατά της λειψυδρίας, στο επόμενο διάστημα, ύψους άνω των 500 εκατυ. Ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΥΔΑΠ δρομολογεί έργα συνολικού ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ που αφορούν σε διαφορετικούς άξονες δράσης, από την αντικατάσταση παλαιών αγωγών και τη μείωση των διαρροών έως την ψηφιακή παρακολούθηση των δικτύων, την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην εξοικονόμηση του νερού, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση όπου αυτό επιτρέπεται.

Ποια είναι η SUEZ

Η SUEZ διαθέτει παρουσία σε 40 χώρες και περισσότερους από 40.000 εργαζομένους, εξυπηρετώντας 68 εκατομμύρια ανθρώπους με υπηρεσίες ύδρευσης και 44 εκατομμύρια με υπηρεσίες αποχέτευσης. Με ετήσια έσοδα 9,2 δισ. ευρώ το 2024, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς ομίλους στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Η συμφωνία με την AKTOR ενισχύει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά, επιτρέποντας την από κοινού διεκδίκηση έργων υποδομών νερού, ενώ δημιουργεί προοπτικές επέκτασης της συνεργασίας και σε άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο ελληνικός όμιλος.

Η SUEZ έχει ταυτίσει το όνομά της με μερικά από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στον πλανήτη. Από την ιστορική κατασκευή της Διώρυγας του Σουέζ, που άλλαξε τον χάρτη των μεταφορών, μέχρι τις σημερινές εμβληματικές μονάδες αφαλάτωσης στη Μελβούρνη και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων στη Σαγκάη, ο Όμιλος πρωτοστατεί στην καινοτομία.

Σήμερα, η στρατηγική του εστιάζει στην ψηφιοποίηση του περιβάλλοντος, με την εγκατάσταση εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών (smart meters) και την αξιοποίηση δεδομένων για την εξοικονόμηση πόρων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως καταλύτη για ένα πιο «πράσινο» και ανθεκτικό μέλλον.