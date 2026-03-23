Αktor Ανανεώσιμες: Εξαγόρασε την «Αίολος Ευβοίας Ενεργειακή» έναντι 20 εκατ. ευρώ.

Η Αktor Ανανεώσιμες εξαγόρασε το 100% της «Αίολος Ευβοίας Ενεργειακή» έναντι 20 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.

Η «Αίολος Ευβοίας Ενεργειακή» αναπτύσσει 7 αιολικών σταθμών, με όρους σύνδεσης για συνολική ισχύ 145,2 MW.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

H «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στις 20.03.2026 η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Αγοράστρια»), απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.») από αριθμό πωλητών φυσικών προσώπων (η «Συμφωνία»)

Η ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αναπτύσσει συγκρότημα επτά (7) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (τα «Έργα») τα οποία χωροθετούνται στον Δήμο Καρύστου (Εύβοια) στις Δημοτικές Ενότητες Στυρέων, Καρύστου και Μαρμαρίου. Τα Έργα διαθέτουν όρους σύνδεσης για συνολική ισχύ 145,2 MW και ο συντελεστής εκμετάλλευσης ισχύος (capacity factor) αυτών εκτιμάται σε 38%. Την ανάπτυξη των Έργων, είχε υλοποιήσει, σε χρόνο προγενέστερο της Συμφωνίας, η εταιρεία EDP Renewables Europe S.L.U., με έδρα το Οβιέδο Ισπανίας.

Στη Συμφωνία προβλέπεται ότι το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει περίπου στο ποσό των €20 εκ., ενώ σε αυτή περιλαμβάνονται συνήθεις όροι και προϋποθέσεις για αντίστοιχες συναλλαγές, περιλαμβανομένων αναβλητικών αιρέσεων και σταδιακής καταβολής του τιμήματος συνδεδεμένης με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και την πρόοδο υλοποίησης των Έργων.

Τα Έργα μετά την έκδοση άδειας εγκατάστασης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησής τους, θα εισέλθουν στο στάδιο κατασκευής και η ετοιμότητα για την έναρξη λειτουργίας τους τοποθετείται εντός του τέταρτου τριμήνου του 2028, ενώ αναμένεται να συνεισφέρουν στον Όμιλο λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους €25 εκ.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ομίλου στον τομέα των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως αυτός παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024, και αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με αδειοδοτικά ώριμα (με όρους σύνδεσης) έργα αιολικής ενέργειας αλλά ταυτόχρονα και της αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα και προς όφελος των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.