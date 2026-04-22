Αεροπορικά εισιτήρια: Σταθερότητα στην Ελλάδα, καταιγίδα αυξήσεων στο εξωτερικό

Σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμετρο στην αγορά ενέργειας, οι αερομεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά κρίσιμης μάχης κόστους. Με τα καύσιμα να έχουν υπερδιπλασιαστεί και τις διεθνείς αεροπορικές να προετοιμάζουν αυξήσεις-σοκ, η ελληνική αγορά δείχνει –τουλάχιστον προς το παρόν– να κρατάει άμυνες, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που διαμορφώνεται σε ΗΠΑ και άλλες μεγάλες αγορές.

«Φρένο» στις αυξήσεις από την Aegean

Το τελευταίο διάστημα έχει καλλιεργηθεί ένα έντονο κλίμα ανησυχίας γύρω από τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, με σενάρια για νέες αυξήσεις να κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση. Ωστόσο, η πραγματικότητα για την ελληνική αγορά φαίνεται να αποκλίνει σημαντικά από αυτή την εικόνα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Aegean δεν προτίθεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, πέραν της αρχικής αναπροσαρμογής της τάξεως του 7%-8% που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στάση παίζει η στρατηγική προαγοράς καυσίμων που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, η οποία της επιτρέπει να απορροφά μέρος των ισχυρών πιέσεων που δέχεται ο κλάδος.

Και αυτό σε μια συγκυρία όπου οι τιμές των jet fuels έχουν υπερδιπλασιαστεί, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς. Παρά το γεγονός αυτό, η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται καθησυχαστική, επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί στενά τόσο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όσο και τη δυναμική της επιβατικής κίνησης, χωρίς να διαφαίνεται ανάγκη για περαιτέρω ανατιμήσεις.

Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς λειτουργεί ως ανάχωμα σε ένα κύμα αυξήσεων που ήδη πλήττει άλλες αγορές. Ταυτόχρονα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τουριστικής αγοράς, σε μια περίοδο όπου το κόστος μετακίνησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις ταξιδιωτικές επιλογές.

Η ενεργειακή κρίση και οι πιέσεις στις μεταφορές

Το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η αγορά των αερομεταφορών παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και, κυρίως, ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος των καυσίμων.

Ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, περιέγραψε με σαφήνεια τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας ότι οι μεταφορές έχουν πληγεί «σκληρά» από την πρώτη στιγμή της κρίσης. Όπως επισήμανε, ο αποκλεισμός του Στενού έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων και έχει εντείνει τις πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο εάν δεν αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Παρά τις πιέσεις, η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν ζήτημα επάρκειας καυσίμων. Ωστόσο, οι αγορές βρίσκονται υπό έντονη πίεση και σε ορισμένες περιοχές καταγράφεται μείωση των εμπορικών αποθεμάτων. Το γεγονός αυτό διατηρεί την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα, ενώ η ύπαρξη στρατηγικών αποθεμάτων λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επισήμανση ότι οι ακυρώσεις πτήσεων που παρατηρούνται σε ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες δεν οφείλονται σε έλλειψη καυσίμων, αλλά στο αυξημένο κόστος τους. Η εκτίναξη των τιμών έχει καταστήσει μη βιώσιμες αρκετές γραμμές, οδηγώντας σε περιορισμό δρομολογίων, ακόμη και σε αγορές με υψηλή ζήτηση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ένα πακέτο μέτρων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ παράλληλα ενισχύει τις προσπάθειες για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Η ενεργειακή ασφάλεια αναδεικνύεται πλέον σε στρατηγική προτεραιότητα, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους αλλά και για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Η «έκρηξη» τιμών στις ΗΠΑ και το διεθνές ντόμινο

Σε πλήρη αντίθεση με τη συγκρατημένη εικόνα της ελληνικής αγοράς, η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτυπώνει με τον πιο έντονο τρόπο τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος των αερομεταφορών.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της χώρας –United, American, Delta και Southwest– προετοιμάζονται για σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, καθώς το κόστος καυσίμων έχει εκτοξευθεί μετά την έναρξη της κρίσης. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της έντασης των πιέσεων, καθώς η Delta εκτιμά ότι θα δαπανήσει έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για καύσιμα μέσα στο έτος, παρά το γεγονός ότι διαθέτει δικό της διυλιστήριο, ενώ η United προειδοποιεί για επιπλέον επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στους καταναλωτές. Τα εισιτήρια τελευταίας στιγμής για δημοφιλείς προορισμούς εμφανίζουν εκρηκτική άνοδο, με τις τιμές για την Καραϊβική να αυξάνονται έως και κατά 74% μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ οι πτήσεις προς τη Χαβάη καταγράφουν αυξήσεις της τάξεως του 21%.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο άμεσο κόστος. Ακόμη και στην περίπτωση που αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία των κρίσιμων ενεργειακών διαδρόμων, η αγορά θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει σε ισορροπία. Τα καύσιμα που έχουν «παγιδευτεί» λόγω των εξελίξεων θα καθυστερήσουν να φτάσουν στους προορισμούς τους, ενώ η παραγωγή που έχει διακοπεί δεν μπορεί να επανεκκινήσει από τη μια στιγμή στην άλλη.