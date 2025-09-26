Αερομεταφορές: Η έλλειψη προσωπικού είναι η μεγαλύτερη πρόκληση

Αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες επενδύουν για καλύτερα αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση πελατών, αλλά το πρόβλημα του προσωπικού, και δη των εναέριων ελεγκτών κυκλοφορίας είναι ένα «αγκάθι» αυτή την στιγμή στον τομέα των αερομεταφορών.

Στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις Αερομεταφορές και τις προκλήσεις για τη διατήρηση της ανοδικής πορείας του κλάδου. Αρχικά, ο Γιώργος Σαουνάτσος, Διοικητής ΥΠΑ, επεσήμανε ότι η βασική αιτία των καθυστερήσεων στις πτήσεις είναι η υποστελέχωση. Ο κ. Σαουνάτσος είπε ότι κατανοούν το πρόβλημα έλλειψης εναέριων ελεγκτών και ανακοίνωσε ότι το 1ο τρίμηνο του 2026 αναμένονται ακόμη 76 άτομα, ενώ θα συνεχιστούν οι προσλήψεις και το 2027.

Παράλληλα, σχετικά με τις επενδύσεις δήλωσε: «Δουλεύουμε σε 13 εμβληματικά έργα που το ύψος τους ξεπερνάει τα 300 εκατ. ευρώ. Τα δύο σημαντικότερα είναι το νέο σύστημα ΑΤΜ και ο εκσυγχρονισμός των ραντάρ». Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση όλων των συστημάτων, 14 στο σύνολο, ενώ προστέθηκε ένα 15ο στην Ανδραβίδα. Επισήμανε δε, ότι το νέο νομοσχέδιο για την αναδιάταξη της ΥΠΑ τέθηκε σε διαβούλευση.

Η Καλλιόπη Λύκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, ΑΠΑ, είπε ότι ως Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ετοιμάζουν δράσεις για να ευαισθητοποιήσουν την νέα γενιά στις ειδικότητες που έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει έλλειψη. «Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ομόλογες αρχές από άλλα κράτη, έχουμε δει ότι υπάρχει ανάγκη στις ειδικεύσεις όπως είναι οι πιλότοι, οι μηχανικοί αεροσκαφών και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», είπε και πρόσθεσε «Επίσης, βασικό μας μέλημα είναι να υπάρχει ανταγωνισμός και να γνωρίζουν όλοι τους κανόνες της αγοράς».

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Αραβανής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΔΑΑ τόνισε την σημασία των αερομεταφορών, καθώς το 75% του τουρισμού στην χώρα μας κινείται μέσω του κλάδου. «Ελπίζουμε να λυθεί το θέμα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», είπε ο κ. Αραβανής και σχετικά με τις επενδύσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος δήλωσε: «Επενδύουμε στις υποδομές 1,3 δισ. ευρώ, αλλά οι υποδομές θέλουν χρόνο. Είναι σε εξέλιξη το 7όροφο πάρκινγκ που θα παραδοθεί στα μέσα του 2027. Όλες οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το 2032. Αναφορικά με την κίνηση φέτος κινούμαστε σε ρυθμούς +7% σε σχέση με πέρσι, γι’ αυτό και προχωράμε στην ανάπτυξη των υποδομών για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε περισσότερους επιβάτες. Βλέπουμε ότι η κίνηση θα είναι ισχυρή και τον χειμώνα γιατί οι αεροπορικές εταιρείας έχουν βάλει αρκετά δρομολόγια. Η χειμερινή περίοδος θα είναι αυξημένη σε σχέση με πέρσι τουλάχιστον κατά 5%, ίσως και λίγο παραπάνω».

Ο Γιώργος Βαρσάμης, Head of Cluster A της Fraport Greece, υπογράμμισε ότι το 8μηνο έχει δείξει ανάπτυξη 4,6% για τον Όμιλο, ωστόσο με τα γεγονότα στην Σαντορίνη και στο Ισραήλ υπήρχε μια μεγάλη μείωση τον Ιούνιο. «Αυτό που πρέπει να προτάξουμε είναι η βιωσιμότητα. Η στροφή προς τα εκεί είναι που θα δώσει την ώθηση για να έχουμε την ανάπτυξη που επιθυμούμε», είπε στην συζήτηση.

Αναφορικά με το επενδυτικό πλάνο δήλωσε: «Τα αεροδρόμια που έχουμε, εκτός της Θεσσαλονίκης, είναι διαφορετικά καθώς εξυπηρετούν κυρίως κόσμο κατά την τουριστική περίοδο. Το κάθε αεροδρόμιο έχει διαφορετικό προφίλ. Η ανάπτυξη στο αεροδρόμιο της Αθήνας μεταφέρεται φυσικά και στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece. Η κίνηση που έχουμε δει μέχρι τώρα, ήταν οδηγός στο να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη τεσσάρων αεροδρομίων με μία επένδυση περίπου στα 200 εκατ. ευρώ. Τα αεροδρόμια είναι η Κέρκυρα, η Κως, η Μύκονος και η Σαντορίνη. Να σημειώσω ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης, περίπου 150 εκατ. ευρώ που αφορά στην αναδιαμόρφωση των διαδρόμων και των τροχοδρόμων, το οποίο βελτιώνει στο μέγιστο την ασφάλεια των αεροδρομίων μας και είναι κάτι που θα τρέξει και αυτή την χρονιά».

Ο Πάνος Νικολαΐδης, Chief Ground Operations Officer της AEGEAN δήλωσε ότι αντιμετωπίζουν το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία. «Η συντήρηση των κινητήρων μας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ματαίωση δρομολογίων για Τελ Αβίβ, Λίβανο και Ιορδανία, μας κάνει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, πάρα ταύτα είχαμε αύξηση του κύκλου εργασιών. Για τον φετινό χειμώνα αναμένουμε 10% περισσότερες θέσεις, ενώ δίνουμε και προσοχή στην βόρεια Ελλάδα, βάζοντας περισσότερες πτήσεις, γιατί βλέπουμε περιθώρια ανάπτυξης. Επίσης, το γεγονός ότι βλέπουμε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μας κάνει αισιόδοξους», είπε ο κ. Νικολαΐδης.

Για τις επενδύσεις στον στόλο ανέφερε τις παραγγελίες των νέων σκαφών ενώ για την Ινδία είπε: «Θα ξεκινήσουμε τις πτήσεις στην Ινδία το 2026, έχουμε αρχίσει να ετοιμάζουμε το σταθμό στο Νέο Δελχί για να υποδεχτεί την πτήση. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί αυτός ο προορισμός και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε καινούριες αγορές για εμάς. Τα αεροσκάφη αυτά είναι μεγάλων διαδρομών, οπότε ίσως να δούμε αγορές όπως αυτή της κεντρικής Αφρικής ή της Ασίας». Σημείωσε επίσης, ότι η AEGEAN επενδύει και στις υποδομές στα αεροδρόμια της Ελλάδας για να προσφέρει στον πελάτη το καλύτερο δυνατό προϊόν.

Τέλος, ο Αλέξανδρος Τσακτάνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Aviation αναφερόμενος στο θέμα των ειδικοτήτων είπε: «Το πρόβλημα, που ίσως να είναι και παγκόσμιο θέμα, είναι η εύρεση αξιόπιστων χειριστών. Πιστεύω ότι θα υπάρχει θέμα στο μέλλον, καθώς η εκπαίδευση των χειριστών κρατάει 1,5-2 χρόνια». Αναφορικά με τα σχέδια της εταιρείας δήλωσε: «Εμείς επενδύουμε στις υποδομές, έχοντας αγοράσει ένα ιδιόκτητο αεροδρόμιο στην περιοχή της Κοπαΐδας, το οποίο ελπίζουμε να αδειοδοτηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό ήταν μια ανάγκη που προκύπτει γιατί οι κρατικές υποδομές δεν μας καλύπτουν. Επίσης, επενδύσεις γίνονται και στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση».